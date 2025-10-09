HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Congreso impulsa moción de vacancia contra Boluarte
Congreso impulsa moción de vacancia contra Boluarte     Congreso impulsa moción de vacancia contra Boluarte     Congreso impulsa moción de vacancia contra Boluarte     
Mira Curwen en La República
Mira Curwen en La República     Mira Curwen en La República     Mira Curwen en La República     
Fiscalía confirma cinco heridos por balacera en concierto de Agua Marina
Fiscalía confirma cinco heridos por balacera en concierto de Agua Marina     Fiscalía confirma cinco heridos por balacera en concierto de Agua Marina     Fiscalía confirma cinco heridos por balacera en concierto de Agua Marina     
Sociedad

Corte de luz en Arequipa programado por Seal: zonas y horarios afectados este 9 y 10 de octubre

Seal anunció las interrupciones del suministro de agua potable en Arequipa en horarios específicos. Estos no durarán más de 10 horas.

Cortes de luz en Arequipa fueron programados por Seal.
Cortes de luz en Arequipa fueron programados por Seal. | Seal | Composición de Omar Neyra/La República

¡Atención, Arequipa! La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció la programación de cortes de luz en diversos distritos de la Ciudad Blanca. Las interrupciones no durarán más de 10 horas, sin embargo, la entidad insta a la ciudadanía a tomar las precauciones del caso.

Seal informó que los cortes de luz en Arequipa se deben a trabajos de mantenimiento para mejorar la calidad del servicio. Esto afectará diversos circuitos de estaciones eléctricas como Matarani, Río Grande, Yarabamba, entre otros.

TE RECOMENDAMOS

VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Sedapar programa corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

lr.pe

Corte de luz en Arequipa: distritos y horarios afectados

Corte de luz el 10 de octubre

Mariano Nicolás Valcárcel

  • Zonas afectadas: Anchalo-Huacan, Carlos Portocarrero Dongo, Cerro Barroso, Jayhuiche, La Tranca Platanal, Mina Posco Misky, Misky II, Piuca, San Martin, Santa Rosa, Secocha, Surita, Urasqui
  • Horario: 7 a. m. a 5 p. m.
  • Motivo: reforzamiento de redes

Ocoña

  • Zonas afectadas: Alto Pueblo Viejo, Anexo Panarcana, Ceniceros, Hualla, Huantay, Mollebamba, Nuevo Chiguay, Santa Rita
  • Horario: 7 a. m. a 5 p. m.
  • Motivo: reforzamiento de redes

Río Grande

  • Zonas afectadas: Alto Molino, Avispa, Callanga, Champune, Chorunga, Huaca, Iquipi, Ispaca, La Capilla, La Culata, Piuca, San Jose, San Juan de Churunga, Santa Rosa de Lima de Alto Molino, Zona Industrial El Gran Chaparral
  • Horario: 7 a. m. a 5 p. m.
  • Motivo: reforzamiento de redes

Yanaquihua

  • Zonas afectadas: Base Rey, Cerro Rico, Chococa, Potreros, Quiscayoc, Yause
  • Horario: 7 a. m. a 5 p. m.
  • Motivo: reforzamiento de redes

Caravelí

  • Zonas afectadas: Alto Molino, Ciudad de Dios Caraveli, Isidro Berrocal Coronado, Jardines de San Andres, Jose Pedro Tordoya Montoya, Virgen del Buen Paso, Vista Alegre
  • Horario: 7 a. m. a 5 p. m.
  • Motivo: reforzamiento de redes

Islay

  • Zonas afectadas: Asoc.Viv.Tall.Villa El Pescador
  • Horario: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.
  • Motivo: mantenimiento de redes

Characato

  • Zonas afectadas: Horacio Zeballos Gamez Sector A, B, C, D, E, F y G, La Glorieta, San Pedro La Huaylla
  • Horario: 7:30 a. m. a 2 p. m.
  • Motivo: mantenimiento de redes

Mollebaya

  • Zonas afectadas: Alcosa, Ampliacion Santa Ana de Mollebaya, El Pajonal, Huerto del Eden, Ladrilleros Cono Sur, Ladrilleros Cono Sur Arequipa, Machahuay, Nuevo Horizonte, Pecuarias y Procesos Industriales Afines del Sur Coopinsur, San Isidro, Villa Esperanza, Virgen de Chapi
  • Horario: 7:30 a. m. a 2 p. m.
  • Motivo: mantenimiento de redes

PUEDES VER: Arranca casting en Arequipa para elegir al protagonista de ‘Coquito, la película’ que revivirá un clásico infantil

lr.pe

Socabaya

  • Zonas afectadas: Apac La Villa Socabaya, La Pampa, Pueblo Viejo, San Fernando, Socabaya Viejo, Villa del Sur
  • Horario: 7:30 a. m. a 2 p. m.
  • Motivo: mantenimiento de redes

Yarabamba

  • Zonas afectadas: Ladrilleros Cono Sur
  • Horario: 7:30 a. m. a 2 p. m.
  • Motivo: mantenimiento de redes

Aplao

  • Zonas afectadas: Andamayo 1 y 2, Canal Luchea, Luchea 1 y 2, Ongoro, Ongoro Bajo
  • Horario: 8 a. m. a 3 p. m.
  • Motivo: mantenimiento de redes

Corte de luz del 11 de octubre

Uraca

  • Zonas afectadas: La Barrera, Uraca
  • Horario: 7 a. m. a 3 p. m.
  • Motivo: mantenimiento de redes

PUEDES VER: Arequipa: choque de tren de PeruRail y cisterna deja dos heridos

lr.pe

Recomendaciones de Seal ante corte de luz

Ante los cortes de luz programados de energía eléctrica anunciados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) en varios distritos de Arequipa, es importante que los ciudadanos tomen medidas preventivas para reducir inconvenientes durante el periodo de interrupción del servicio. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones útiles para afrontar estos cortes de manera segura y organizada:

  • Carga previamente tus dispositivos móviles.
  • Mantén reservas de agua potable si dependes de sistemas eléctricos para su distribución.
  • Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de vo

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corte de luz en Arequipa del 5 al 8 de octubre: consulta por horarios y zonas afectadas, según Seal

Corte de luz en Arequipa del 5 al 8 de octubre: consulta por horarios y zonas afectadas, según Seal

LEER MÁS
Seal confirma corte de luz en Arequipa el 2 de octubre: zonas y horarios afectados

Seal confirma corte de luz en Arequipa el 2 de octubre: zonas y horarios afectados

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa el 30 de septiembre: Seal suspende servicio en estos distritos

Corte de luz en Arequipa el 30 de septiembre: Seal suspende servicio en estos distritos

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Agua Marina sufre atentado EN VIVO: hermanos Quiroga fuera de peligro tras balacera durante concierto en Chorrillos

Agua Marina sufre atentado EN VIVO: hermanos Quiroga fuera de peligro tras balacera durante concierto en Chorrillos

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Hermanos Luis y Manuel Quiroga se encuentran estables tras ataque durante concierto de Agua Marina, reporta clínica

Hermanos Luis y Manuel Quiroga se encuentran estables tras ataque durante concierto de Agua Marina, reporta clínica

LEER MÁS
Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

LEER MÁS
Trabajador de pollería en Comas se autosecuestra para extorsionar a su jefa, dueña del negocio: fingía golpes y enseñaba armas

Trabajador de pollería en Comas se autosecuestra para extorsionar a su jefa, dueña del negocio: fingía golpes y enseñaba armas

LEER MÁS
Chofer que cobró S/2 de pasaje a policía denuncia abuso: "Quieren meterme preso"

Chofer que cobró S/2 de pasaje a policía denuncia abuso: "Quieren meterme preso"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Estos son los 5 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: ¿en qué puesto está Perú?

Sociedad

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos: Fiscalía confirma cinco músicos heridos

Accidente en Vía Evitamiento genera congestión vehicular tras cierre de dos carriles hacia el norte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Revelan que tesis de Patricia Benavides pasó por Turnitin con el nombre "UAP.doc" y tuvo 86% de similitud en 2023

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025