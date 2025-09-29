Sedapal anuncia corte de agua en Lima y Callao mañana 30 de septiembre: estos son los distritos que no tendrán servicio

Corte de agua en diez distritos de Lima mañana 30 de septiembre. | Composición LR | Andina

Corte de agua en diez distritos de Lima mañana 30 de septiembre. | Composición LR | Andina

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que a partir del martes 30 de septiembre se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en diferentes zonas de Lima y Callao.

De acuerdo con el comunicado publicado, el corte de agua afectará al menos a diez distritos hasta por 37 horas debido a labores de mantenimiento y limpieza de la red hídrica. Esta medida afectará a miles de familias y comercios de la ciudad.

Estos son los distritos que no tendrán agua por Sedapal

La lista publicada por Sedapal indicó que los siguientes distritos no contarán con servicio de agua potable este martes 30 de septiembre:

Chorrillos

Urb. Matellini

Urb. Paseo de la República

Urb. Santa María de Villa

Cuadrante: Av. El Sol, Av. Matellini, Av. Guardia Peruana, Av. Las Gaviotas

San Juan de Lurigancho

A.H. Bayóvar

Ampliación Parcela A

Sector Cerro Vista Alegre

A.H. Los Jardines 30 de Octubre II Etapa

Vista Alegre

Los Portales

A.H. 10 de Octubre

Señor de los Milagros

Cuadrante: Av. Los Ángeles, Av. Los Rosales, Av. El Sol, Los Portales, Agrup. El Progreso, Agrup. Cristo Mueve Montañas

Los Olivos

APV Patria Nueva

Cercado de Lima

Jr. Quilca frente al N.º 585, cuadra Av. Alfonso Ugarte (N.º 31, 32, 33, 34, 42, 43)

Áreas comprendidas: Margen izquierda: Jr. Rímac, Av. Alfonso Ugarte, Av. Tingo María, Av. Mariano Cornejo; límite con el distrito de San Miguel y el límite con Callao.

Breña

Parcialmente sector 14

Callao

Sectores: 100, 102, 104, 106, 108, 109 y 110

Carmen de La Legua

El sector 37

La Perla

Sectores: 103, 105 y 107

La Punta

Sector 109

Bellavista

Sectores: 100, 101, 103, 105 y 107

Corte de agua se debe a trabajos técnicos

Sedapal indicó que la suspensión del servicio responde a trabajos técnicos puntuales como la ejecución de empalmes, limpieza de reservorios y reemplazo de válvulas en sectores estratégico. Asimismo, señalaron que la medida responde a la necesidad de preservar la calidad del agua.

Los cortes se han programado por fecha y hora por cada distrito, al igual que el restablecimiento del servicio. En tanto, la entidad remarcó que la publicación del comunicado se realizó con 48 horas de antelación a los usuarios por su plataforma digital.

Horarios de corte en Lima y Callao

Sedapal precisó que la programación de corte de agua en Chorrillos comenzará el martes 30 de septiembre a las 10:00 p.m. y se preveé restablecer el servicio a las 11:00 p.m. del miércoles 1 de octubre. Por otro lado, en Los Olivos será desde las 12:00 p.m. hasta 8:00 p.m., mientras que San Juan de Lurigancho estará sin suministro desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Asimismo, Sedapal detalló que los sectores de Lima Cercado, Breña, Callao, Carmen de La Legua, La Perla, La Punta y Bellavista no contarán con el servicio desde las 10:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. del jueves 2 de octubre.

