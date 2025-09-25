Balean a conductor de línea 'La 57' en San Juan de Lurigancho: bus iba lleno de pasajeros

Unidad se encontraba en ruta por la Av. Las Flores cuando sucedió el ataque. Foto: Latina

Un conductor de la empresa de transporte 'Las Flores S.A' popularmente conocido como 'La 57' fue atacado a balazos durante la noche del miércoles 24 de septiembre en el distrito de San Juan de Lurigancho. El hombre, quien fue identificado como Demetrio Gregorio Osorio, se encontraba en plena ruta con pasajeros a bordo por la concurrida Av. Las Flores.

Según testigos, el ataque fue perpetrado por un falso pasajero que subió a la unidad y disparó a quemarropa contra el chofer desatando el terror entre los presentes. La víctima, quien recibió un impacto a la altura del abdomen, fue auxiliado y trasladado a un hospital cercano donde su estado de salud es reservado, según información preliminar.