HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?
¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?     ¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?     ¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?     
Sociedad

Corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: zonas y horarios afectados por Sedapar

Las interrupciones en el suministro de agua potable en la ciudad de Arequipa durará más de 12 horas en ciertas zonas. Sedapar anunció los cortes con más de 48 horas de anticipación.

Sedapar anunció cortes de agua en sus plataformas oficiales.
Sedapar anunció cortes de agua en sus plataformas oficiales. | Andina/Sedapar | Composición de Omar Neyra/La República

¡Atención, Arequipa! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) anunció la programación de cortes de agua en la Ciudad Blanca durante el jueves 9 y viernes 10 de octubre por periodos de tiempo que se extienden hasta por más de 12 horas.

Las interrupciones se ejecutarán por trabajos de mantenimiento de redes para la mejora en la calidad del servicio de agua potable. Entre los distritos afectados figuran Mariano Melgar, Paucarpata, Alto Selva Alegre, Cerro Colorado, entre otros.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Ola de robos en hospitales públicos de Arequipa deja a pacientes sin atención

lr.pe

Corte de agua en Arequipa: distritos y horarios afectados

Corte de agua 9 de octubre

  • Motivo: limpieza y desinfección de reservorio y ejecución de empalme
  • Distritos afectados: Jacobo Hunter, Jose Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata y Alto Selva Alegre
  • Zonas afectadas: Asoc. El Buen Panorama de Hunter, Asoc. Hermosa Campina Ecológica de Huasacache, Asoc. Mirador de Huasacache, Upis Ampliación La Merced, Ah José Carlos Mariategul, Ah Santa Martha, Ah Señor de Huanca, Apvis Loma Verde, Avis Los Ángeles, Pj 13 de Mayo, Pj Hunter Zona-17, Pj San Juan de Dios, Pu Trece de Agosto, Pj Trece de Agosto Zona-17, Pt Pampas del Cusco Zona-06 Sector-1, Upis Fray Martín de Porras, Ah El Moral, Asoc. Malecón, Paucarpata Zona-17, Coop. Viv Manuel Prado N. °58, Ah Urb. Santa Rita de Casia Zona-17, Ah Urb. Santa Rita de Casia Zona-18, Avenida Lima, Avenida Mariscal Castilla, Calle Alfonso Ugarte, Calle Amazonas, Calle Ancash, Calle Comandante Canga, Calle José Olaya, Calle Juan Manuel Polar, Calle Junín, Calle Malegón Zolezzi, Calle Piura, Calle Trujillo, Calle Tumbes, Pj Generalísimo José de San Martín Zona-17, Pj Santa Rosa, Pj Santa Rosa Zona-17, Pj Santa Rosa Zona-20, Pt Urbanización Mariano Melgar, Urb. San Lorenzo, Vill. Villa Militar Pedro Ruiz Gallo, Asoc. Fundo Kennedy, Asoc. Las Mercedes, Asoc. Las Mercedes II, Ah Villa La Pradera, Ah Colonitty, Calle Arias Araguez, Calle Chancay, Calle Comandante Canga, Pj Mariano Bustamante, Pj Mariano Melgar, Pt Urbanización Mariano Melgar, Pt Urbanización Mariano Melgar, Urb. Alameda Santa Rosa, Urb. Mariano Bustamante.
  • Horario: 6 a. m. a 11:55 p. m.

Corte de agua 10 de octubre

  • Motivo: interrupción del suministro eléctrico y limpieza y desinfección de reservorios
  • Distritos afectados: Socabaya, Alto Selva Alegre y Miraflores
  • Zonas afectadas: A.U.M. Horacio Zeballos Gámez Sector A, Sector C, D y G, Asoc. Villa Las Gaviotas, A.U.M. Horacio Zeballos Gámez Sector E y F, Asoc. Vivienda El Mirador de Horacio, N-5: Ah Garcilazo de la Vega, Ah Señor de las Piedades, Ah Víctor Raúl Haya de la Torre, Ah Villa Unión, Ah Villa Unión Zona-17, Asoc. Virgen de Chapi, Pj Leones del Mist, Pj Nueva Esperanza, Upis San Luis, Ah Sr. de Goylloriti, Ah Villa Arica Zona, Ah Villa Coyllorite, Ah Villa Coyllorite Zona-17, Ah Villa La Pradera, Asoc. Hijos del Sol, Asoc. Luceros del Misti, Asoc. Ulrich Neisser, Pj Buen Amanecer, Pj El Porvenir, Pj El Porvenir Zona-17, Pj El Porvenir Zona-18, Pj Fuerte Arica, Pj Los Claveles Zona A, Pj Los Incas, Pj Los Milagros, Pj Los Olivos, Pj Solidaridad, Pj Tahuantinsuyo, Pj Tomasa Tito Condemayta, Pj Tomasa Tito Condemayta Zona-17, Pj Villa La Familia, Quinta El Mirador, Upis Francisco Paulet Mostajo, Upis Juan XXII, Upis Juan XXII Zona-17, Upi Mateo Pumacahua, Upis Señor de los Milagros, Upis Solidaridad, Upis Usuris Solidaridad, Urb. Carlos García Rongerós, Urb. Parque Artesanal, Vill. Esperanza, Ah 14 de Agosto, Ah Alto Selva Alegre Zona B, Ah Alto Selva Alegre Zona B Zona-18, Ah Alto Selva Alegre Zona C, Ah Alto Selva Alegre Zona C Zona-18, Ah Ampliación 14 de Agosto, Ah Garcilazo de la Vega, Ah Néstor Cáceres Velásquez, Ah Villa Unión, Ah Villa Unión El Misti, Ah Villa Unión Granja Apurímac.
  • Horario: 6 a. m. a 11:55 p. m.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa este 30 de septiembre: revisa zonas y horarios afectados por Sedapar

Corte de agua en Arequipa este 30 de septiembre: revisa zonas y horarios afectados por Sedapar

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa este 25 de septiembre: Sedapar anuncia horarios y distritos afectados

Corte de agua en Arequipa este 25 de septiembre: Sedapar anuncia horarios y distritos afectados

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

LEER MÁS
¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre? Lo que se sabe tras acuerdo de gremios y el Gobierno

¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre? Lo que se sabe tras acuerdo de gremios y el Gobierno

LEER MÁS
Habla chofer denunciado por cobrar pasaje a policía: "Me amenazó que en Caquetá me iban a detener"

Habla chofer denunciado por cobrar pasaje a policía: "Me amenazó que en Caquetá me iban a detener"

LEER MÁS
Abogado de suboficial Judith Cuba asegura que habrá sentencia condenatoria contra el chofer que le cobró S/2

Abogado de suboficial Judith Cuba asegura que habrá sentencia condenatoria contra el chofer que le cobró S/2

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Sociedad

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Corte de luz en Arequipa del 5 al 8 de octubre: consulta por horarios y zonas afectadas, según Seal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025