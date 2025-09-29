Alrededor del 30% de choferes han dejado de trabajar debido a la delincuencia, informó CTU, gremio que convocó al paro de transportistas para este 2 de octubre. | Foto: composición LR | difusión LR

Alrededor del 30% de choferes han dejado de trabajar debido a la delincuencia, informó CTU, gremio que convocó al paro de transportistas para este 2 de octubre. | Foto: composición LR | difusión LR

La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano para Lima y Callao (Cetu) anunció un nuevo paro de transportistas para el próximo jueves 2 de octubre. El presidente de dicha asociación, Héctor Vargas, indicó que esta medida se llevará a cabo debido al incremento de las extorsiones y criminalidad en contra de los trabajadores del sector transporte y de la ciudadanía en general.

Asimismo, señaló que además de la paralización de sus operaciones y de la manifestación que realizarán en las calles, plantearán a las autoridades implementar "un grupo de élite compuesto por la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial".

"Lo principal de esta reunión es hacer saber a la ciudadanía de que estamos cansados de la criminalidad y que el Gobierno no haga nada. Queremos llamar la atención. Este llamado de atención va de la mano con una propuesta que es bastante simple de implementar", declaró el titular de dicha coordinadora.

Además, aseguró que realizarán la protesta de manera pacífica y buscarán "preservar la tranquilidad de quienes desean trabajar". En esa línea, indicó que los transportistas esperan que los congresistas de las diferentes bancadas parlamentarias y el presidente del Parlamento escuchen sus demandas.

Paro de transportistas para el 2 de octubre

En una reunión en donde participaron representantes de más de 70 empresas junto a los gremios de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas y la Asociación de Empresarios de Transporte Urbano (Aetu), se discutió acerca de la inseguridad ciudadana. En dicho encuentro, las compañías de transportes expresaron su descontento ante la gestión del Gobierno frente a la delincuencia. Por su parte, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, señaló que alrededor del 30% de choferes ha dejado de trabajar en el sector debido a los actos delictivos.

A su vez, el presidente de Anitra, Martín Valeriano, indicó que los transportistas han solicitado en diferentes oportunidades que los poderes del Estado articulen esfuerzos e implementen diversas medidas; sin embargo, hasta el momento, no obtienen ninguna respuesta.

"Los transportistas manifiestan su incomodidad, porque cada día suceden muertes. Deja mucho que desear este Gobierno ante la inacción, que hoy hace poco o nada para resolver este problema. En algún momento hubo mesa de diálogo pero sin soluciones. Se prometieron, en un acta de acuerdo, la indemnización de los familiares de los choferes, por muerte por sicariato (...) No se ha cumplido", manifestó.

Asimismo, señaló que los gremios del sector de transporte coordinarán las rutas y definirán la forma en que realizarán la protesta del jueves 2 de octubre. En esa línea, precisó que el principal objetivo de los transportistas es llegar al Congreso para discutir las acciones de lucha en contra del crimen organizado.

Plantean armar a conductores: transportistas se pronuncian

El representante de la Confederación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), Julio Raurau, informó que planteó al ministro del Interior, Carlos Malaver, la posibilidad de armar a los conductores debido a los constantes atentados. Al respecto, el titular de la Coordinadora de Empresas de Transportes consideró inviable la iniciativa y señaló que esta medida habría surgido por "impotencia ante la insensibilidad de parte del Gobierno".

"No podemos permitir que una persona, un conductor que tenga 60 o 70 años tenga un arma, o que un joven de 20 años que cobra pasajes lo haga, porque las responsabilidades son tremendas", declaró.

Asimismo, Martín Valeriano, de Anitra, se manifestó en contra de esta medida y señaló que corresponde a las autoridades de los diferentes poderes del Estado garantizar la seguridad de la ciudadanía.

"No es una medida viable. No estamos en el lejano oeste. Tenemos autoridades y vivimos amparados bajo una Constitución. Los gobernantes deben brindar seguridad y protección a la población. Hoy en día estamos abandonados", expresó.

Estas son las líneas de transporte que participarán del paro de transportistas

La República accedió a la lista de líneas de transporte que acatarán el paro de transportistas. Estos son:

Empresa de Transportes Importaciones y Servicios HZ S.A.C

Empresa de Transporte Ha Servicios Múltiples de Prop. Unidos Huascar S.A.C.

Empresa de Transporte Nor Lima S.A.C.

Consorcio Empresarial Primero de Septiembre S.A.C.

Empresa de Transporte y Turismo Cinco Estrellas S.A.

E.T.S. Marova Tours S.A.C.

Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Los Excelentes Unidos S.A.

Empresa de Transportes 102 S.A.

Multiservicios de Buses de Wayllyu S.A.

Empresa de Transporte Todo Lo Puede en Cristo S.A.C.

Empresa de Transporte y Servicios San Emanuel S.A.C.

Empresa de Transporte y Servicio Lima Chosica S.A.C.

Levaro S.A.C.

Empresa de Transporte y Servicios Múltiples y Comercialización 14 de M.

Empresa de Transporte Urbano Huaycán S.A.

Empresa de Transportes y Servicios Nueva Era Señor de Muruhuay S.A.

Empresa de Transporte y Servicio San Antonio S.A.

Empresa de Transportes José Gálvez S.A.

Translíma S.A.

Empresa de Transporte Rápido Musa S.A.

Empresa de Transportes Múltiples Sin Fronteras S.A.C.

Inversiones Riimárz

Servicios Múltiples e Inversiones Nievería S.A.C.

Empresa de Transporte Urbano El Molinero Express S.A.

Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Aquarius Express S.A.C.

Empresa de Transporte e Inversiones Empresariales Nuevo Amanecer S.A.C.

Turismo Huaycán

Empresa de Transportes Santa Rosa de Jicamarca S.A.C.

Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A.C.

Empresa de Transporte Tumi Siglo XXI S.A.

Empresa de Transporte y Servicios San Juan Bautista S.A.

Empresa de Servicios Múltiples Los Laureles de Manchay S.A.

Empresa de Transportes Corazón Valiente S.A.

Vargasant S.A.C.

Empresa de Transporte De Luxe

Consorcio de Transporte Aries S.A.

Empresa de Transportes Veintidós S.R.L.

Empresa de Transporte Señor del Mar S.A.

Empresa de Transporte y Turismo San Juanito

Preferencial San Juanito S.A.C.

Empresa de Transportes y Servicios El Porvenir S.A.

Empresa de Transportes Servicios y Turismo Eureks S.A.C.

Cilap

Empresa de Transporte Jerrbus S.A.C.

Empresa de Transporte Santa Rosa de Lima

Empresa de Transportes y Representaciones Sarita Colonia y Villa Sol S.A.

Transportes Pesqueros S.A.

Varant S.A.C.

Empresa de Transporte Gocarive 19 S.A.

Kid Galahad S.A.

Consorcio de Transporte Adonai

Comunicación Integral Turismo y Servicios Urano Tours S.A.

Empresa de Transportes Carretera Central S.A.C.

Empresa de Transporte Chanquilino S.A.C.

Empresa Becami S.A.C.

Empresa Cielo Mar y Tierra

Empresa de Transporte Unión San Juanito

Empresa Independiente de Transportes S.A.

Empresa de Transportes de Servicios Amancaes S.A.C.

Empresa de Transporte Nuestra Señora del Sagrado Corazón

Empresa de Transporte Huándoy

Ministerio del Interior y transportistas formales se reúnen

Mientras que varias empresas de transportes anunciaron el paro de transportistas para el próximo 2 de octubre, el ministro del Interior, Carlos Malaver, se reunió este 29 de septiembre con un grupo de representantes de los gremios del sector de transporte formal. Ellos dialogaron acerca de las acciones en contra de la criminalidad.

"Si bien es cierto que hay una brecha muy grande, estamos dando paso a las intervenciones policiales, y los resultados que ya son visibles. De igual forma, tenemos que establecer un proceso de unificación tanto en la interna de ustedes como en la interna de nosotros, para poder tratar estos casos adecuadamente. Sigamos buscando el diálogo porque estos espacios son necesarios", declaró Malaver.

Los transportistas expresaron sus preocupaciones al funcionario y presentaron propuestas. En la reunión participaron el viceministro de Orden Interno, Maxfredid Pérez Rodríguez; el jefe del Estado Mayor de la PNP, Tnte. Gral. Óscar Arriola; el jefe de la Dirnic, Gral. Carlos Céspedes; el jefe de la Dirincri, Gral. Marco Conde; y el jefe de la Región Policial Lima, Gral. Enrique Felipe Monroy, entre otros mandos policiales.

También, participaron los representantes de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la Alianza de Empresas de Movilidad Urbana Sostenible (Aemus), la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Negociaciones Santa Anita de San Juan de Lurigancho, Consorcio Santa Catalina, Transporte Huáscar, la 50, Empresa de Transportes Las Águilas 75, Transportes 41 y más.

