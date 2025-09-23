Durante la Marcha de la Generación Z, diversos manifestantes denunciaron que hubo represión por parte de la Policía Nacional del Perú. Tanto la primera como la segunda jornada realizada el 20 y 21 de septiembre estuvieron marcadas por enfrentamientos, disparos de perdigones y cierre en diversas calles del Centro Histórico de Lima. Bajo este panorama, Samuel Rodríguez Villa, un joven de 22 años, fue retenido por los efectivos policiales tras asistir a apoyar las movilizaciones.

Rodríguez se encuentra en División de Asuntos Sociales a la espera de que se cumplan las 48 horas de detención para ser liberado. Sin embargo, compañeros cercanos al joven aseguraron que en la anterior manifestación del 13 de septiembre, las autoridades se habrían ensañado con él, pues terminó en el Hospital 2 de Mayo tras desmayarse por un presunto impacto de una vara policial. Incluso, le destrozaron el celular solo por haber estado grabando los enfrentamientos.

Samuel, quien viste una casaca azul, buzo verde y un casco blanco, ayudó a un efectivo policial en medio de las manifestaciones. Foto: OjodeCholo

Recibió un impacto de perdigón en la mano

En conversación con La República, Mireya Carhuas, compañera de Samuel Rodríguez y quien estuvo presente en las movilizaciones del último fin de semana, detalló que el joven recibió un impacto de perdigón en la mano producto de la represión policial del sábado 20 de septiembre. Tras ello, fue atendido por los brigadistas que estuvieron apoyando en la marcha. "Su ampolla estaba llena de agua, le pusieron crema, pero creció mucho más", precisó Carhuas.

Retenido en Asuntos Sociales y con una herida en su dedo producto de un impacto de perdigón. Foto: Difusión

Compañeros cercanos de Samuel contaron que su labor ha sido brindar apoyo a las mujeres presentes en las movilizaciones. En tanto, Carhuas reveló que el joven intentó defenderse de las agresiones de un efectivo policial que se encontraba en el lugar. "Era uno más que nos estaba reprimiendo y lastimando a todos. Esta vez la policía ha tenido intención de aterrorizarnos", contó.

Piden la liberación de Samuel Rodríguez tras ser retenido en marcha de la Generación Z

Según contó Mireya Carhuas, en medio de los enfrentamientos del domingo 21 de septiembre, un efectivo policial resultó herido tras terminar tendido en el suelo y fue Samuel quien lo ayudó junto con otras dos personas. "Samuel ayudó al policía, lo carga en sus brazos y lo lleva donde están los demás efectivos porque él es así. Es una persona muy solidaria con todos. Él se enfrentó, incluso, a los manifestantes", narró Carhuas.

Pese a esta situación, Samuel fue retenido en las cercanías de la avenida Abancay el mismo día que ayudó al efectivo policial. De acuerdo a los videos expuestos por Carhuas, los efectivos policiales reconocieron al joven, quien estuvo presente en manifestaciones anteriores. "Ahí lo detienen, él tenía su casco en su mochila, sus implementos de seguridad y lo identifican", precisó.

Debido a esta situación, diversos compañeros del joven se movilizaron hacia las afueras de la División de Asuntos Sociales exigiendo su pronta liberación. "El compañero Samuel no está solo. El pueblo lo respalda", son los reclamos de la ciudadanía en medio de un plantón realizado la noche de este martes 23 de septiembre.

