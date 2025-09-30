Arequipa: presos escondían más de 28 mil soles dentro del penal Socabaya

Areant inició la investigación del hecho. | Fuente: Mirelia Quispe / La República. | Créditos: composición LR/Difusión.

La tarde el lunes 29 de setiembre, efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) recorrió los espacios del penal de Socabaya, en Arequipa. Solo en los pabellones C y D del establecimiento penitenciario de varones, lograron requisar más de 280 artículos prohibidos, entre ellos, un celular, droga y hasta apuntes con cuentas bancarias. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el hallazgo de S/ 28,150 en efectivo.

El reporte oficial de las autoridades señala que en total se encontraron 12 cargadores, 142 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), 25 armas blancas, 18 tijeras, 29 pipas artesanales, 30 cortaúñas, 10 encendedores, 15 cables de extensión y 3 cuadernos que contenían números telefónicos y cuentas bancarias.

Todas estás especies fueron puestas a disposición de la Areant para iniciar las investigaciones correspondientes. Esto también permitirá identificar si existe algún agente del INPE vinculado al ingreso de objetos prohibidos.

Hace unas semanas, en este mismo penal, una mujer intentó ingresar droga camuflada en su sistema digestivo. No obstante, al mostrar una actitud sospechosa, los agentes la intervinieron. Así se descubrió que, en total, llevaba consigo 108 cápsulas de sustancias ilícitas.