HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Arde Troya con Juliana Oxenford
Arde Troya con Juliana Oxenford     Arde Troya con Juliana Oxenford     Arde Troya con Juliana Oxenford     
Sociedad

Impactante accidente en Comas: Bus Evipusa colisionó contra una combi en la av. Túpac Amaru

El accidente de tránsito se habría ocasionado luego de que la unidad menor invadiera el carril contrario a excesiva velocidad. El siniestro dejó 10 heridos.

Impactante accidente en la av. Túpac Amaru deja 10 heridos.
Impactante accidente en la av. Túpac Amaru deja 10 heridos. | Composición LR | Municipalidad Comas

La mañana de este viernes 3 de octubre, se registró un impactante accidente entre dos unidades de transporte público en el cruce de la av. Túpac Amaru y el jirón Puno, en el distrito de Comas. El siniestro dejó alrededor de 10 heridos que fueron trasladados al Hospital de Collique.

Transeúntes que presenciaron la colisión entre ambas unidades dieron alerta a los bomberos y al personal de serenazgo, quienes llegaron al lugar parar evaluar los daños y derivar a las víctimas del accidente.

TE RECOMENDAMOS

Se fue SANTIVÁÑEZ y los líos del ALCALDE | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Todo sobre el Señor de los Milagros en Trujillo 2025: cronograma de salidas, misas y actividades religiosas

lr.pe

Combi habría invadido carril

De acuerdo con las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad del distrito, la combi de la empresa Trans Callao, conocido como 'Collicano' habría invadido el carril contrario donde se desplazaba un bus del consorcio Evipusa, alrededor de las 05:45 de la mañana.

La unidad menor quedó totalmente afectada en la parte delantera, mientras que el vehículo mayor solo fue afectado en la parte lateral. Aún se desconoce el estado actual de las víctimas, se espera el reporte oficial del centro de salud.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Piden identificar a conductor que atropelló y acabó con la vida de un padre de familia en Cusco

Piden identificar a conductor que atropelló y acabó con la vida de un padre de familia en Cusco

LEER MÁS
Tragedia en Cusco: cuatro personas fallecen en accidente de tránsito

Tragedia en Cusco: cuatro personas fallecen en accidente de tránsito

LEER MÁS
Tráiler cargado con arándanos se incendia en la Panamericana Sur: se reporta tráfico debido al cierre de tres carriles

Tráiler cargado con arándanos se incendia en la Panamericana Sur: se reporta tráfico debido al cierre de tres carriles

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

LEER MÁS
Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

LEER MÁS
¿Hoy 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

¿Hoy 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

LEER MÁS
El error que delató a ‘Pequeño J’: número de celular usado en Argentina permitió su captura en Perú

El error que delató a ‘Pequeño J’: número de celular usado en Argentina permitió su captura en Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 2 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Sociedad

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Paro de transporte EN VIVO: Reniec no atenderá en esta oficina hoy jueves 2 de octubre por movilización de transportistas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025