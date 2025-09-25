HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Empresa peruana vence a Puma en batalla legal por registro de logo con silueta de lobo: esto dijo Indecopi

Un ciudadano peruano registró su marca, tras ganar una disputa legal contra la multinacional Puma SE por el registro de un logotipo que representa un lobo, desestimando la confusión comercial.

Empresa peruana vence a Puma en batalla legal por registro de logo con silueta de lobo
Empresa peruana vence a Puma en batalla legal por registro de logo con silueta de lobo | Foto: composición LR/Indecopi/Puma

Una marca peruana logró imponerse frente a la multinacional alemana Puma SE en una disputa legal por el registro de un logotipo que incluye la silueta de un lobo. El emprendedor José Antonio Mendoza Chávez solicitó inscribir la marca IT’S WOLF para distinguir su ropa, calzado y accesorios, pero la compañía internacional se opuso alegando que su imagen podía generar confusión con el icónico felino saltando que caracteriza a sus productos deportivos.

Tras un largo proceso de apelaciones, el Tribunal de Propiedad Intelectual del Indecopi resolvió a favor del solicitante peruano, concluyendo que los signos en cuestión son diferentes en lo gráfico, fonético y conceptual y que no existe riesgo de confusión ni aprovechamiento indebido del prestigio de Puma.  

Puma denuncia a empresa peruana por curioso logo de lobo

El 28 de diciembre de 2022, José Antonio Mendoza Chávez solicitó registrar su marca IT’S WOLF, presentando el logotipo de un lobo saltando sobre las letras del nombre del producto. Tres meses después, el 3 de febrero de 2023, la multinacional Puma SE se opuso al registro de la misma, considerando que la silueta del felino forma parte de una de las ocho obras protegidas por los derechos de autor en Perú.

En la Resolución N° 1250-2025/TPI-INDECOPI, a la cual tuvo acceso La República, la empresa alemana alegó que la silueta de un animal con las patas extendidas y la cabeza hacia adelante, con cola en ángulo con la pata trasera podría inducir al error a los consumidores, al ser Puma conocido a nivel mundial.

Incluso advirtió que, de permitirse el registro, se produciría un acto de competencia desleal y aprovechamiento injusto de su valor comercial y un debilitamiento de la fuerza distintiva de su marca. El 12 de abril de aquel año, Mendoza Chávez señaló que los clientes al comprar un calzado no lo eligen por la silueta del animal, sino por la calidad y que los signos están conformados por dos animales distintos.

Puma se opuso al registro de la marca IT'S WOLF, señalando similitud en el logo. Foto: Indecopi.

Puma se opuso al registro de la marca IT'S WOLF, señalando similitud en el logo. Foto: Indecopi.

 ¿Por qué Indecopi falló a favor de la empresa peruana?

Luego de un largo proceso de comparación y verificación, el análisis del Indecopi determinó el 29 de abril de 2024 que el diseño peruano no reproducía ni imitaba la figura del felino de Puma. La entidad subrayó que el logotipo de IT’S WOLF representaba un animal distinto —un lobo—, con diferencias claras en orientación, trazo y concepto.

Además, señaló que el consumidor promedio podía identificar sin dificultad que se trataba de signos gráfica y conceptualmente distintos, desestimando así las acusaciones de la compañía extranjera. En ese sentido, otorgó a Mendoza Chávez el derecho de uso de la marca y logotipo al modelo, para para distinguir prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, por el plazo de 10 años contado desde la fecha de la resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.

