HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     
Sociedad

Corredores Rojo, Azul y Morado ya aceptan Plin: así puedes recargar tu tarjeta desde la app

Los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado de Lima ahora aceptan recargas de tarjetas a través de Plin, facilitando el acceso al servicio desde celular o computadora, con montos desde S/1 hasta S/200.

"ATU implementa recarga de tarjetas del Metropolitano a través de Plin para corredores complementarios"
"ATU implementa recarga de tarjetas del Metropolitano a través de Plin para corredores complementarios"

Los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado podrán realizar la recarga de sus tarjetas a través del aplicativo Plin. Esta nueva opción de pago permitirá agilizar el proceso y facilitar el acceso al servicio, permitiendo que los usuarios ahorren valiosos minutos al realizar la recarga desde su celular o computadora. Según la información proporcionada, el monto mínimo para recargar será de S/1, mientras que el límite máximo diario será de S/200.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció que esta medida se adopta tras la implementación de este sistema en el servicio del Metropolitano, disponible desde finales de marzo. Además, los usuarios podrán recargar cualquier tarjeta, ya sea de su propiedad o de otra persona.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Tragedia en la Panamericana Norte: chofer muere luego de que su auto sea aplastado por volquete en Puente Piedra

lr.pe

Pasos para recargar una tarjeta del Metropolitano desde Plin

  • Paso 1: ingresa a Plin desde el aplicativo de Interbank y selecciona “Recargar transporte”.
  • Paso 2: digita el código de la tarjeta que necesitas recargar que se encuentra en la parte trasera de la tarjeta física e introduce el monto. Verifica la recarga y obtén el comprobante.
  • Paso 3: acércate a los módulos de validación ubicados en el interior de cada bus de los tres corredores complementarios.

PUEDES VER: Transportista encara a policía por muertes de choferes a causa de extorsión: "¿Por qué no nos cuidas? Van gratis en nuestros carros"

lr.pe

¿Cuánto tiempo tienes para validar tu recarga con Plin?

Los usuarios que no cuenten con el aplicativo Plin podrán seguir recargando sus tarjetas del Metropolitano en los principales paraderos, taquillas, máquinas de autoservicio dentro de las estaciones y en más de 1,200 puntos de venta externa, como bodegas, farmacias y tiendas Tambo y Oxxo.

Si realizas una recarga virtual mediante Plin pero no validas tu tarjeta de inmediato, tendrás hasta 7 días para hacerlo en cualquier estación del Metropolitano. Pasado ese plazo, deberás acudir a un Centro de Atención de Tarjetas (CAT), ubicados en los terminales Chimpu Ocllo, Naranjal y Matellini, así como en las estaciones Central y Javier Prado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corredor Morado modifica su ruta en SJL por paro de transportistas: conoce los nuevos desvíos

Corredor Morado modifica su ruta en SJL por paro de transportistas: conoce los nuevos desvíos

LEER MÁS
Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

LEER MÁS
Paro de transportistas del 27 y 28 de septiembre: Línea 1, Metropolitano y corredores complementarios operarán en estos horarios

Paro de transportistas del 27 y 28 de septiembre: Línea 1, Metropolitano y corredores complementarios operarán en estos horarios

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO: conductores llegan al Congreso tras bloquear vías en San Juan de Lurigancho y la Panamericana Norte

Paro de transportistas EN VIVO: conductores llegan al Congreso tras bloquear vías en San Juan de Lurigancho y la Panamericana Norte

LEER MÁS
Paro de transportistas 27 y 28 de septiembre: estas son las universidades e institutos que suspendieron sus clases presenciales

Paro de transportistas 27 y 28 de septiembre: estas son las universidades e institutos que suspendieron sus clases presenciales

LEER MÁS
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú: “Solo el resultado se enviaría a Lima”

Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú: “Solo el resultado se enviaría a Lima”

LEER MÁS
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
Interno de hospital de Cajamarca es separado tras intentar atender en presunto estado de ebriedad a paciente: "Lo primordial es la salud"

Interno de hospital de Cajamarca es separado tras intentar atender en presunto estado de ebriedad a paciente: "Lo primordial es la salud"

LEER MÁS
Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Sociedad

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

Justicia paraguaya dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo' en celda de máxima seguridad

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota