Sociedad

Vendedora ambulante denuncia extorsión en Comas: le exigen S/5.000 tras dar a luz y teme salir a trabajar

La joven madre pide ayuda a las autoridades, ya que ha dejado de trabajar por temor a ser atacada por delincuentes que la han amenazado, que se identifican como Los injertos del norte.

Una comerciante de Comas denuncia extorsiones de Los injertos del norte, exigiéndole S/ 5.000 a pocos días de dar a luz. Las amenazas han paralizado su trabajo por miedo a salir de casa.
Una comerciante de Comas denuncia extorsiones de Los injertos del norte, exigiéndole S/ 5.000 a pocos días de dar a luz. Las amenazas han paralizado su trabajo por miedo a salir de casa. | composición LR | composición LR

Una comerciante ambulante de Comas denunció que extorsionadores le exigen el pago de S/ 5.000, pocos días después de haber dado a luz. Entre lágrimas, contó a América Noticias que las amenazas la han obligado a permanecer en casa por miedo a ser atacada. La joven madre relató que necesita volver a vender, pero el miedo ha parado sus actividades.

''El jueves, que ya había salido de la sala de operaciones, estaba con mi bebé lactando. Me llega un mensaje que me amenaza (...) y dice que son Los injertos del norte'', cuenta. En la cuarta zona de Collique, la comerciante vende fresas con crema desde hace dos años. ''Hoy iba a retomar todo para volver a trabajar. Me he perdido muchos días desde el martes. Pero tengo el temor de salir'', dice la madre.

PUEDES VER: Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

lr.pe

Madre intentó realizar su denuncia ante la Dirincri

''Ya te llegó la hora de pagar la protección. Vas a cooperar'', dicen los extorsionadores en el vídeo que le enviaron a la vendedora, donde se ve un arma. ''Si no cooperas, y haces caso omiso a este mensaje o vas con la policía, ya no te va a llegar ningún mensaje. Simplemente, va a ir directamente contra tus familiares. Estamos en contacto'', se escucha, con voz distorsionada.

La joven madre dice que las amenazas también llegaron a sus seres queridos. ''Yo trabajo aquí en casa con mi pareja. Como ya no contesté, eliminé esa cuenta de WhatsApp, le escribieron a él'', narra.

Además, intentó realizar su denuncia ante la Dirincri, pero le informaron que tenía que acercarse a la Comisaría, lo cual no habría podido hacer porque se está recuperando de la cesárea. Por el momento, pide acción de las autoridades. La madre de la víctima finalizó: ''Acá la presidenta no hace nada. ¡Cuánta muerte en Perú!''

PUEDES VER: Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

