HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     
Sociedad

Corte de agua en Arequipa este 30 de septiembre: revisa zonas y horarios afectados por Sedapar

Sedapar informó la interrupción del servicio de agua potable por hasta más de 12 horas en Arequipa. Afectará a zonas específicas del cono norte de la ciudad.

Sedapar anunció corte de agua en Arequipa con días de anticipación.
Sedapar anunció corte de agua en Arequipa con días de anticipación. | Aqualogic Perú/TourTV Arequipa/Sedapar | Composición de Jazmin Ceras/La República

¡Atención! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) anunció el corte de agua en la Ciudad Blanca para este martes 30 de septiembre. Las interrupciones durarán hasta 17 horas en el cono norte, por lo que la entidad sugiere tomar las previsiones del caso.

El corte de agua en Arequipa se debe a trabajos de mantenimiento para mejorar la calidad del servicio, entre ellos, la ejecución de empalme en las tuberías. Estas interrupciones son avisadas con más de 48 horas de anticipación a fin de que la población almacenen el recurso.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa los horarios y zonas afectadas del 27 al 29 de septiembre

lr.pe

Corte de agua en Arequipa: zonas y distritos afectados

Los cortes de agua se registrarán en Cerro Colorado y Yura, distritos del Cono Norte de la ciudad. Durarán desde las 6 a. m. hasta las 11:55 p. m. del martes 30 de septiembre.

Cerro Colorado y Yura

  • Circuito N-28: AH Mariano Santos, AH Paisaje El Colca, AH Virgen de Chapi AP, ASOC. PRO VIV. Personal Subal, G.R.P., ASOC Ampliación Granjeros Unidos, ASOC Centro Industrial Las Canteras, ASOC Ciudad Municipal Zona -01, ASOC Ciudad Municipal Zona -02, ASOC Ciudad Municipal Zona -03, ASOC Ciudad Municipal Zona -04, ASOC Ciudad Municipal Zona -05, ASOC Ciudad Municipal Zona -06, ASOC Eduardo De La Pinella, ASOC Granjeros Unidos, ASOC Héroes de la Breña, ASOC Jorge Basadre II, ASOC Jorge Basadre III, ASOC Los Quechuas, ASOC Marlene, ASOC Víctor Raúl Haya de la Torre, ASOC Villa Aviación, ASOC Villa del Cono Norte, Carretera Vía-Yura.
  • Circuito N-34: ASOC El Triunfo, ASOC Pequeños y Medianos Industriales Mecánicos de Arequipa, ASOC Taller Monserrat, ASOC Taller Monserrat Zona -06, ASOC Virgen del Socorro, ASOC HH Dios de Dios, ASOC HH Villa de Cristo Zona -17, AH Villa de Cristo Zona -18, ASOC Ampliaciones/empleados Sedapar, ASOC HH Dios de Dios Zona 04, ASOC Pajara Zona -07, ASOC Ciudad de Dios Zona -05, ASOC Ciudad de Dios Zona -06, ASOC Ciudad de Dios Zona -07, ASOC Ciudad de Dios Zona -09, ASOC Ciudad de Dios Zona -06 Sector C, ASOC Ciudad de Dios Zona -07 Sector A, ASOC Ciudad de Dios Zona -07 Sector B, ASOC Ciudad de Dios Zona -07 Sector C, ASOC Ciudad de Dios Zona -08, ASOC Ciudad de Dios Zona -08 Sector A, ASOC Ciudad de Dios Zona -08 Sector B, ASOC Ciudad de Dios Zona -08 Sector C, ASOC Ciudad de Dios Zona -08 Sector D, ASOC Ciudad de Dios Zona -08 Sector E, ASOC Ciudad de Dios Zona -08 Sector F, ASOC Ciudad de Dios Zona -08 Sector G, Asoc Majeher, El Chaparral.
  • Circuito N-37: AH Ujules Los Milagros, VIV Taller Zona 06 AH Villa Los Milagros, Zona -06 AH Villa Los Milagros Zona -07 AH Villa Los Milagros Zona -11, ASOC Ciudad de Dios Zona -07, ASOC Ciudad de Dios Zona -08, ASOC Ciudad de Dios Zona -08 Sector A, ASOC Ciudad de Dios Zona -08 Sector B, ASOC Ciudad de Dios Zona -08 Sector C, ASOC Ciudad de Dios Zona -08 Sector D, ASOC Ciudad de Dios Zona -08 Sector E, ASOC Ciudad de Dios Zona -08 Sector F, ASOC Ciudad de Dios Zona -08 Sector G, ASOC Ciudad de Dios Zona -08 Sector H, ASOC Ciudad de Dios Zona -08 Sector I, AVIS de Milagros, AVIS Interés Social El Altiplano Zona -17, AVIS Interés Social El Altiplano Zona -18, AVIS Interés Social El Altiplano Zona -19, Los Milagros UPIS, Los Milagros Vivienda Taller UPIS, Los Milagros Vivienda Taller UPIS Zona 06, Los Milagros Vivienda Taller UPIS Zona 07, UPIS Los Milagros Zona -08.
  • Circuito N-38: ASOC Vivi Taller de Interés Social El Altiplano Zona -17, ASOC Vivi Taller de Interés Social El Altiplano Zona -18, ASOC Vivi Taller de Interés Social El Altiplano Zona -19, ASOC Vivi Taller de Interés Social El Altiplano Zona -17 Sector A, ASOC Vivi Taller de Interés Social El Altiplano Zona -17 Sector B, ASOC Vivi Taller de Interés Social El Altiplano Zona -17 Sector C, ASOC Vivi Taller de Interés Social El Altiplano Zona -18 Sector A, ASOC Vivi Taller de Interés Social El Altiplano Zona -18 Sector B, ASOC Vivi Taller de Interés Social El Altiplano Zona -18 Sector C, ASOC Vivi Taller de Interés Social El Altiplano Zona -19 Sector -1, ASURIS CAP FAP José Abelardo Quiñones.
  • Circuito N-40: CP Las Laderas de San Jerónimo, CP Las Laderas San Jerónimo Cono Norte.

PUEDES VER: Arequipa: hijo busca al chofer que mató a sus padres ante falta de apoyo de la PNP

lr.pe

¿Cómo pagar el recibo de agua de Sedapar?

Las personas que necesiten pagar su recibo de Sedapar tienen la opción de hacerlo tanto de manera presencial como virtual. Para ello, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

  • Presencial en sede central: si pagarás de forma presencial, debes contar con tu recibo de servicio o el número de conexión. Puedes presentarte en la sede central en Arequipa (avenida Venezuela), de Mollendo, de Camaná y de Pedregal. También es posible cancelar tu factura en agentes autorizados.
  • Vía virtual: para un pago online, debes contar con el número de conexión y registrarte en la plataforma de Oficina Virtual.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corte de agua en Arequipa este 25 de septiembre: Sedapar anuncia horarios y distritos afectados

Corte de agua en Arequipa este 25 de septiembre: Sedapar anuncia horarios y distritos afectados

LEER MÁS
Sedapar anuncia corte de agua en Arequipa: consulta las zonas afectadas del 27 al 30 de agosto

Sedapar anuncia corte de agua en Arequipa: consulta las zonas afectadas del 27 al 30 de agosto

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa: distritos y horarios afectados el 19 y 20 de agosto por Sedapar

Corte de agua en Arequipa: distritos y horarios afectados el 19 y 20 de agosto por Sedapar

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

LEER MÁS
Temblor HOY, 28 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 28 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Así fue la amenaza de El 'Monstruo' a Agua Marina: "Yo manejo Lima Norte. Carabayllo tiene dueño"

Así fue la amenaza de El 'Monstruo' a Agua Marina: "Yo manejo Lima Norte. Carabayllo tiene dueño"

LEER MÁS
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
Melisa Gonzáles Gagliuffi, la economista peruana que atropelló a tres jóvenes y causó la muerte de dos: ¿qué pasó con ella?

Melisa Gonzáles Gagliuffi, la economista peruana que atropelló a tres jóvenes y causó la muerte de dos: ¿qué pasó con ella?

LEER MÁS
Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quieres hacer un máster en Marketing? Conoce las 3 mejores escuelas de América Latina, según QS Rankings 2026: 2 son de Perú

¿Habrá paro de transportistas este 28 de septiembre? Esto dicen los gremios previo a la marcha de la 'Generación Z'

Dina Boluarte continúa con desaprobación histórica: 93% de peruanos rechaza su Gobierno

Sociedad

¿Habrá paro de transportistas este 28 de septiembre? Esto dicen los gremios previo a la marcha de la 'Generación Z'

¿Qué día de octubre sale el Señor de los Milagros en su primer recorrido este 2025?

Procesiones del Señor de los Milagros 2025: fechas, recorridos y regreso histórico al Callao tras 22 años

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte continúa con desaprobación histórica: 93% de peruanos rechaza su Gobierno

Hackean el diario El Peruano: "Cada muerto sin justicia es una cuenta pendiente que la historia no va a perdonar"

Cardenal Carlos Castillo califica de irresponsable al Gobierno de Boluarte por aumento de inseguridad en el Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota