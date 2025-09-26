La Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte logra la condena del exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, y cuatro exfuncionarios por irregularidades en la construcción del Mall Plaza Comas. | Composición LR

La Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte logra la condena del exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, y cuatro exfuncionarios por irregularidades en la construcción del Mall Plaza Comas. | Composición LR

La Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte consiguió que el Poder Judicial sentencie al exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, y a otros cuatro exfuncionarios municipales por graves irregularidades en la construcción del Mall Plaza Comas en 2017.

Según la investigación, la empresa Mall Plaza Inmobiliaria S.A. obtuvo de forma exprés la habilitación urbana y la licencia de edificación sin presentar los estudios técnicos de impacto ambiental y vial que exige la ley. Al mismo tiempo, el municipio recibió una donación de 200 toneladas de rocas para trabajos en el río Chillón, lo que evidenció un interés indebido en el proceso.

¿Quiénes son los exfuncionarios sentenciados en Comas?

La Fiscalía ha condenado a:

Miguel Saldaña , exalcalde, por no supervisar ni controlar los trámites.

, exalcalde, por no supervisar ni controlar los trámites. Jorge Ávalos , exsubgerente de Planeamiento Urbano, por aprobar la habilitación urbana.

, exsubgerente de Planeamiento Urbano, por aprobar la habilitación urbana. Juan Amésquita , exsubgerente de Obras Privadas, por autorizar la licencia de construcción.

, exsubgerente de Obras Privadas, por autorizar la licencia de construcción. Lourdes Sánchez y Alejandro Odar, exservidores municipales, por emitir informes que favorecieron a la empresa.

¿Cuál es la pena que enfrentan el exalcalde y exfuncionarios?

Aunque inicialmente recibieron cuatro años de prisión efectiva, la pena fue sustituida por 208 días de servicio comunitario. Además, se les impuso cinco años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y el pago solidario de S/ 40.000 de reparación civil al Estado.

La fiscal adjunta provincial Anita Jesús Monteza Vásquez sustentó el caso con informes técnicos del Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Ambiente y la Municipalidad de Lima, además de declaraciones de testigos especializados.

