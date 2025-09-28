Corte de agua hasta 15 horas: revisa los links oficiales para saber si tu distrito será afectado
Las empresas de agua informan sobre cortes programados en diversas ciudades del país, con motivos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura.
- Paro de transportistas EN VIVO: últimas noticias de las movilizaciones para este domingo 28 de septiembre
- Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos
En muchas ciudades del país, los cortes programados de agua son comunicados por las empresas responsables del suministro con el fin de hacer mantenimiento, mejorar la infraestructura o por motivos operativos.
Las compañías instan a la población a adoptar medidas preventivas, como llenar baldes de agua. Además, se recomienda que los ciudadanos consulten si sus áreas se verán afectadas por los cortes, así como las horas y fechas específicas en las que se interrumpirá el servicio. Si quieres saber si tu distrito se quedará sin servicio hoy, aquí te dejamos los enlaces oficiales que deberías revisar.
TE RECOMENDAMOS
Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion
Link para revisar cortes de agua en regiones del Perú
A continuación, algunas de las empresas de agua más grandes y los enlaces donde publican los avisos de cortes programados:
- Sedapal (Lima y Callao): revisar la página oficial de Sedapal o sus redes sociales para ver avisos de corte de agua. Esta herramienta permite ver las zonas afectadas en Lima y Callao: https://sedapal.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=32603d5182d846f69bd4cb6703d66e88
- SEDAPAR (Arequipa): consulta su portal oficial o sus redes sociales para conocer distritos y horarios afectados.
- EPS Moyobamba (Región San Martín / selva peruana): En su sitio de ''Artículos / Noticias'' suelen anunciar interrupciones o mantenimiento. https://epsmoyobamba.com.pe/articulos
- EPS Tacna (región Tacna): Su página o redes oficiales tienen avisos de cortes. https://www.facebook.com/EPSTacna
PUEDES VER: Así fue la amenaza de El 'Monstruo' a Agua Marina: "Yo manejo Lima Norte. Carabayllo tiene dueño"
Qué revisar al momento de consultar
Cuando accedas a estos links, fíjate en:
- Distrito o zona específica: no todos los cortes afectan toda la ciudad; algunos son muy locales.
- Horario de inicio y fin: así sabes cuánto tiempo podrías estar sin agua.
- Motivo del corte: mantenimiento, reparación, obras especiales, etc.
- Recomendaciones: algunas empresas indican medidas preventivas, como almacenar agua previamente o minimizar el uso durante esas horas.
PUEDES VER: Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu
¿Qué hacer si cortan el agua?
- Guarda agua potable en botellas y bidones.
- Raciona el consumo (solo beber, cocinar y aseo básico).
- Usa alcohol en gel o toallitas para la higiene.
- Revisa los avisos oficiales de tu empresa de agua.
- Cuando regrese el servicio, deja correr el agua unos segundos antes de usarla.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.