Sociedad

Bus de la orquesta musical “Oscar Manuel y su historia romántica” se despista y cae a un precipicio en ruta Canta-Huayllay

El despiste del vehículo generó gran alarma entre los pasajeros y pobladores, quienes rápidamente brindaron asistencia y solicitaron ayuda médica y de la PNP. Tras el incidente no se registraron fallecidos.

Bus de orquesta musical se despista en Canta. Foto: composición LR
Bus de orquesta musical se despista en Canta. Foto: composición LR

Un bus que transportaba al grupo musical “Oscar Manuel y su Historia Romántica” sufrió un grave accidente en la carretera Canta-Huayllay, aproximadamente a medio kilómetro antes de llegar al centro poblado de Yaso. Según los primeros reportes, la unidad se despistó y terminó volcada a un costado de la vía, lo que generó gran alarma entre los pasajeros y pobladores de la zona.

Tras el accidente, algunos testigos acudieron rápidamente para auxiliar a los afectados y solicitaron con urgencia la presencia de personal de salud, pues se teme que varios ocupantes hayan resultado heridos. Hasta el momento, no se ha confirmado un número exacto de lesionados, pero se sabe que algunos pasajeros presentan golpes y contusiones.

Alertan peligrosidad en ruta Canta-Huayllay

Tras el incidente, las autoridades locales fueron alertadas, por lo que llegaron unidades de emergencia para atender a los heridos y evaluar el estado del vehículo. Asimismo, se recomendó a los conductores tomar precauciones y evitar transitar por la zona mientras se realizan las labores de rescate y limpieza de la vía.

De acuerdo con la información preliminar, las causas del accidente aún son desconocidas, pero se presume que podrían estar relacionadas con las difíciles condiciones de la carretera. Como se recuerda, la ruta Canta-Huayllay, al igual que otras vías del interior del país, ha sido escenario de diversos accidentes debido a su estado precario y la falta de mantenimiento.

Investigación en curso

Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas que llevaron al despiste y posterior volcadura del bus. Mientras tanto, familiares y seguidores del grupo musical permanecen a la expectativa de un informe oficial sobre la salud de los integrantes y de los demás pasajeros.

Se espera que en las próximas horas se emitan comunicados oficiales sobre el número de heridos y las medidas que se adoptarán para evitar que este tipo de tragedias vuelva a repetirse en carreteras peruanas.

