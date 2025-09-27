Hermana de joven asesinado en protestas de 2023 envía mensaje a Keiko Fujimori: "Usted nunca será bienvenida en Puno"

Vocera de la Organización Nacional de Familiares de Víctimas de la Masacre de 2022–2023 (ONAFAMYVM) rechazó presencia de Keiko Fujimori en la región de Puno | Composición: LR.

Milagros Samillán, vocera de la Organización Nacional de Familiares de Víctimas de la Masacre de 2022–2023 (ONAFAMYVM) y hermana de Marco Samillán —joven estudiante de medicina asesinado durante la represión policial en las protestas contra Dina Boluarte y el Congreso en ese periodo—, envió un contundente mensaje a Keiko Fujimori durante una entrevista en el canal Nativa. Samillán señaló que la lideresa de Fuerza Popular no es bienvenida en su región, Puno, debido a su respaldo al actual Gobierno. Como se sabe, Fujimori estuvo hace unos días en el sur del país.

"Señora Keiko (Fujimori), usted nunca va a ser bienvenida en la región de Puno", expresó. También se dirigió a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, a quien cuestionó por su discurso estigmatizador: "Señor (Rafael) López Aliaga, nosotros no perdonamos cómo nos ha discriminado, cómo nos ha terruqueado. ¿Ahora pretende venir a mi región? (…) Los familiares (de los fallecidos en protestas) lo vamos a recibir como se lo merece: como un delincuente y corrupto. Si usted desea, puede venir. Los familiares vamos a estar ahí, siempre de pie, nunca de rodillas", afirmó.

Samillán también expresó su respaldo a las recientes protestas contra el Gobierno y el Congreso, denominadas 'Marchas de la Generación Z'. La vocera de la ONAFAMYVM indicó que los jóvenes manifestantes cuentan con su apoyo por enfrentar a sectores impopulares de la política nacional.

"No seamos indiferentes, pueblo peruano. Levantemos la voz y organicémonos. No podemos dejarnos ganar por un pequeño grupo corrupto que hoy nos está gobernando. Salgamos a apoyar a estos jóvenes que han abierto los ojos. Porque es justo. (…) En las próximas elecciones, ustedes ya saben por quién votar. (…) No merecemos más mediocres en los Gobiernos", manifestó.