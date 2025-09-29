HOYSuscripcion LR Focus

Paro 2 de octubre: más de 120 empresas de transporte público paralizarán operaciones

El transporte público en Lima y Callao se paralizará el 2 de octubre debido a exigencias de seguridad ante el aumento de ataques y extorsiones. Cerca del 30% de conductores ha abandonado el sector.

Gremios de transporte urbano exigen mayor seguridad ante ola de ataques
Gremios de transporte urbano exigen mayor seguridad ante ola de ataques | Composición LR | Foto: LR

Este jueves 2 de octubre, el transporte público en Lima y Callao enfrentará una paralización tras el anuncio de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, que exige mayor seguridad frente al incremento de asesinatos, amenazas y cobros extorsivos. Esta situación ha provocado que cerca del 30% de conductores abandone el sector, según confirmó el presidente del gremio, Héctor Vargas.

Más de 120 empresas de transporte suspenderán sus servicios como medida de protesta. El objetivo, según los dirigentes, es llamar la atención de las autoridades y presentar al Congreso su propuesta para la creación de una Unidad de Élite conformada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, destinada a combatir y erradicar a las bandas criminales que operan en el sector transporte.

La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao anunció un nuevo paro para el jueves 2 de octubre. Foto: Kevinn García /LR

La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao anunció un nuevo paro para el jueves 2 de octubre. Foto: Kevinn García /LR

"Lo principal de esta reunión es hacer saber a la ciudadanía lo cansados que estamos de todo lo que está pasando (…) por eso pedimos la creación de una unidad de élite compuesta por la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial", declaró Vargas. Además, precisó que "en esta reunión participan más de 70 empresas, y con los gremios de Anitra y AETU, ya sumamos más de 120 empresas".

Paro de transporte este 2 de octubre: gremios exigen seguridad tras ola de ataques

La movilización convocada para este jueves 2 de octubre no es nueva: las exigencias del gremio se mantienen desde hace más de un año sin que haya cambios concretos. Solo la semana pasada, desde el 25 al 27 de septiembre, distintas líneas de transporte urbano paralizaron sus labores y bloquearon rutas principales tras los ataques contra las empresas Las Flores (57), Transportes Huáscar, Roma y Santa Catalina, exigiendo mayor seguridad para el sector.

"Un 20% de los transportistas salió a bloquear las rutas; es su forma de expresar su incomodidad porque cada día mueren transportistas (…) en algún momento hubo mesa de reuniones, pero sin soluciones", señaló Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), quien confirmó que su gremio participará en la nueva convocatoria.

Por su parte, Héctor Vargas advirtió que la situación es crítica, ya que el 30% de transportistas ha dejado de trabajar por temor a la inseguridad. "El paro es para llamar la atención, lo vamos a presentar el día jueves y seguramente vamos a realizar una marcha (…) invocamos a los congresistas de todos los partidos a que estén presentes", precisó.

Transportistas denuncian falta de avances del Gobierno

Los gremios de transporte señalaron que, pese a múltiples reuniones con el Gobierno, no se han logrado avances significativos. "Ninguna, nunca hemos tenido mesas de trabajo con el ministro, han sido reuniones informativas (…) cuando él era ministro del interior, él era abogado de un delincuente", enfatizó Vargas.

Como se recuerda, el 1 de septiembre se realizó una reunión con los titulares del Ministerio del Interior (Mininter), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y algunos gremios de transporte urbano, donde se anunció la integración de 3.200 cámaras con inteligencia artificial, entre otros diagnósticos sobre extorsión y crimen organizado.

“Se comprometió que se iba a implementar cámaras que hasta el momento duermen en el sueño de los justos, sacaron el estado de emergencia y no dio resultado. Toda su estrategia cayó en saco roto”, expresó Martín Valeriano. Por ello, los gremios confirmaron que su nueva movilización busca ser recibidos por los principales funcionarios y el presidente de la Comisión de Transporte del Congreso.

