Sociedad

Arequipa iniciará prueba de plaqueo vehicular en el Centro Histórico desde el 6 de octubre

Esta medida busca evaluar el ordenamiento del tránsito previo al X Congreso Internacional de la Lengua Española. Se delimitará un perímetro específico para la prueba, asegurando el tránsito vehicular en las calles.

Proceso de plaqueo en Arequipa este 2025. Foto: composición LR
Proceso de plaqueo en Arequipa este 2025. Foto: composición LR

La Municipalidad Provincial de Arequipa informa a la ciudadanía que, a partir del lunes 6 de octubre de 2025, se implementará la prueba en vacío del plaqueo vehicular en el Centro Histórico, con el objetivo de evaluar su efectividad en el ordenamiento del tránsito y la reducción de la congestión vehicular.

Uno de los principales motivos de esta medida es la proximidad del X Congreso Internacional de la Lengua Española, evento de alcance mundial que convertirá a Arequipa en sede cultural y académica, lo que requiere garantizar un tránsito más ordenado y seguro en el corazón de la ciudad.

Perímetro del plaqueo

La medida se aplicará dentro del área delimitada por las siguientes vías:

  • Norte: Calle Ayacucho
  • Este: Av. La Paz – Calle Nueva – Víctor Lira
  • Sur: Av. Jorge Chávez – Av. Salaverry – Calle 28 de Julio
  • Oeste: límite con el río Chili

Se precisa que las calles del perímetro estarán habilitadas para el tránsito vehicular. La restricción regirá únicamente dentro de la zona interna delimitada.

Reglas de restricción vehicular

La circulación se restringirá de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo:

  • Lunes, miércoles y viernes: ingreso solo para placas pares (0, 2, 4, 6, 8)
  • Martes, jueves y sábado: ingreso solo para placas impares (1, 3, 5, 7, 9)
  • Domingos, libre tránsito para todos los vehículos

Sin embargo, los taxis con SETARE estarán exentos de esta medida y podrán ingresar al Centro Histórico todos los días de la semana, sin restricción por número de placa.

La Municipalidad Provincial de Arequipa exhorta a los conductores y vecinos a respetar esta medida preventiva, cuyo propósito es probar la viabilidad del plaqueo antes de su aplicación definitiva, contribuyendo al ordenamiento del tránsito, la seguridad vial y el éxito de los eventos internacionales que tendrán lugar en la ciudad.

¿Qué es plaqueo vehicular?

El plaqueo vehicular es una medida de restricción del tránsito que consiste en limitar el ingreso de vehículos a una zona determinada según el último dígito de su placa. Su finalidad principal es reducir la congestión vehicular, ordenar el flujo de tránsito y, en algunos casos, contribuir a la mejora de la calidad del aire como medida ambiental.

