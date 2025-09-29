HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

¿Habrá paro de transportistas mañana 30 de septiembre? Todo lo que se sabe sobre la movilización

Los conductores y cobradores de Lima y Callao evalúan una paralización del transporte debido a la creciente inseguridad en el sector, con casos de asesinatos y extorsiones luego de una asamblea el lunes 29 de septiembre.

Conductores y cobradores de Lima y Callao evalúan paralización por inseguridad
Conductores y cobradores de Lima y Callao evalúan paralización por inseguridad | Foto: Marco Cotrina/LR

Los conductores y cobradores del transporte urbano de Lima y Callao vienen evaluando una paralización del servicio como medida de protesta frente a los constantes actos delictivos que afectan al sector. Muchos trabajadores han sido víctimas de asesinatos, agresiones y extorsiones, principalmente por el cobro de cupos diarios que les exigen para poder laborar. Sin embargo, según información obtenida por La República, para este 30 de septiembre no se ha confirmado un nuevo paro de transporte.

La convocatoria para el paro se ha programado para el jueves 2 de octubre, según anunció la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano. La decisión se tomó tras una reunión en la que participaron representantes de más de 70 empresas de transporte, junto a los gremios de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA) y la Asociación de Empresarios de Transporte Urbano (AETU), en la que se discutieron medidas frente a la creciente ola de inseguridad ciudadana que afecta al país.

lr.pe

Transportistas de Lima y Callao anuncian paro y marcha por nseguridad

Más de 120 empresas de transporte han anunciado que suspenderán sus servicios como medida de protesta. Según los dirigentes, el objetivo es llamar la atención de las autoridades y presentar al Congreso su propuesta para crear una Unidad de Élite conformada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, destinada a combatir y erradicar a las bandas criminales que operan en el sector transporte.

El presidente de la coordinadora, Héctor Vargas, señaló que la reunión busca mostrar a la ciudadanía el cansancio del sector frente a la inseguridad. “Por eso pedimos la creación de una unidad de élite compuesta por la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial”, afirmó. Además, precisó que con la participación de más de 70 empresas, junto a los gremios de Anitra y AETU, ya suman más de 120 empresas involucradas.

Vargas advirtió que la situación es crítica, ya que el 30 % de los transportistas ha dejado de trabajar por temor a la violencia. “El paro es para llamar la atención, lo presentaremos este jueves y seguramente realizaremos una marcha. Invocamos a los congresistas de todos los partidos a que estén presentes”, agregó.

Por su parte, Martín Valeriano, presidente de Anitra, aseguró que pese a múltiples reuniones con el Gobierno, no se han logrado avances significativos. “Se comprometió que se iba a implementar cámaras que hasta el momento duermen en el sueño de los justos, sacaron el estado de emergencia y no dio resultado. Toda su estrategia cayó en saco roto”, afirmó. Por ello, los gremios confirmaron que su nueva movilización buscará ser recibida por los principales funcionarios y el presidente de la Comisión de Transporte del Congreso.

Estas son las líneas de transporte que participarán del paro de transportistas

La República accedió a la lista de líneas de transporte que acatarán el paro de transportistas. Estos son:

  • Empresa de Transportes Importaciones y Servicios HZ S.A.C
  • Empresa de Transporte Ha Servicios Múltiples de Prop. Unidos Huascar S.A.C.
  • Empresa de Transporte Nor Lima S.A.C.
  • Consorcio Empresarial Primero de Septiembre S.A.C.
  • Empresa de Transporte y Turismo Cinco Estrellas S.A.
  • E.T.S. Marova Tours S.A.C.
  • Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Los Excelentes Unidos S.A.
  • Empresa de Transportes 102 S.A.
  • Multiservicios de Buses de Wayllyu S.A.
  • Empresa de Transporte Todo Lo Puede en Cristo S.A.C.
  • Empresa de Transporte y Servicios San Emanuel S.A.C.
  • Empresa de Transporte y Servicio Lima Chosica S.A.C.
  • Levaro S.A.C.
  • Empresa de Transporte y Servicios Múltiples y Comercialización 14 de M.
  • Empresa de Transporte Urbano Huaycán S.A.
  • Empresa de Transportes y Servicios Nueva Era Señor de Muruhuay S.A.
  • Empresa de Transporte y Servicio San Antonio S.A.
  • Empresa de Transportes José Gálvez S.A.
  • Translíma S.A.
  • Empresa de Transporte Rápido Musa S.A.
  • Empresa de Transportes Múltiples Sin Fronteras S.A.C.
  • Inversiones Riimárz
  • Servicios Múltiples e Inversiones Nievería S.A.C.
  • Empresa de Transporte Urbano El Molinero Express S.A.
  • Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Aquarius Express S.A.C.
  • Empresa de Transporte e Inversiones Empresariales Nuevo Amanecer S.A.C.
  • Turismo Huaycán
  • Empresa de Transportes Santa Rosa de Jicamarca S.A.C.
  • Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A.C.
  • Empresa de Transporte Tumi Siglo XXI S.A.
  • Empresa de Transporte y Servicios San Juan Bautista S.A.
  • Empresa de Servicios Múltiples Los Laureles de Manchay S.A.
  • Empresa de Transportes Corazón Valiente S.A.
  • Vargasant S.A.C.
  • Empresa de Transporte De Luxe
  • Consorcio de Transporte Aries S.A.
  • Empresa de Transportes Veintidós S.R.L.
  • Empresa de Transporte Señor del Mar S.A.
  • Empresa de Transporte y Turismo San Juanito
  • Preferencial San Juanito S.A.C.
  • Empresa de Transportes y Servicios El Porvenir S.A.
  • Empresa de Transportes Servicios y Turismo Eureks S.A.C.
  • Cilap
  • Empresa de Transporte Jerrbus S.A.C.
  • Empresa de Transporte Santa Rosa de Lima
  • Empresa de Transportes y Representaciones Sarita Colonia y Villa Sol S.A.
  • Transportes Pesqueros S.A.
  • Varant S.A.C.
  • Empresa de Transporte Gocarive 19 S.A.
  • Kid Galahad S.A.
  • Consorcio de Transporte Adonai
  • Comunicación Integral Turismo y Servicios Urano Tours S.A.
  • Empresa de Transportes Carretera Central S.A.C.
  • Empresa de Transporte Chanquilino S.A.C.
  • Empresa Becami S.A.C.
  • Empresa Cielo Mar y Tierra
  • Empresa de Transporte Unión San Juanito
  • Empresa Independiente de Transportes S.A.
  • Empresa de Transportes de Servicios Amancaes S.A.C.
  • Empresa de Transporte Nuestra Señora del Sagrado Corazón
  • Empresa de Transporte Huándoy

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

