Sociedad

Vehículo con cinco policías cae al río Mantaro en La Oroya: cuatro sobreviven y uno continúa desaparecido

Tras el accidente, brigadas de rescate continúan la búsqueda del suboficial Miguel Vilca Ccosco en el río, afectado por intensas lluvias en la sierra central.

Un accidente en la carretera Central, cerca del peaje Quiulla en La Oroya, deja a un suboficial de la PNP desaparecido tras caer al río Mantaro. Las autoridades investigan el suceso.
Un accidente en la carretera Central, cerca del peaje Quiulla en La Oroya, deja a un suboficial de la PNP desaparecido tras caer al río Mantaro. Las autoridades investigan el suceso.

Un trágico accidente ocurrió la mañana del viernes 3 de octubre en la carretera Central, a la altura del peaje Quiulla, en La Oroya. Un vehículo particular que trasladaba a cinco suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) se despistó y terminó cayendo en el caudaloso río Mantaro. Lamentablemente, uno de los efectivos aún permanece desaparecido.

Según el parte policial, los agentes de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Cerro de Pasco se dirigían hacia Huancayo a bordo de un auto Hyundai de placa F6M-542. Durante el trayecto, el conductor perdió el control del auto, que fue arrastrado por la fuerte corriente, crecida por las intensas lluvias que golpean la sierra central.

Los oficiales que sobrevivieron fueron trasladados para ser atendidos.

Los oficiales que sobrevivieron fueron trasladados para ser atendidos.

Cuatro policías sobreviven y uno está desaparecido

Cuatro suboficiales lograron sobrevivir:

  • Brayan Alfonso López López (quien conducía)
  • Kenn Reiner Ibarra Quispe,
  • Zair Eli Chamorro Torres
  • Roly Angelo Guerrero Torres.

Todos fueron llevados de emergencia al hospital EsSalud de La Oroya, donde fueron diagnosticados con policontusiones leves. El suboficial Miguel Vilca Ccosco (24), en cambio, continúa desaparecido. Brigadas de rescate siguen trabajando en el Mantaro para dar con su paradero.

Agentes de la División de Protección de Carreteras llegaron a la zona y han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

