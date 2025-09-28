Cortes programados de agua en Perú: las empresas de suministro informan a la población sobre interrupciones para mantenimiento y mejoras en la infraestructura. | Difusión

Cortes programados de agua en Perú: las empresas de suministro informan a la población sobre interrupciones para mantenimiento y mejoras en la infraestructura. | Difusión

En muchas ciudades del país, los cortes programados de agua son comunicados por las empresas responsables del suministro con el fin de hacer mantenimiento, mejorar la infraestructura o por motivos operativos.

Las compañías instan a la población a adoptar medidas preventivas, como llenar baldes de agua. Además, se recomienda que los ciudadanos consulten si sus áreas se verán afectadas por los cortes, así como las horas y fechas específicas en las que se interrumpirá el servicio. Si quieres saber si tu distrito se quedará sin servicio hoy, aquí te dejamos los enlaces oficiales que deberías revisar.

Link para revisar cortes de agua en regiones del Perú

A continuación, algunas de las empresas de agua más grandes y los enlaces donde publican los avisos de cortes programados:

Sedapal (Lima y Callao): revisar la página oficial de Sedapal o sus redes sociales para ver avisos de corte de agua. Esta herramienta permite ver las zonas afectadas en Lima y Callao: https://sedapal.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=32603d5182d846f69bd4cb6703d66e88

(Lima y Callao): revisar la página oficial de Sedapal o sus redes sociales para ver avisos de corte de agua. Esta herramienta permite ver las zonas afectadas en Lima y Callao: https://sedapal.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=32603d5182d846f69bd4cb6703d66e88 SEDAPAR (Arequipa): consulta su portal oficial o sus redes sociales para conocer distritos y horarios afectados.

(Arequipa): consulta su portal oficial o sus redes sociales para conocer distritos y horarios afectados. EPS Moyobamba (Región San Martín / selva peruana): En su sitio de ''Artículos / Noticias'' suelen anunciar interrupciones o mantenimiento. https://epsmoyobamba.com.pe/articulos

(Región San Martín / selva peruana): En su sitio de ''Artículos / Noticias'' suelen anunciar interrupciones o mantenimiento. https://epsmoyobamba.com.pe/articulos EPS Tacna (región Tacna): Su página o redes oficiales tienen avisos de cortes. https://www.facebook.com/EPSTacna

Qué revisar al momento de consultar

Cuando accedas a estos links, fíjate en:

Distrito o zona específica: no todos los cortes afectan toda la ciudad; algunos son muy locales. Horario de inicio y fin: así sabes cuánto tiempo podrías estar sin agua. Motivo del corte: mantenimiento, reparación, obras especiales, etc. Recomendaciones: algunas empresas indican medidas preventivas, como almacenar agua previamente o minimizar el uso durante esas horas.

¿Qué hacer si cortan el agua?

Guarda agua potable en botellas y bidones.

Raciona el consumo (solo beber, cocinar y aseo básico).

Usa alcohol en gel o toallitas para la higiene.

Revisa los avisos oficiales de tu empresa de agua.

Cuando regrese el servicio, deja correr el agua unos segundos antes de usarla.

