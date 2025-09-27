HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Mujer denuncia hostigamiento de presuntos policías tras rechazar represión durante marchas de la 'Generación Z'

Mireya Carhuas, madre y activista, denuncia hostigamiento de presuntos policías tras exponer el abuso de autoridad en marchas de la 'Generación Z'.

Mireya Carhuas precisó que recibió 3 mensajes de presuntos efectivos en el lapso de una hora. Foto: Composición LR
Mireya Carhuas precisó que recibió 3 mensajes de presuntos efectivos en el lapso de una hora. Foto: Composición LR

Mireya Carhuas, licenciada en Administración y madre de familia, asiste a las manifestaciones en el Centro de Lima desde 2022 por propia convicción y tras convertirse en activista social. Sin embargo, el pasado 20 y 21 de septiembre, fecha en la que se llevó a cabo la marcha de la 'Generación Z', Mireya denuncia que fue hostigada por tres presuntos efectivos policiales a través de las redes sociales.

Luego de que Mireya denunciara públicamente el abuso de autoridad contra el joven manifestante Samuel Rodríguez en el marco de las manifestaciones de la 'Generación Z', ha empezado a recibir mensajes y comentarios de policías. "Mireya, veo que te gusta hablar mal de la policía", es un mensaje que recibió a través de su Facebook por parte de un presunto efectivo policial.

Mireya precisa que bloqueó a uno de los sujetos por los insultos que lanzó en su publicación. Foto: FB

Mireya precisa que bloqueó a uno de los sujetos por los insultos que lanzó en su publicación. Foto: FB

Madre denuncia hostigamiento por parte de presuntos efectivos policiales

En conversación con La República, Mireya precisó que fueron tres sujetos quienes le escribieron con intención de amedrentarla. Ella identificó a dos de los efectivos, pues al tercero lo terminó bloqueando producto del mensaje que recibió. Juan Carlos Benites y Einz SH son los nombres que mostró la madre de familia en su denuncia pública. En sus redes sociales, uno de los hombres aparece con la vestimenta policial, mientras el segundo también tiene publicaciones de la institución.

Mensaje que recibió Mireya y que denunció públicamente. Foto: X

Mensaje que recibió Mireya y que denunció públicamente. Foto: X

"Hay una cuenta que la borré de inmediato porque comentó algo muy fuerte. Del otro policía, vi cómo entró su mensaje. Solo le tomé la captura de pantalla y no entré a la conversación. Eso es lo que quieren, amedrentarte. (Tengo identificado) A dos de los tres", precisó. Asimismo, contó que estos mensajes de hostigamiento ocurrieron en el lapso de una hora luego de que ella denunciara públicamente el abuso de autoridad contra el joven Samuel Rodríguez, quien participó en la movilización de la 'Generación Z'.

"Normalmente, yo no hago estas denuncias cuando alguien viene a insultar en redes sociales, pero como fueron tres policías en menos de una hora, me preocupé. Por eso es que lo publiqué. De este tal Benites, le tomé "screen" a su mensaje y procedí a bloquearlo", contó Mireya.

Situación de incertidumbre

Según contó Mireya, ha preferido no tomar acciones legales, ya que teme que, al igual que su compañero Samuel, ocurra un abuso de autoridad en el caso. "Yo digo 'cómo voy a poder denunciar si a Samuel le han pegado y es él quien está detenido, cuando debió serlo el policía'. Falta que yo vaya y me denuncien por difamación", sostuvo tras precisar que realizó la denuncia pública en un intento de buscar protección.

Al cierre de esta nota, La República intentó contactarse con la Policía Nacional del Perú para obtener mayores datos de los implicados. Sin embargo, no hubo una respuesta. En tanto, Mireya ha hecho público el caso para dar a conocer el accionar de presuntos efectivos luego de denunciar el abuso de autoridad contra el joven Samuel Rodríguez durante las manifestaciones de la 'Generación Z'.

