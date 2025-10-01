Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Pasco logró condenar a José Díaz y Juan Salazar por cohecho, recibiendo penas de prisión suspendida en agravio del Estado peruano. | Composición LR | Composición LR

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Pasco consiguió que el Poder Judicial declare responsables a José Antonio Díaz Cachay y Juan Rubén Salazar S. por delitos de corrupción, imponiéndoles penas de prisión suspendida por cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico en agravio del Estado peruano – EsSalud.

Según detalló la fiscal adjunta provincial Jaquelyne Milagros Criollo Díaz, los hechos ocurrieron en 2018, cuando el médico cirujano neumólogo José Díaz, quien integraba la Comisión Médica de Calificación de Incapacidad del Hospital II de EsSalud en Pasco, recibió s/.8.000 de Juan Salazar, para emitir informes favorables que le permitieran acceder a una pensión de invalidez, vinculada a enfermedades profesionales derivadas de sus labores.

¿Qué sentencia obtuvieron el médico y el paciente?

Tras la investigación, el médico José Díaz fue condenado como autor del delito de cohecho pasivo propio, con cinco años de prisión suspendida, cuatro años de reglas de conducta bajo régimen de prueba, cinco años de inhabilitación, el pago de S/10.000 de reparación civil y una multa de S/24.961.

Se estableció que el sentenciado no cometa ningún nuevo delito doloso, advirtiéndose que, de incumplir esta disposición, la pena suspendida se revocará y deberá cumplir prisión efectiva.

Por su parte, el paciente Juan Salazar fue sentenciado como responsable de cohecho activo genérico, con cuatro años de prisión suspendida, dos años de reglas de conducta, cuatro años de inhabilitación, una reparación civil de S/3.000 y una multa de S/2.737.

Antecedentes del médico de EsSalud

En 2020, agentes de la División de Alta Complejidad (Diviac) y la fiscalía allanaron el consultorio médico particular y la vivienda del neumólogo José Díaz, e incautaron gran cantidad de documentos y equipos electrónicos. El procedimiento se realizó en cumplimiento de la orden del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Huánuco, como parte de la investigación en su contra por la emisión de certificados médicos falsos.

El consultorio ''Neumocenter Díaz'', en el jirón Huánuco 638, fue intervenido por la Diviac y la fiscalía, que incautaron recetas, historias clínicas, medicinas y equipos electrónicos. De forma paralela, en su vivienda en Huayopampa (Amarilis) decomisaron sellos, laptops, memorias externas y sobres con placas radiográficas de EsSalud.

