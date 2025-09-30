Luis Fonsi publica fotos de su aventura en el Belmond Andean Explorer, un tren de lujo que recorre la hermosa sierra peruana, mostrando su deleite por la gastronomía y paisajes locales. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.

Luis Fonsi publica fotos de su aventura en el Belmond Andean Explorer, un tren de lujo que recorre la hermosa sierra peruana, mostrando su deleite por la gastronomía y paisajes locales. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.

El cantante Luis Fonsi sorprendió a más de uno al llegar a Perú de manera sorpresiva. Fue el mismo artista quien reveló que se encuentra en Arequipa, donde viene disfrutando de unas cortas vacaciones al lado de su esposa, la modelo española Águeda López. De esa manera, se sumó a la lista de famosos que han visitado el país.

A través de sus redes sociales, Luis Fonsi compartió fotos y videos de cómo viene disfrutando de la gastronomía peruana y de bellos lugares turísticos. En las imágenes se aprecia al cantante de ‘Despacito’ viajando en el Belmond Andean Explorer, un tren de lujo localizado entre las regiones de Cuzco, Puno y Arequipa.

TE RECOMENDAMOS 🔮 Descubre QUIÉN FUISTE en OTRA VIDA con CARMEN BRICEÑO y JHAN SANDOVAL | AstroMood

Luis Fonsi disfruta de los bellos paisajes de Perú



“Aventurando un poco por Perú”, es el texto que acompaña la publicación de Luis Fonsi en Instagram, donde compartió fotos de su viaje por la sierra peruana. En unas de las imágenes se le ve relajado, mientras el tren está apagado. En otra foto se logra apreciar a Luis Fonsi mirando los paisajes, mientras el Belmond Andean Explorer está en movimiento.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, deseándole lo mejor en su visita a Perú, a pesar de la tristeza por la cancelación de su concierto programado en Lima. Fotos: Instagram.

Tras la publicación, sus seguidores le desearon lo mejor. “¡Lo máximo! ¡Disfruta al máximo de nuestra tierra!”, “¡Qué lindos paisajes!”, “Nos debes un concierto en Perú, rey”, “Que lindo saber que estás en nuestra tierra, abrazos y disfruten mucho”, “Perú es clave” y “Cada lugar que visitas se vuelve más especial contigo, un aventurero de corazón dejando huellas bonitas en cada rincón”; fueron algunas de las reacciones de sus fans.



Cabe indicar que la presencia de Luis Fonsi ha generado diversas reacciones. Algunas personas han expresado su tristeza porque el artista puertorriqueño tuvo que cancelar su concierto en Lima, el cual estuvo programado para el pasado 22 de mayo en el Arena 1, como parte de sus 25 años de carrera artística.

