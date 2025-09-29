¿Buscas empleo? El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha abierto una nueva convocatoria de trabajo en Lima, Arequipa, Piura y Lambayeque. La entidad ofrece atractivos sueldos que van desde los S/2.000 hasta los S/5.000 para especialistas en diversas carreras profesionales como Ingeniería, Economía, Derechos, entre otras.

Las ofertas laborales de Indecopi se requieren en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) para bachilleres, egresados y titulados. Se trata de 10 vacantes de trabajo que pueden ser ocupadas si los postulantes cumplen con los requisitos y bases establecidas.

Convocatoria Indecopi 2025: puestos y carreras solicitadas

Profesional en Economía

Vacantes: 1

Lugar: San Borja, Lima

Formación académica: bachiller en Economía o Ingeniería Económica

Experiencia: dos años en el sector público o privado

Sueldo: S/ 5.000

Bases para la postulación AQUÍ

Asistente de Investigación de Conductas Anticompetitivas

Vacantes: 1

Lugar: San Borja, Lima

Formación académica: bachiller en Economía o Derecho

Experiencia: dos años en el sector público o privado

Sueldo: S/ 3.000

Bases para la postulación AQUÍ

Asistente administrativo

Vacantes: 1

Lugar: San Borja, Lima

Formación académica: bachiller en Administración o Ingeniería Industrial, Empresarial o afines

Experiencia: un año en el sector público o privado

Sueldo: S/ 3.500

Bases para la postulación AQUÍ

Profesional en Derecho

Vacantes: 1

Lugar: Piura

Formación académica: bachiller en Derecho

Experiencia: dos años en el sector público o privado

Sueldo: S/ 3.000

Bases para la postulación AQUÍ

Asistente legal

Vacantes: 1

Lugar: Arequipa

Formación académica: bachiller en Derecho

Experiencia: un año en el sector público o privado

Sueldo: S/ 2.000

Bases para la postulación AQUÍ

Profesional en Derecho

Vacantes: 1

Lugar: Lima

Formación académica: bachiller en Derecho

Experiencia: un año en el sector público o privado

Sueldo: S/ 2.500

Bases para la postulación AQUÍ

Asistente legal

Vacantes: 1

Lugar: Lambayeque

Formación académica: egresado universitario en Derecho

Experiencia: un año en el sector público o privado

Sueldo: S/ 2.000

Bases para la postulación AQUÍ

Profesional en Derecho

Vacantes: 1

Lugar: Lima

Formación académica: titulado en Derecho

Experiencia: tres años en el sector público o privado

Sueldo: S/ 5.000

Bases para la postulación AQUÍ

Asistente legal

Vacantes: 1

Lugar: Lima

Formación académica: bachiller universitario en Derecho

Experiencia: un año en el sector público o privado

Sueldo: S/ 2.500

Bases para la postulación AQUÍ

Especialista legal

Vacantes: 1

Lugar: Lima

Formación académica: título universitario de Derecho

Experiencia: tres años en el sector público o privado

Sueldo: S/ 5.000

Bases para la postulación AQUÍ

¿Cómo postular a un puesto de trabajo en Indecopi?

Para participar en la convocatoria laboral de Indecopi, deberás dirigirte a la página oficial de la entidad o haciendo click en este ENLACE. Es importante mencionar que el plazo de postulación se extiende hasta el jueves 9 de octubre.