Indecopi abre convocatoria de trabajo en Lima, Arequipa, Piura y más regiones: sueldos llegan a S/5.000

Indecopi ofrece puestos de empleo en diferentes carreras profesionales para ocupar vacantes en Lima y otras regiones del Perú. La convocatoria se extiende hasta el 9 de octubre.

Convocatorias laborales en Perú para octubre 2025.
Convocatorias laborales en Perú para octubre 2025. | Consulta RUC | Composición de Jazmin Ceras/La República

¿Buscas empleo? El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha abierto una nueva convocatoria de trabajo en Lima, Arequipa, Piura y Lambayeque. La entidad ofrece atractivos sueldos que van desde los S/2.000 hasta los S/5.000 para especialistas en diversas carreras profesionales como Ingeniería, Economía, Derechos, entre otras.

Las ofertas laborales de Indecopi se requieren en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) para bachilleres, egresados y titulados. Se trata de 10 vacantes de trabajo que pueden ser ocupadas si los postulantes cumplen con los requisitos y bases establecidas.

Convocatoria Indecopi 2025: puestos y carreras solicitadas

Profesional en Economía

  • Vacantes: 1
  • Lugar: San Borja, Lima
  • Formación académica: bachiller en Economía o Ingeniería Económica
  • Experiencia: dos años en el sector público o privado
  • Sueldo: S/ 5.000
  • Bases para la postulación AQUÍ

Asistente de Investigación de Conductas Anticompetitivas

  • Vacantes: 1
  • Lugar: San Borja, Lima
  • Formación académica: bachiller en Economía o Derecho
  • Experiencia: dos años en el sector público o privado
  • Sueldo: S/ 3.000
  • Bases para la postulación AQUÍ

Asistente administrativo

  • Vacantes: 1
  • Lugar: San Borja, Lima
  • Formación académica: bachiller en Administración o Ingeniería Industrial, Empresarial o afines
  • Experiencia: un año en el sector público o privado
  • Sueldo: S/ 3.500
  • Bases para la postulación AQUÍ

Profesional en Derecho

  • Vacantes: 1
  • Lugar: Piura
  • Formación académica: bachiller en Derecho
  • Experiencia: dos años en el sector público o privado
  • Sueldo: S/ 3.000
  • Bases para la postulación AQUÍ

Asistente legal

  • Vacantes: 1
  • Lugar: Arequipa
  • Formación académica: bachiller en Derecho
  • Experiencia: un año en el sector público o privado
  • Sueldo: S/ 2.000
  • Bases para la postulación AQUÍ

Profesional en Derecho

  • Vacantes: 1
  • Lugar: Lima
  • Formación académica: bachiller en Derecho
  • Experiencia: un año en el sector público o privado
  • Sueldo: S/ 2.500
  • Bases para la postulación AQUÍ

Asistente legal

  • Vacantes: 1
  • Lugar: Lambayeque
  • Formación académica: egresado universitario en Derecho
  • Experiencia: un año en el sector público o privado
  • Sueldo: S/ 2.000
  • Bases para la postulación AQUÍ

Profesional en Derecho

  • Vacantes: 1
  • Lugar: Lima
  • Formación académica: titulado en Derecho
  • Experiencia: tres años en el sector público o privado
  • Sueldo: S/ 5.000
  • Bases para la postulación AQUÍ

Asistente legal

  • Vacantes: 1
  • Lugar: Lima
  • Formación académica: bachiller universitario en Derecho
  • Experiencia: un año en el sector público o privado
  • Sueldo: S/ 2.500
  • Bases para la postulación AQUÍ

Especialista legal

  • Vacantes: 1
  • Lugar: Lima
  • Formación académica: título universitario de Derecho
  • Experiencia: tres años en el sector público o privado
  • Sueldo: S/ 5.000
  • Bases para la postulación AQUÍ

¿Cómo postular a un puesto de trabajo en Indecopi?

Para participar en la convocatoria laboral de Indecopi, deberás dirigirte a la página oficial de la entidad o haciendo click en este ENLACE. Es importante mencionar que el plazo de postulación se extiende hasta el jueves 9 de octubre.

