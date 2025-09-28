Corte de agua en Arequipa este 30 de septiembre: revisa zonas y horarios afectados por Sedapar

Sedapar anunció corte de agua en Arequipa con días de anticipación. | Aqualogic Perú/TourTV Arequipa/Sedapar | Composición de Jazmin Ceras/La República

¡Atención! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) anunció el corte de agua en la Ciudad Blanca para este martes 30 de septiembre. Las interrupciones durarán hasta 17 horas en el cono norte, por lo que la entidad sugiere tomar las previsiones del caso.

El corte de agua en Arequipa se debe a trabajos de mantenimiento para mejorar la calidad del servicio, entre ellos, la ejecución de empalme en las tuberías. Estas interrupciones son avisadas con más de 48 horas de anticipación a fin de que la población almacenen el recurso.

Corte de agua en Arequipa: zonas y distritos afectados

Los cortes de agua se registrarán en Cerro Colorado y Yura, distritos del Cono Norte de la ciudad. Durarán desde las 6 a. m. hasta las 11:55 p. m. del martes 30 de septiembre.

Cerro Colorado y Yura

Circuito N-28: AH Mariano Santos, AH Paisaje El Colca, AH Virgen de Chapi AP, ASOC. PRO VIV. Personal Subal, G.R.P., ASOC Ampliación Granjeros Unidos, ASOC Centro Industrial Las Canteras, ASOC Ciudad Municipal Zona -01, ASOC Ciudad Municipal Zona -02, ASOC Ciudad Municipal Zona -03, ASOC Ciudad Municipal Zona -04, ASOC Ciudad Municipal Zona -05, ASOC Ciudad Municipal Zona -06, ASOC Eduardo De La Pinella, ASOC Granjeros Unidos, ASOC Héroes de la Breña, ASOC Jorge Basadre II, ASOC Jorge Basadre III, ASOC Los Quechuas, ASOC Marlene, ASOC Víctor Raúl Haya de la Torre, ASOC Villa Aviación, ASOC Villa del Cono Norte, Carretera Vía-Yura.

¿Cómo pagar el recibo de agua de Sedapar?

Las personas que necesiten pagar su recibo de Sedapar tienen la opción de hacerlo tanto de manera presencial como virtual. Para ello, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Presencial en sede central: si pagarás de forma presencial, debes contar con tu recibo de servicio o el número de conexión. Puedes presentarte en la sede central en Arequipa (avenida Venezuela), de Mollendo, de Camaná y de Pedregal. También es posible cancelar tu factura en agentes autorizados.

si pagarás de forma presencial, debes contar con tu recibo de servicio o el número de conexión. Puedes presentarte en la sede central en Arequipa (avenida Venezuela), de Mollendo, de Camaná y de Pedregal. También es posible cancelar tu factura en Vía virtual: para un pago online, debes contar con el número de conexión y registrarte en la plataforma de Oficina Virtual.

