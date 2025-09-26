HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá paro de transportistas este 27 y 28 de septiembre?
¿Habrá paro de transportistas este 27 y 28 de septiembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 27 y 28 de septiembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 27 y 28 de septiembre?     
Sociedad

Corte de agua en Cusco: distritos y horarios afectados el 28 de septiembre por Sedacusco

Las áreas afectadas incluyen Larapa, San Sebastián, Cusco y Coripata, entre otras. Se recomienda almacenar agua antes del corte y seguir los anuncios por canales oficiales de Sedacusco.

Corte de agua en Cusco, según Sedacusco. Foto: composición LR
Corte de agua en Cusco, según Sedacusco. Foto: composición LR | composición LR

Mediante un comunicado oficial, Sedacusco anunció que se realizará un corte de agua en el departamento de Cusco para el 28 de septiembre. En ciertas zonas, la suspensión de este servicio podría durar hasta cinco horas, por lo que se insta a los pobladores a tomar sus precauciones correspondientes y estar atento a un nuevo aviso en los canales oficiales.

Este corte se realiza debido a que la empresa Electro Sur Este ha programado trabajo de mantenimiento de transformador que afectan directamente a los almacenes de agua. Este corte duraría un aproximado ocho horas.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Trujillo sufrirá cortes de agua por 13 días debido a mantenimiento de pozos

lr.pe

Corte de agua en Cusco: zonas y horarios afectadas

Corte de agua 28 de septiembre

Larapa

  • Motivo: Mantenimiento de transformador
  • Zonas Afectadas:  Santa Rosa, COVIDUC, Los Pinos, Tupac Amaru, 3 de Mayo, La Cantuta, Larapa, Cachimayo, La Planicie y zonas aledañas
  • Horario de Interrupción: el 28 de septiembre de 00:00 hasta las 08:00

San Sebastián - San Jerónimo

  • Motivo: Mantenimiento de transformador
  • Zonas Afectadas: 30 de Setiembre, Altiva Canas, Patrón San Jerónimo, Lucerinas, Horacio, Zevallos, APV Satélite, APV Fernández, Paraíso de Fátima y zonas aledañas.
  • Horario de Interrupción: el 28 de septiembre de 00:00 hasta las 08:00

Cusco

  • Motivo: Mantenimiento de transformador
  • Zonas Afectadas: Wimpillay, General Ollanta, Velasco Astete, Santa Lucia, Sr. Milagros, Kennedy B, Hilario Mendivil, San Luis, Surihuaylla, Nogales, Joyas, Uvima I, San Antonio, UVIMA II, Agua Buena, FEDISS, FEDETRAC, Viva el Perú y zonas aledañas.
  • Horario de Interrupción: el 28 de septiembre de 00:00 hasta las 08:00

San Sebastián

  • Motivo: Mantenimiento de transformador
  • Zonas Afectadas: Vista Alegre, Wispampa, Quispiguilla, Cachimayo, Miraflores, Constructores, Santa Marta, San Martín, Todo Alto Qosqo y zonas aledañas. .
  • Horario de Interrupción: el 28 de septiembre de 00:00 hasta las 08:00

Coripata

  • Motivo: Mantenimiento de transformador
  • Zonas Afectadas: Urb. Huancaro, Urb. Amadeo Repeto, Urb. Bancopata, Urb. Fideranda, Urb. Cuatro Torres, CCHH Pachacútec, Av. Huayruropata, Av. Tacna, Urb. Progreso y zonas aledañas.
  • Horario de Interrupción: el 28 de septiembre de 00:00 hasta las 08:00

Los Andenes

  • Motivo: Mantenimiento de transformador
  • Zonas Afectadas: Calle Amargura, Don Bosco, Tahuantinsuyo, Los Ángeles, Uchullo Grande, Cruz Pata, Urb. Micaela Bastidas, Urb. Rosaspata, Barrio Profesional, Lucrepata, Mariscal Gamarra I y II etapa, Recoleta, Primero de Mayo, Uchullo Alto, Los Andenes, Urb. Primero de Mayo, Urb. Los Incas y zonas aledañas.
  • Horario de Interrupción: el 28 de septiembre de 00:00 hasta las 08:00

¿Qué hacer cuando hay un corte de agua?

En estos casos la entidad recomienda tener almacenado un suministro de agua hasta que retorne. Es por ellos, que mediante sus redes sociales, anuncian los puntos que se verán afectados y los horarios exactos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corte de agua en Arequipa este 25 de septiembre: Sedapar anuncia horarios y distritos afectados

Corte de agua en Arequipa este 25 de septiembre: Sedapar anuncia horarios y distritos afectados

LEER MÁS
Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

LEER MÁS
Sedapal: revisa los horarios y distritos de Lima que tendrán corte de agua este 25 y 26 de septiembre

Sedapal: revisa los horarios y distritos de Lima que tendrán corte de agua este 25 y 26 de septiembre

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá paro de transportistas este 27 y 28 de septiembre? Esto dicen los gremios previo a la marcha de la 'Generación Z'

¿Habrá paro de transportistas este 27 y 28 de septiembre? Esto dicen los gremios previo a la marcha de la 'Generación Z'

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO 26 de septiembre: conductores en Lima se movilizan al Congreso en protesta contra extorsiones

Paro de transportistas EN VIVO 26 de septiembre: conductores en Lima se movilizan al Congreso en protesta contra extorsiones

LEER MÁS
Transportista encara a policía por muertes de choferes a causa de extorsión: "¿Por qué no nos cuidas? Van gratis en nuestros carros"

Transportista encara a policía por muertes de choferes a causa de extorsión: "¿Por qué no nos cuidas? Van gratis en nuestros carros"

LEER MÁS
La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

LEER MÁS
Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

LEER MÁS
Transportistas convocan nuevo paro este 27 y 28 de septiembre tras ataques extorsivos: “Nosotros somos los blancos”

Transportistas convocan nuevo paro este 27 y 28 de septiembre tras ataques extorsivos: “Nosotros somos los blancos”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Sociedad

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota