Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', fue capturado por la policía paraguaya el pasado miércoles 24 de septiembre en su domicilio en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay. Ante este escenario, se reveló que efectivos peruanos habrían filtrado información para el líder de los Injertos del Cono Norte, lo cual le permitió estar libre por varios meses.

Ante este escenario, diversas autoridades de nuestro país salieron a hablar para detallar el trabajo de inteligencia que realizaron en torno a la captura de Moreno Hernández. En ese sentido, el ahora ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, dio a conocer que ya se tenía información sobre los policías que blindaban al 'Monstruo' sosteniendo que serían "dos o tres".

Colaborador eficaz identificó a los policías que protegían al 'Monstruo', revela Santiváñez

Según contó Santiváñez para La Rotativa del Aire, se creó un equipo especial conformado por el crnel. Ismael Arroyo Roca, el crnel. Franco Moreno Panta y el crnel. Cruz Chamba, debido a que había una fuga de información en los operativos durante el 2024. En ese sentido, el exministro del Interior confirmó que sí se tenía conocimiento de la existencia de policías que protegían al 'Monstruo'. "Yo procedo a informarle a la presidenta, quien era la única que sabía sobre esto", precisó.

Posteriormente, captaron a un colaborador eficaz con quien se reunían en hospitales a fin de no levantar sospechas y que este se mantuviera a salvo. "Íbamos a una habitación determinada y nos brindaba toda la información, justamente por el temor que se tenía", indicó el exministro tras aclarar que este mismo grupo especial se mantiene en la gestión del ahora ministro del Interior, Carlos Malaver.

Juan José Santiváñez detalló que este mismo colaborador eficaz fue quien identificó a los policías que blindaban al 'Monstruo'. "(El colaborador) refería de la existencia de dos o tres efectivos que eran los que brindaban la información. Sí, se tiene (identificados). Lógicamente, no puede revelar mayor detalle. Eso le corresponde hoy al ministro del Interior, pero en esa oportunidad se identificó a las determinadas personas. La policía debe estar haciendo su trabajo", sostuvo Santiváñez.

Gral. Víctor Zanabria contradice a Juan José Santiváñez

De acuerdo con las declaraciones del general Víctor Zanabria, la existencia de policías que filtraban información no ha sido confirmada y que se trata de algo extraoficial. "Si hay infiltración de información, no vamos a negarlo. Lo verificaremos. Tenemos que investigar, pero no podemos darle cabida a un criminal que vive de la muerte", sostuvo, refiriéndose al 'Monstruo'. Asimismo, precisó que no le han dado a conocer la información de los agentes que blindaban a Erick Moreno.

¿De qué se le acusa a 'El Monstruo'?

Erick Moreno Hernández fue incluido en la lista de "Los más buscados" del Ministerio del Interior desde el pasado 28 de diciembre del 2023. Él fue condenado a 32 años de prisión por la Octava Sal Superior Penal de Lima por los siguientes delitos:

Delito contra la libertad.

Secuestro.

Hurto.

Homicidio y Sicariato.

Microcomercializacion de droga.

Del mismo modo, el Ministerio del Interior había actualizado su portal del Programa de Recompensas e incrementó a S/ 1.000.000 el beneficio económico por brindar información que permita la captura de Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo'.

