Sociedad

Paro de transportistas el 2 de octubre: estas rutas operarán con normalidad en Lima y Callao

Más de 120 empresas suspenderán actividades, mientras otros gremios han optado por laborar normalmente este jueves. El paro incluye una marcha para rechazar la inacción de las autoridades.

La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao anuncia un paro de transportistas para este jueves 2 de octubre, en protesta contra la extorsión y violencia en el sector.
La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao anuncia un paro de transportistas para este jueves 2 de octubre, en protesta contra la extorsión y violencia en el sector. | Composición LR | Omar Neyra

La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao anunció la realización de un nuevo paro de transportistas este jueves 2 de octubre, en señal de protesta por los constantes atentados y la falta de medidas concretas contra la extorsión y el sicariato que golpean al sector. Además, se convocó a una marcha para mostrar el rechazo hacia la inacción de las autoridades.

Varios gremios se han sumado al paro, y se estima que más de 120 empresas van a suspender sus actividades este jueves. Sin embargo, también hay gremios de transportistas como el de Lima Este que han decidido no acatar la medida. Por medio de un comunicado, informaron que, tras una reunión, decidieron salir a laborar con normalidad.

PUEDES VER: Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

Líneas de transporte que sí operarán este 2 de octubre

Las empresas de la zona este de Lima que saldrán a trabajar incluyen algunas que transitan por el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL):

  • San Sebastián ('La 50')
  • Las Flores ('La 57')
  • Huáscar
  • Roma
  • Santa Catalina

PUEDES VER: Ataque a combi en av. Colonial deja cobrador fallecido: chofer y pasajero quedan heridos

Corredores, Metropolitano y otros también estarán operativos

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que el Metropolitano, los Corredores Complementarios, la Línea 1 y la Línea 2 del Metro de Lima, así como el servicio AeroDirecto hacia el aeropuerto Jorge Chávez, funcionarán con normalidad y en sus horarios habituales, a fin de garantizar la movilidad de millones de usuarios.

Recomendaciones para el día del paro

  • Salir con anticipación para evitar contratiempos.
  • Usar medios de pago electrónicos para agilizar el acceso a buses y trenes.
  • Considerar opciones de transporte alternativo, como taxis o apps de movilidad, en caso de mayor demanda.

