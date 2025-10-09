Corte de luz en Arequipa programado por Seal: zonas y horarios afectados este 9 y 10 de octubre
Seal anunció las interrupciones del suministro de agua potable en Arequipa en horarios específicos. Estos no durarán más de 10 horas.
¡Atención, Arequipa! La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció la programación de cortes de luz en diversos distritos de la Ciudad Blanca. Las interrupciones no durarán más de 10 horas, sin embargo, la entidad insta a la ciudadanía a tomar las precauciones del caso.
Seal informó que los cortes de luz en Arequipa se deben a trabajos de mantenimiento para mejorar la calidad del servicio. Esto afectará diversos circuitos de estaciones eléctricas como Matarani, Río Grande, Yarabamba, entre otros.
Corte de luz en Arequipa: distritos y horarios afectados
Corte de luz el 10 de octubre
Mariano Nicolás Valcárcel
- Zonas afectadas: Anchalo-Huacan, Carlos Portocarrero Dongo, Cerro Barroso, Jayhuiche, La Tranca Platanal, Mina Posco Misky, Misky II, Piuca, San Martin, Santa Rosa, Secocha, Surita, Urasqui
- Horario: 7 a. m. a 5 p. m.
- Motivo: reforzamiento de redes
Ocoña
- Zonas afectadas: Alto Pueblo Viejo, Anexo Panarcana, Ceniceros, Hualla, Huantay, Mollebamba, Nuevo Chiguay, Santa Rita
- Horario: 7 a. m. a 5 p. m.
- Motivo: reforzamiento de redes
Río Grande
- Zonas afectadas: Alto Molino, Avispa, Callanga, Champune, Chorunga, Huaca, Iquipi, Ispaca, La Capilla, La Culata, Piuca, San Jose, San Juan de Churunga, Santa Rosa de Lima de Alto Molino, Zona Industrial El Gran Chaparral
- Horario: 7 a. m. a 5 p. m.
- Motivo: reforzamiento de redes
Yanaquihua
- Zonas afectadas: Base Rey, Cerro Rico, Chococa, Potreros, Quiscayoc, Yause
- Horario: 7 a. m. a 5 p. m.
- Motivo: reforzamiento de redes
Caravelí
- Zonas afectadas: Alto Molino, Ciudad de Dios Caraveli, Isidro Berrocal Coronado, Jardines de San Andres, Jose Pedro Tordoya Montoya, Virgen del Buen Paso, Vista Alegre
- Horario: 7 a. m. a 5 p. m.
- Motivo: reforzamiento de redes
Islay
- Zonas afectadas: Asoc.Viv.Tall.Villa El Pescador
- Horario: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.
- Motivo: mantenimiento de redes
Characato
- Zonas afectadas: Horacio Zeballos Gamez Sector A, B, C, D, E, F y G, La Glorieta, San Pedro La Huaylla
- Horario: 7:30 a. m. a 2 p. m.
- Motivo: mantenimiento de redes
Mollebaya
- Zonas afectadas: Alcosa, Ampliacion Santa Ana de Mollebaya, El Pajonal, Huerto del Eden, Ladrilleros Cono Sur, Ladrilleros Cono Sur Arequipa, Machahuay, Nuevo Horizonte, Pecuarias y Procesos Industriales Afines del Sur Coopinsur, San Isidro, Villa Esperanza, Virgen de Chapi
- Horario: 7:30 a. m. a 2 p. m.
- Motivo: mantenimiento de redes
Socabaya
- Zonas afectadas: Apac La Villa Socabaya, La Pampa, Pueblo Viejo, San Fernando, Socabaya Viejo, Villa del Sur
- Horario: 7:30 a. m. a 2 p. m.
- Motivo: mantenimiento de redes
Yarabamba
- Zonas afectadas: Ladrilleros Cono Sur
- Horario: 7:30 a. m. a 2 p. m.
- Motivo: mantenimiento de redes
Aplao
- Zonas afectadas: Andamayo 1 y 2, Canal Luchea, Luchea 1 y 2, Ongoro, Ongoro Bajo
- Horario: 8 a. m. a 3 p. m.
- Motivo: mantenimiento de redes
Corte de luz del 11 de octubre
Uraca
- Zonas afectadas: La Barrera, Uraca
- Horario: 7 a. m. a 3 p. m.
- Motivo: mantenimiento de redes
Recomendaciones de Seal ante corte de luz
Ante los cortes de luz programados de energía eléctrica anunciados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) en varios distritos de Arequipa, es importante que los ciudadanos tomen medidas preventivas para reducir inconvenientes durante el periodo de interrupción del servicio. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones útiles para afrontar estos cortes de manera segura y organizada:
- Carga previamente tus dispositivos móviles.
- Mantén reservas de agua potable si dependes de sistemas eléctricos para su distribución.
- Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de vo
