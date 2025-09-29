HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO

Curwen en La República | Los brutales ataques de policías durante las protestas de la 'Generación Z'

Política

Policías fueron grabados en el puente Acho apuntando con armas al cuerpo de jóvenes manifestantes

Durante la cuarta marcha de la 'Generación Z', policías se posicionaron en el puente peatonal de Acho y apuntaron con sus armas a los jóvenes manifestantes, pese a que había transeúntes por la zona.

PNP disparó a manifestantes desde un puente peatonal. Foto: captura
PNP disparó a manifestantes desde un puente peatonal. Foto: captura

La movilización de la 'Generación Z' del domingo 28 de septiembre tuvo momentos de alta tensión en el puente peatonal de Acho, en el que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron captados apuntando con armas a los manifestantes.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En la zona, además de los jóvenes que protestaban contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, había transeúntes, niños y comerciantes que nada tenían que ver con la marcha, y terminaron expuestos innecesariamente a un riesgo. En el video se observa como los agentes suben por el puente pese a que habían personas ajenas a la movilización y se posicionan con sus armas.

TE RECOMENDAMOS

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Marcha de la 'Generación Z': varios heridos tras represión de la PNP en protesta contra Dina Boluarte y Congreso

lr.pe

Pero no solo eso. Los enfrentamientos en la zona provocaron que un joven manifestante resultara herido y fuera atendido por brigadas médicas voluntarias, mientras que otros participantes reportaron momentos de miedo y abuso de autoridad.

Simultáneamente, agentes de la PNP ingresaron a la comunidad shipiba de Cantagallo, ubicada cerca de Acho, lanzando bombas lacrimógenas y disparando perdigones. Según los comuneros, varias personas resultaron heridas dentro de sus viviendas mientras intentaban proteger a niños y familiares.

"Han entrado la Policía a tirar perdigones a cualquiera que encontraron. Nosotros no tenemos nada que ver", declaró un comunero. Otra vecina agregó que padres y niños estaban jugando en su casa cuando los policías ingresaron de frente.

La marcha continuó por otras avenidas de Lima, con la participación de miles de jóvenes, quienes reiteraron sus demandas de cambios al Gobierno y al Congreso.

PUEDES VER: Denuncian que PNP ingresó a comunidad Cantagallo con lacrimógenas: comunero fue herido con perdigón

lr.pe

Notas relacionadas
Rosa María sobre agresión de PNP a anciano en marcha de la 'Generación Z': "La norma no dice que agarres a palazos a un viejito"

Rosa María sobre agresión de PNP a anciano en marcha de la 'Generación Z': "La norma no dice que agarres a palazos a un viejito"

LEER MÁS
Marcha de la 'Generación Z': anciano atacado por la PNP presenta contusiones y recibirá asesoría legal para realizar denuncia

Marcha de la 'Generación Z': anciano atacado por la PNP presenta contusiones y recibirá asesoría legal para realizar denuncia

LEER MÁS
Denuncian que PNP ingresó a comunidad Cantagallo con lacrimógenas: comunero fue herido con perdigón

Denuncian que PNP ingresó a comunidad Cantagallo con lacrimógenas: comunero fue herido con perdigón

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcha de la 'Generación Z': anciano atacado por la PNP presenta contusiones y recibirá asesoría legal para realizar denuncia

Marcha de la 'Generación Z': anciano atacado por la PNP presenta contusiones y recibirá asesoría legal para realizar denuncia

LEER MÁS
Rosa María sobre agresión de PNP a anciano en marcha de la 'Generación Z': "La norma no dice que agarres a palazos a un viejito"

Rosa María sobre agresión de PNP a anciano en marcha de la 'Generación Z': "La norma no dice que agarres a palazos a un viejito"

LEER MÁS
Acusado de financiar a el 'Monstruo' pertenece al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Acusado de financiar a el 'Monstruo' pertenece al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Encuesta IEP: más del 60% del Perú todavía no sabe por quién votar

Encuesta IEP: más del 60% del Perú todavía no sabe por quién votar

LEER MÁS
Hackers de 'El Peruano' lanzan mensaje al Gobierno: "Cada mentira difundida, cada muerto sin justicia, es una cuenta pendiente"

Hackers de 'El Peruano' lanzan mensaje al Gobierno: "Cada mentira difundida, cada muerto sin justicia, es una cuenta pendiente"

LEER MÁS
Ministerio de Defensa: nueva norma obliga a las Fuerzas Armadas a rastrear municiones desde su compra hasta su uso

Ministerio de Defensa: nueva norma obliga a las Fuerzas Armadas a rastrear municiones desde su compra hasta su uso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: policía reprime protesta contra Dina Boluarte y Congreso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: policía reprime protesta contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota