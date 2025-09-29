Corte de luz en Arequipa el 30 de septiembre: Seal suspende servicio en estos distritos

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció cortes de electricidad programados en varios distritos de Arequipa, como parte de sus labores de mantenimiento y reforzamiento de las redes. La empresa precisó que estas interrupciones podrían extenderse hasta 7 horas y afectar diferentes subestaciones.

Los distritos más impactados incluyen Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata y Cerro Colorado, entre otros. Seal recomendó a los usuarios consultar sus canales oficiales para conocer los horarios y zonas afectadas, además de tomar las precauciones necesarias durante la ejecución de los trabajos.

Seal anuncia corte de luz en Arequipa el 30 de septiembre

Los usuarios tienen la posibilidad de verificar los distritos y horarios de los cortes programados a través de los canales oficiales de Seal. Asimismo, la información está disponible en La República.

Distrito: Mariano Melgar

Zonas afectadas: Generalísimo José de San Martín, Mariano Melgar, Nicolás de Piérola, San Lorenzo, Santa Rita de Casia III, Santa Rosa, Alameda de Salaverry

Generalísimo José de San Martín, Mariano Melgar, Nicolás de Piérola, San Lorenzo, Santa Rita de Casia III, Santa Rosa, Alameda de Salaverry Horario de interrupción: 07:30 a 14:30

Distrito: Miraflores

Zonas afectadas: Miraflores, Alameda de Salaverry, Villa Militar Pedro R. Gallo

Miraflores, Alameda de Salaverry, Villa Militar Pedro R. Gallo Horario de interrupción: 07:30 a 14:30

Distrito: Paucarpata

Zonas afectadas: Ciudad Blanca Zona D, Miguel Grau

Ciudad Blanca Zona D, Miguel Grau Horario de interrupción: 07:30 a 14:30

Distrito: Cayma

Zonas afectadas: Urb. La Puerta del Sol, Urb. Los Girasoles

Urb. La Puerta del Sol, Urb. Los Girasoles Horario de interrupción: 08:00 a 13:00

Distrito: Cerro Colorado

Zonas afectadas: Urb. Río Seco

Urb. Río Seco Horario de interrupción: 08:00 a 13:00

Distrito: Paucarpata

Zonas afectadas: Urb. California

Urb. California Horario de interrupción: 08:00 a 13:00

Distrito: Paucarpata

Zonas afectadas: Urb. Los Zafiros

Urb. Los Zafiros Horario de interrupción: 08:00 a 13:00

Distrito: Mariscal Cáceres

Zonas afectadas: AA.HH. Santa Elizabeth

AA.HH. Santa Elizabeth Horario de interrupción: 09:00 a 13:00

¿Cómo revisar el recibo de Seal?

Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.

Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.

Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.

Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.

También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.

Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.

Recomendaciones ante cortes de luz

Ante los cortes de luz programados de energía eléctrica anunciados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) en varios distritos de Arequipa, es importante que los ciudadanos tomen medidas preventivas para reducir inconvenientes durante el periodo de interrupción del servicio. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones útiles para afrontar estos cortes de manera segura y organizada:

Carga previamente tus dispositivos móviles.

Mantén reservas de agua potable si dependes de sistemas eléctricos para su distribución.

Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de voltaje.

Usa linternas a pilas en lugar de velas para mayor seguridad

