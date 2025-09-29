HOYSuscripcion LR Focus

Sedapal anuncia corte de agua en Lima y Callao mañana 30 de septiembre: estos son los distritos que no tendrán servicio

El corte de agua se realizará en diferentes fechas y horarios en más de diez distritos de Lima y Callao, la suspensión afectará a decenas de familias.

Corte de agua en diez distritos de Lima mañana 30 de septiembre.
Corte de agua en diez distritos de Lima mañana 30 de septiembre. | Composición LR | Andina

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que a partir del martes 30 de septiembre se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en diferentes zonas de Lima y Callao.

De acuerdo con el comunicado publicado, el corte de agua afectará al menos a diez distritos hasta por 37 horas debido a labores de mantenimiento y limpieza de la red hídrica. Esta medida afectará a miles de familias y comercios de la ciudad.

lr.pe

Estos son los distritos que no tendrán agua por Sedapal

La lista publicada por Sedapal indicó que los siguientes distritos no contarán con servicio de agua potable este martes 30 de septiembre:

Chorrillos

  • Urb. Matellini
  • Urb. Paseo de la República
  • Urb. Santa María de Villa
  • Cuadrante: Av. El Sol, Av. Matellini, Av. Guardia Peruana, Av. Las Gaviotas

San Juan de Lurigancho

  • A.H. Bayóvar
  • Ampliación Parcela A
  • Sector Cerro Vista Alegre
  • A.H. Los Jardines 30 de Octubre II Etapa
  • Vista Alegre
  • Los Portales
  • A.H. 10 de Octubre
  • Señor de los Milagros
  • Cuadrante: Av. Los Ángeles, Av. Los Rosales, Av. El Sol, Los Portales, Agrup. El Progreso, Agrup. Cristo Mueve Montañas

Los Olivos

  • APV Patria Nueva

lr.pe

Cercado de Lima

  • Jr. Quilca frente al N.º 585, cuadra Av. Alfonso Ugarte (N.º 31, 32, 33, 34, 42, 43)
  • Áreas comprendidas: Margen izquierda: Jr. Rímac, Av. Alfonso Ugarte, Av. Tingo María, Av. Mariano Cornejo; límite con el distrito de San Miguel y el límite con Callao.

Breña

  • Parcialmente sector 14

Callao

  • Sectores: 100, 102, 104, 106, 108, 109 y 110

Carmen de La Legua

  • El sector 37

La Perla

  • Sectores: 103, 105 y 107

La Punta

  • Sector 109

Bellavista

  • Sectores: 100, 101, 103, 105 y 107

lr.pe

Corte de agua se debe a trabajos técnicos

Sedapal indicó que la suspensión del servicio responde a trabajos técnicos puntuales como la ejecución de empalmes, limpieza de reservorios y reemplazo de válvulas en sectores estratégico. Asimismo, señalaron que la medida responde a la necesidad de preservar la calidad del agua.

Los cortes se han programado por fecha y hora por cada distrito, al igual que el restablecimiento del servicio. En tanto, la entidad remarcó que la publicación del comunicado se realizó con 48 horas de antelación a los usuarios por su plataforma digital.

Horarios de corte en Lima y Callao

Sedapal precisó que la programación de corte de agua en Chorrillos comenzará el martes 30 de septiembre a las 10:00 p.m. y se preveé restablecer el servicio a las 11:00 p.m. del miércoles 1 de octubre. Por otro lado, en Los Olivos será desde las 12:00 p.m. hasta 8:00 p.m., mientras que San Juan de Lurigancho estará sin suministro desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Asimismo, Sedapal detalló que los sectores de Lima Cercado, Breña, Callao, Carmen de La Legua, La Perla, La Punta y Bellavista no contarán con el servicio desde las 10:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. del jueves 2 de octubre.

