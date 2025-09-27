Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: Así se desarrolla la tercera fecha de manifestaciones en Centro de Lima
Los jóvenes se concentran por tercera fecha para protestar contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.
- Marcha de la Generación Z: PNP empieza a lanzar las primeras bombas lacrimógenas contra manifestantes en la av. Abancay
- Marcha de la Generación Z: PNP no reconoce ataque a manifestantes con perdigones
La tercera jornada de manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso se desarrollará hoy, sábado 27 de septiembre, en el Centro de Lima, con punto de encuentro principal en la Plaza San Martín. La denominada marcha de la 'Generación Z' reunirá a jóvenes, gremios y organizaciones sociales que buscan alzar su voz ante el aumento de la criminalidad y la indiferencia del Estado.
Marcha 'Generación Z' EN VIVO
Marcha de la 'Generación Z' es convocada para este 27 y 28 de septiembre
A través de un flyer viralizado en redes sociales, distintos colectivos ciudadanos convocaron a la ciudadanía para participar de una nueva marcha este 27 y 28 de septiembre.