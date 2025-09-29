HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Cuáles son los asientos más peligrosos en buses? Estos son los sitios más expuestos ante ataques extorsivos

La ola de extorsiones y criminalidad en Lima afecta a transportistas y también a pasajeros. Una investigación revela los puestos menos recomendables en caso de un atentado.

Un estudio revela que el 65% de los atentados a buses en 2025 son perpetrados por sicarios en moto. Las primeras filas y el asiento del copiloto resultan ser los lugares más peligrosos.
Un estudio revela que el 65% de los atentados a buses en 2025 son perpetrados por sicarios en moto. Las primeras filas y el asiento del copiloto resultan ser los lugares más peligrosos.

Trabajar como chofer en Lima se ha convertido en un oficio de alto riesgo. El sentimiento de constante miedo al salir a trabajar se ha vuelto lo usual para los transportistas. En las cabinas de los buses, algunos conductores solo cuentan con una botella de agua, un botiquín improvisado o una estampita religiosa como ''protección'' frente a las balas de los extorsionadores. Los pasajeros tampoco se salvan, ya que suelen ser daño colateral de los ataques.

El último miércoles 24 de septiembre, en la avenida Mariátegui, un sicario disfrazado de pasajero abordó un bus de la empresa OASCAR y disparó contra el chofer a la altura del pecho, y también hirió a un adolescente. Ambos fueron trasladados al hospital de Canto Grande en SJL. Ante esta situación que se repite cada día, los ciudadanos se preguntan si existe algo que puedan hacer para protegerse de la criminalidad. Si bien no es una solución ideal o infalible, una elección que puede parecer tan aleatoria como tu asiento en el bus podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

PUEDES VER: Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

¿Qué tipo de ataques son más frecuentes?

Un análisis realizado por Latina de medio centenar de ataques a buses ocurridos en 2025 revela patrones alarmantes:

  • 65% de los atentados fueron perpetrados por sicarios en moto linear.
  • Falso pasajero: modalidad cada vez más usada, con jóvenes de 16 o 17 años que abordan el bus, entregan una nota extorsiva y disparan a quemarropa.
  • El promedio de disparos por ataque es de 4 balas, aunque hay casos con más de 10.
  • En el 85% de los casos, los heridos fueron los choferes; en el 79% de ataques fatales, ellos fueron las víctimas mortales.

Los asientos más peligrosos

El 40% de los disparos impacta en el parabrisas delantero y el 35% en los laterales, sobre todo cerca de la cabina de conducción. Solo el 15% llega a la parte posterior. Esto significa que las primeras filas detrás del chofer y el asiento del copiloto son hoy el lugar más peligroso para viajar en un bus en Lima.

PUEDES VER: 'Los Injertos del Norte' extorsiona a vendedora ambulante de Comas y amenaza a su bebé recién nacido: exigen S/ 5,000 por ''protección''

Empresas y rutas más afectadas por los ataques extorsivos

Las líneas más atacadas en 2025 incluyen:

  • Línea 11 de noviembre (Carabayllo - San Luis).
  • Línea Santa Catalina (San Juan de Lurigancho - Lince).
  • Línea 74 (San Martín de Porres - Pachacamac).
  • Rutas desde Puente Piedra hasta Villa El Salvador.

Los atentados ocurren con mayor frecuencia en los paraderos iniciales y finales.

