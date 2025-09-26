Corte de agua en Cusco: distritos y horarios afectados el 28 de septiembre por Sedacusco
Las áreas afectadas incluyen Larapa, San Sebastián, Cusco y Coripata, entre otras. Se recomienda almacenar agua antes del corte y seguir los anuncios por canales oficiales de Sedacusco.
- El 'Monstruo' habla tras su captura en Paraguay y apunta a 'Jorobado' como enemigo: "Le pagan a la Policía"
- Periodista paraguayo asevera que captura de 'El Monstruo' casi es frustrada por un aviso de la policía peruana
Mediante un comunicado oficial, Sedacusco anunció que se realizará un corte de agua en el departamento de Cusco para el 28 de septiembre. En ciertas zonas, la suspensión de este servicio podría durar hasta cinco horas, por lo que se insta a los pobladores a tomar sus precauciones correspondientes y estar atento a un nuevo aviso en los canales oficiales.
Este corte se realiza debido a que la empresa Electro Sur Este ha programado trabajo de mantenimiento de transformador que afectan directamente a los almacenes de agua. Este corte duraría un aproximado ocho horas.
TE RECOMENDAMOS
Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion
Corte de agua en Cusco: zonas y horarios afectadas
Corte de agua 28 de septiembre
Larapa
- Motivo: Mantenimiento de transformador
- Zonas Afectadas: Santa Rosa, COVIDUC, Los Pinos, Tupac Amaru, 3 de Mayo, La Cantuta, Larapa, Cachimayo, La Planicie y zonas aledañas
- Horario de Interrupción: el 28 de septiembre de 00:00 hasta las 08:00
San Sebastián - San Jerónimo
- Motivo: Mantenimiento de transformador
- Zonas Afectadas: 30 de Setiembre, Altiva Canas, Patrón San Jerónimo, Lucerinas, Horacio, Zevallos, APV Satélite, APV Fernández, Paraíso de Fátima y zonas aledañas.
- Horario de Interrupción: el 28 de septiembre de 00:00 hasta las 08:00
Cusco
- Motivo: Mantenimiento de transformador
- Zonas Afectadas: Wimpillay, General Ollanta, Velasco Astete, Santa Lucia, Sr. Milagros, Kennedy B, Hilario Mendivil, San Luis, Surihuaylla, Nogales, Joyas, Uvima I, San Antonio, UVIMA II, Agua Buena, FEDISS, FEDETRAC, Viva el Perú y zonas aledañas.
- Horario de Interrupción: el 28 de septiembre de 00:00 hasta las 08:00
San Sebastián
- Motivo: Mantenimiento de transformador
- Zonas Afectadas: Vista Alegre, Wispampa, Quispiguilla, Cachimayo, Miraflores, Constructores, Santa Marta, San Martín, Todo Alto Qosqo y zonas aledañas. .
- Horario de Interrupción: el 28 de septiembre de 00:00 hasta las 08:00
Coripata
- Motivo: Mantenimiento de transformador
- Zonas Afectadas: Urb. Huancaro, Urb. Amadeo Repeto, Urb. Bancopata, Urb. Fideranda, Urb. Cuatro Torres, CCHH Pachacútec, Av. Huayruropata, Av. Tacna, Urb. Progreso y zonas aledañas.
- Horario de Interrupción: el 28 de septiembre de 00:00 hasta las 08:00
Los Andenes
- Motivo: Mantenimiento de transformador
- Zonas Afectadas: Calle Amargura, Don Bosco, Tahuantinsuyo, Los Ángeles, Uchullo Grande, Cruz Pata, Urb. Micaela Bastidas, Urb. Rosaspata, Barrio Profesional, Lucrepata, Mariscal Gamarra I y II etapa, Recoleta, Primero de Mayo, Uchullo Alto, Los Andenes, Urb. Primero de Mayo, Urb. Los Incas y zonas aledañas.
- Horario de Interrupción: el 28 de septiembre de 00:00 hasta las 08:00
¿Qué hacer cuando hay un corte de agua?
En estos casos la entidad recomienda tener almacenado un suministro de agua hasta que retorne. Es por ellos, que mediante sus redes sociales, anuncian los puntos que se verán afectados y los horarios exactos.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.