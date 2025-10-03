Impactante accidente en Comas: Bus Evipusa colisionó contra una combi en la av. Túpac Amaru

La mañana de este viernes 3 de octubre, se registró un impactante accidente entre dos unidades de transporte público en el cruce de la av. Túpac Amaru y el jirón Puno, en el distrito de Comas. El siniestro dejó alrededor de 10 heridos que fueron trasladados al Hospital de Collique.

Transeúntes que presenciaron la colisión entre ambas unidades dieron alerta a los bomberos y al personal de serenazgo, quienes llegaron al lugar parar evaluar los daños y derivar a las víctimas del accidente.

Combi habría invadido carril

De acuerdo con las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad del distrito, la combi de la empresa Trans Callao, conocido como 'Collicano' habría invadido el carril contrario donde se desplazaba un bus del consorcio Evipusa, alrededor de las 05:45 de la mañana.

La unidad menor quedó totalmente afectada en la parte delantera, mientras que el vehículo mayor solo fue afectado en la parte lateral. Aún se desconoce el estado actual de las víctimas, se espera el reporte oficial del centro de salud.

Canal de ayuda

