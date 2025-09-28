HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corte de agua hasta 15 horas: revisa los links oficiales para saber si tu distrito será afectado

Las empresas de agua informan sobre cortes programados en diversas ciudades del país, con motivos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura.

Cortes programados de agua en Perú: las empresas de suministro informan a la población sobre interrupciones para mantenimiento y mejoras en la infraestructura.
Cortes programados de agua en Perú: las empresas de suministro informan a la población sobre interrupciones para mantenimiento y mejoras en la infraestructura.

En muchas ciudades del país, los cortes programados de agua son comunicados por las empresas responsables del suministro con el fin de hacer mantenimiento, mejorar la infraestructura o por motivos operativos.

Las compañías instan a la población a adoptar medidas preventivas, como llenar baldes de agua. Además, se recomienda que los ciudadanos consulten si sus áreas se verán afectadas por los cortes, así como las horas y fechas específicas en las que se interrumpirá el servicio. Si quieres saber si tu distrito se quedará sin servicio hoy, aquí te dejamos los enlaces oficiales que deberías revisar.

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Corte de luz programado para hoy en Lima y regiones: mira si afectará tu distrito

lr.pe

Link para revisar cortes de agua en regiones del Perú

A continuación, algunas de las empresas de agua más grandes y los enlaces donde publican los avisos de cortes programados:

PUEDES VER: Así fue la amenaza de El 'Monstruo' a Agua Marina: "Yo manejo Lima Norte. Carabayllo tiene dueño"

lr.pe

Qué revisar al momento de consultar

Cuando accedas a estos links, fíjate en:

  1. Distrito o zona específica: no todos los cortes afectan toda la ciudad; algunos son muy locales.
  2. Horario de inicio y fin: así sabes cuánto tiempo podrías estar sin agua.
  3. Motivo del corte: mantenimiento, reparación, obras especiales, etc.
  4. Recomendaciones: algunas empresas indican medidas preventivas, como almacenar agua previamente o minimizar el uso durante esas horas.

PUEDES VER: Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

lr.pe

¿Qué hacer si cortan el agua?

  • Guarda agua potable en botellas y bidones.
  • Raciona el consumo (solo beber, cocinar y aseo básico).
  • Usa alcohol en gel o toallitas para la higiene.
  • Revisa los avisos oficiales de tu empresa de agua.
  • Cuando regrese el servicio, deja correr el agua unos segundos antes de usarla.

