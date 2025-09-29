Policía arresta a menor y a cinco jóvenes en marcha de la Generación Z: tres siguen detenidos

CNDDHH reporta 14 casos de agresiones durante la marcha denominada 'Generación Z' contra la ola de extorsión y sicariato. Foto: LR

CNDDHH reporta 14 casos de agresiones durante la marcha denominada 'Generación Z' contra la ola de extorsión y sicariato. Foto: LR

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) registró que durante la cuarta jornada de la marcha "Generación Z", la Policía Nacional detuvo a 6 personas, entre ellos un menor de edad, de las cuales 3 continúan bajo custodia. Además, se reportaron 14 casos de agresiones y 2 ataques dirigidos contra miembros de la prensa, lo que evidencia un patrón de violencia en la respuesta del Estado frente a las protestas.

A través de sus redes sociales, el colectivo advirtió que tanto la violencia policial como las detenciones arbitrarias representa una grave vulneración de derechos fundamentales y un abuso de autoridad. Además, recordó que ejercer el derecho a la protesta no puede ser tratado como un delito.

TE RECOMENDAMOS Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Policías apuntaron con armas a manifestantes

No es todo, durante la movilización de ayer, agentes de la Policía Nacional fueron captados apuntando con sus armas hacia los manifestantes en el puente peatonal de Acho.

En el lugar, además de los jóvenes que protestaban contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, se encontraban niños y comerciantes que no participaban en la movilización, pero que quedaron expuestos a un peligro innecesario. En las imágenes se aprecia cómo los efectivos avanzan por un puente, a pesar de la presencia de personas ajenas a la protesta, y se posicionan con sus armas listas.

Al mismo tiempo, la PNP irrumpió en la comunidad shipiba de Cantagallo, situada en las cercanías de Acho. Durante el operativo, utilizaron bombas lacrimógenas y dispararon perdigones. De acuerdo con testimonios de los comuneros, varias personas resultaron heridas dentro de sus propias casas mientras trataban de resguardar a niños y familiares.

"Han entrado la Policía a tirar perdigones a cualquiera que encontraron. Nosotros no tenemos nada que ver", declaró un comunero. Otra vecina agregó que padres y niños estaban jugando en su casa cuando los policías ingresaron de frente.