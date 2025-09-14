Gobierno oficializó ley que busca controlar a las ONG que brinden asesorías legales a víctimas del Estado. Foto: Composición/LR

Gobierno oficializó ley que busca controlar a las ONG que brinden asesorías legales a víctimas del Estado. Foto: Composición/LR

El Gobierno de Dina Boluarte promulgó el Reglamento de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), así como su estatuto de infracciones y sanciones. A través de dos decretos supremos de la Cancillería se hizo oficial el sometimientos de la APCI contra las ONG y sus actividades.

La normativa aprobada faculta a la APCI a sancionar con multas de hasta 500 UIT a las organizaciones no gubernamentales que brinden asesoría legal a personas que denuncien al Estado por violaciones a los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Además, castiga a estas organizaciones en caso colaboren o financien marchas o movilizaciones.

La promulgación oficializa otro desacato de la presidenta Dina Boluarte a la Corte IDH, quien en julio de este año le ordenó al Estado que las ONG asuman la defensa legal de los casos Barrios Altos y La Cantuta sin temor a represalias por la Ley APCI. El ente internacional consideró que esta ley aprobada desde el Congreso afecta el derecho de las personas a defenderse.

El reglamento publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores fortalece a la APCI y le otorga la facultada de tener acceso a la administración de los registros de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), Registro Nacional de Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX), Registro de Instituciones Privadas sin fines de Lucro Receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o Educacional provenientes del Exterior (IPREDA), entre otras; así como de los registros de los planes, programas, proyectos y actividades financiadas con CTI.

De igual manera, la APCI deberá dar "la conformidad previa para la ejecución de planes, programas, proyectos o actividades registradas" por las ONG que cuenten con financiamiento exterior. De hecho, podrá acceder a los contratos, actos jurídicos o administrativos de estas organizaciones.

Asimismo, el fortalecimiento de la APCI contra las ONG le faculta a pedir, revisar y verificar toda la documentación que ellos crean correspondiente para el cumplimiento de la "fiscalización". Ello incluye hasta el registro de fuentes cooperantes y donantes.

Corte IDH le ordenó en 2 ocasiones al Estado que las ONG ejerzan la defensa legal de víctimas sin represalias

En dos ocasiones, el 8 y 16 de julio de este año, la Corte IDH le ordenó al Estado peruano a garantizar que las víctimas de los casos Barrios Altos, La Cantuta y otros puedan tener acceso a la justicia sin ningún tipo de represalias por la Ley APCI.

En su momento, diversas ONG, como la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Comisión de Derechos Humanos (Comiseh) alertaron que esta ley atenta directamente contra la defensa legal de las víctimas y poe en riesgo los casos que representan.

Asimismo, la Corte IDH instó al Estado a respetar el acceso a la justicia para el caso Gamboa García contra el Perú, quien durante el conflicto armado interno fue víctima de abusos sexuales en Ayacucho por parte de los militares.

"Quieren impunidad total y eliminar a quien se atreva a incomodarlos"

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la congresista del Bloque Democrático, Ruth Luque, rechazó la promulgación del reglamento de la Ley APCI.

"Hoy se publicaron los reglamentos de la ley APCI (ley anti-ONG). Sumado a la amnistía, la prescripción de delitos de lesa humanidad y ahora la criminalización de quienes denuncien al Estado, el mensaje es claro: quieren impunidad total y eliminar a quien se atreva a incomodarlos", enfatizó.

Las sanciones de la APCI: multas hasta con 500 UIT

A través del Decreto Supremo 033-2025-RE se oficializó las sanciones que puede colocar la APCI contra las ONG. Están clasificadas en leves, graves y muy graves. Según el DS son consideradas leves que una organización no gubernamental no se inscriba o renueve su registro ante la APCI, así como la actualización del registro con toda la información exigida por este ente supervisor, así como no presentar la declaración del Plan Anual de actividades planeadas y planificadas.

Es considerado grave la presentación de información falta o adulterada en los diversos documentos que manejen las organizaciones no gubernamentales y que, en un futuro, presenten ante la APCI.

Sin embargo, el punto clave está en el artículo 13 del DS: es considerada una "infracción muy grave" que las ONG utilicen recursos para asesorar, asistir o financiar, de cualquier forma, o modalidad, acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales e internaciones contra el Estado.

Es decir, si una ONG asiste judicialmente a una persona que denuncia al Estado y que no cuenta con los recursos para pagar un abogado, esa organización será multada con hasta 500 UIT. Esa sanción significaría la extinción de dicha ONG.

Pero, eso no es todo, el mismo artículo señala que si una ONG "destina recursos o donaciones hacia actos que afecten el orden público, la seguridad ciudadana, defensa nacional, el orden interno o perjudiquen la propiedad pública o privada" serán sancionados. Es decir, tampoco pueden apoyar movilizaciones contra el Estado.

Es importante señalar que las infracciones leves se sancionan con amonestación cuando incurra por primera vez, luego se aplica una multa al igual que las infracciones graves y muy graves. Para la evaluación y aplicación de sanciones habrá primera y segunda instancia. En el primer caso, será la autoridad resolutiva la que coloque el castigo y ello podrá ser impugnada. En caso sea rechazado, no habrá otra instancia a la que se pueda recurrir para suspender o anular la sanción.

APCI obligaría a las ONG a presentar sus registros de programas, actividades, contratos, entre otros

El artículo 16 del Reglamento de la APCI, establece la "obligación de registrar los planes, programas, proyectos o actividades, contratos, actos jurídicos o administrativos" de las ONG.

Asimismo, el artículo 26 señala que la APCI, junto con la SUNAT y la UIF-PERÚ de la SBS "coordinarán y articularán sus acciones para asegurar la efectiva supervisión y control de las ONGD, ENIEX e IPREDA".