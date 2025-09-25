HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO| Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay
EN VIVO| Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     EN VIVO| Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     EN VIVO| Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     
Sociedad

Balean a conductor de línea 'La 57' en San Juan de Lurigancho: bus iba lleno de pasajeros

Chofer que se encontraba en plena ruta recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado de emergencia a un hospital cercano. Según testigos, ataque habría sido ejecutado por un falso pasajero

Unidad se encontraba en ruta por la Av. Las Flores cuando sucedió el ataque. Foto: Latina
Unidad se encontraba en ruta por la Av. Las Flores cuando sucedió el ataque. Foto: Latina

Un conductor de la empresa de transporte 'Las Flores S.A' popularmente conocido como 'La 57' fue atacado a balazos durante la noche del miércoles 24 de septiembre en el distrito de San Juan de Lurigancho. El hombre, quien fue identificado como Demetrio Gregorio Osorio, se encontraba en plena ruta con pasajeros a bordo por la concurrida Av. Las Flores.

Según testigos, el ataque fue perpetrado por un falso pasajero que subió a la unidad y disparó a quemarropa contra el chofer desatando el terror entre los presentes. La víctima, quien recibió un impacto a la altura del abdomen, fue auxiliado y trasladado a un hospital cercano donde su estado de salud es reservado, según información preliminar.

TE RECOMENDAMOS

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios
Notas relacionadas
Periodista paraguayo asevera que captura de 'El Monstruo' casi es frustrada por un aviso de la policía peruana

Periodista paraguayo asevera que captura de 'El Monstruo' casi es frustrada por un aviso de la policía peruana

LEER MÁS
Transportistas de la empresa Santa Catalina protestan por atentado a compañero

Transportistas de la empresa Santa Catalina protestan por atentado a compañero

LEER MÁS
Transportistas convocan nuevo paro este 27 y 28 de septiembre tras ataques extorsivos: “Nosotros somos los blancos”

Transportistas convocan nuevo paro este 27 y 28 de septiembre tras ataques extorsivos: “Nosotros somos los blancos”

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La primera declaración de 'El Monstruo' tras ser capturado en Paraguay, según periodista: "La policía peruana es corrupta"

La primera declaración de 'El Monstruo' tras ser capturado en Paraguay, según periodista: "La policía peruana es corrupta"

LEER MÁS
Periodista paraguayo asevera que captura de 'El Monstruo' casi es frustrada por un aviso de la policía peruana

Periodista paraguayo asevera que captura de 'El Monstruo' casi es frustrada por un aviso de la policía peruana

LEER MÁS
Alejandra Argumedo pide perdón tras expresiones racistas en bus del Metropolitano

Alejandra Argumedo pide perdón tras expresiones racistas en bus del Metropolitano

LEER MÁS
Cayó 'El Monstruo' en Paraguay: Erick Moreno fue detenido por la Policía en su domicilio

Cayó 'El Monstruo' en Paraguay: Erick Moreno fue detenido por la Policía en su domicilio

LEER MÁS
Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

LEER MÁS
Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video captó el preciso instante de la caída del criminal más buscado del Perú

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video captó el preciso instante de la caída del criminal más buscado del Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú HOY, 25 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

Leslie Shaw le responde con todo a Michelle Soifer tras indirectas en canción: "Se le nota la piconería"

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 25 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay EN VIVO: últimas noticias del criminal más buscado en Sudamérica

Alejandra Argumedo pide perdón tras expresiones racistas en bus del Metropolitano

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

Susana Villarán: Jorge Barata declararía en juicio oral por presuntos aportes a exalcaldesa

TC le da la razón a Dina Boluarte: Fiscalía podrá solicitar información a la presidenta hasta dos veces

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota