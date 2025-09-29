La movilización de la 'Generación Z' del domingo 28 de septiembre tuvo momentos de alta tensión en el puente peatonal de Acho, en el que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron captados apuntando con armas a los manifestantes.

En la zona, además de los jóvenes que protestaban contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, había transeúntes, niños y comerciantes que nada tenían que ver con la marcha, y terminaron expuestos innecesariamente a un riesgo. En el video se observa como los agentes suben por el puente pese a que habían personas ajenas a la movilización y se posicionan con sus armas.

Pero no solo eso. Los enfrentamientos en la zona provocaron que un joven manifestante resultara herido y fuera atendido por brigadas médicas voluntarias, mientras que otros participantes reportaron momentos de miedo y abuso de autoridad.

Simultáneamente, agentes de la PNP ingresaron a la comunidad shipiba de Cantagallo, ubicada cerca de Acho, lanzando bombas lacrimógenas y disparando perdigones. Según los comuneros, varias personas resultaron heridas dentro de sus viviendas mientras intentaban proteger a niños y familiares.

"Han entrado la Policía a tirar perdigones a cualquiera que encontraron. Nosotros no tenemos nada que ver", declaró un comunero. Otra vecina agregó que padres y niños estaban jugando en su casa cuando los policías ingresaron de frente.

La marcha continuó por otras avenidas de Lima, con la participación de miles de jóvenes, quienes reiteraron sus demandas de cambios al Gobierno y al Congreso.