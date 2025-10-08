Corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: zonas y horarios afectados por Sedapar
Las interrupciones en el suministro de agua potable en la ciudad de Arequipa durará más de 12 horas en ciertas zonas. Sedapar anunció los cortes con más de 48 horas de anticipación.
¡Atención, Arequipa! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) anunció la programación de cortes de agua en la Ciudad Blanca durante el jueves 9 y viernes 10 de octubre por periodos de tiempo que se extienden hasta por más de 12 horas.
Las interrupciones se ejecutarán por trabajos de mantenimiento de redes para la mejora en la calidad del servicio de agua potable. Entre los distritos afectados figuran Mariano Melgar, Paucarpata, Alto Selva Alegre, Cerro Colorado, entre otros.
Corte de agua en Arequipa: distritos y horarios afectados
Corte de agua 9 de octubre
- Motivo: limpieza y desinfección de reservorio y ejecución de empalme
- Distritos afectados: Jacobo Hunter, Jose Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata y Alto Selva Alegre
- Zonas afectadas: Asoc. El Buen Panorama de Hunter, Asoc. Hermosa Campina Ecológica de Huasacache, Asoc. Mirador de Huasacache, Upis Ampliación La Merced, Ah José Carlos Mariategul, Ah Santa Martha, Ah Señor de Huanca, Apvis Loma Verde, Avis Los Ángeles, Pj 13 de Mayo, Pj Hunter Zona-17, Pj San Juan de Dios, Pu Trece de Agosto, Pj Trece de Agosto Zona-17, Pt Pampas del Cusco Zona-06 Sector-1, Upis Fray Martín de Porras, Ah El Moral, Asoc. Malecón, Paucarpata Zona-17, Coop. Viv Manuel Prado N. °58, Ah Urb. Santa Rita de Casia Zona-17, Ah Urb. Santa Rita de Casia Zona-18, Avenida Lima, Avenida Mariscal Castilla, Calle Alfonso Ugarte, Calle Amazonas, Calle Ancash, Calle Comandante Canga, Calle José Olaya, Calle Juan Manuel Polar, Calle Junín, Calle Malegón Zolezzi, Calle Piura, Calle Trujillo, Calle Tumbes, Pj Generalísimo José de San Martín Zona-17, Pj Santa Rosa, Pj Santa Rosa Zona-17, Pj Santa Rosa Zona-20, Pt Urbanización Mariano Melgar, Urb. San Lorenzo, Vill. Villa Militar Pedro Ruiz Gallo, Asoc. Fundo Kennedy, Asoc. Las Mercedes, Asoc. Las Mercedes II, Ah Villa La Pradera, Ah Colonitty, Calle Arias Araguez, Calle Chancay, Calle Comandante Canga, Pj Mariano Bustamante, Pj Mariano Melgar, Pt Urbanización Mariano Melgar, Pt Urbanización Mariano Melgar, Urb. Alameda Santa Rosa, Urb. Mariano Bustamante.
- Horario: 6 a. m. a 11:55 p. m.
Corte de agua 10 de octubre
- Motivo: interrupción del suministro eléctrico y limpieza y desinfección de reservorios
- Distritos afectados: Socabaya, Alto Selva Alegre y Miraflores
- Zonas afectadas: A.U.M. Horacio Zeballos Gámez Sector A, Sector C, D y G, Asoc. Villa Las Gaviotas, A.U.M. Horacio Zeballos Gámez Sector E y F, Asoc. Vivienda El Mirador de Horacio, N-5: Ah Garcilazo de la Vega, Ah Señor de las Piedades, Ah Víctor Raúl Haya de la Torre, Ah Villa Unión, Ah Villa Unión Zona-17, Asoc. Virgen de Chapi, Pj Leones del Mist, Pj Nueva Esperanza, Upis San Luis, Ah Sr. de Goylloriti, Ah Villa Arica Zona, Ah Villa Coyllorite, Ah Villa Coyllorite Zona-17, Ah Villa La Pradera, Asoc. Hijos del Sol, Asoc. Luceros del Misti, Asoc. Ulrich Neisser, Pj Buen Amanecer, Pj El Porvenir, Pj El Porvenir Zona-17, Pj El Porvenir Zona-18, Pj Fuerte Arica, Pj Los Claveles Zona A, Pj Los Incas, Pj Los Milagros, Pj Los Olivos, Pj Solidaridad, Pj Tahuantinsuyo, Pj Tomasa Tito Condemayta, Pj Tomasa Tito Condemayta Zona-17, Pj Villa La Familia, Quinta El Mirador, Upis Francisco Paulet Mostajo, Upis Juan XXII, Upis Juan XXII Zona-17, Upi Mateo Pumacahua, Upis Señor de los Milagros, Upis Solidaridad, Upis Usuris Solidaridad, Urb. Carlos García Rongerós, Urb. Parque Artesanal, Vill. Esperanza, Ah 14 de Agosto, Ah Alto Selva Alegre Zona B, Ah Alto Selva Alegre Zona B Zona-18, Ah Alto Selva Alegre Zona C, Ah Alto Selva Alegre Zona C Zona-18, Ah Ampliación 14 de Agosto, Ah Garcilazo de la Vega, Ah Néstor Cáceres Velásquez, Ah Villa Unión, Ah Villa Unión El Misti, Ah Villa Unión Granja Apurímac.
- Horario: 6 a. m. a 11:55 p. m.
