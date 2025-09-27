Corredores Rojo, Azul y Morado ya aceptan Plin: así puedes recargar tu tarjeta desde la app

Los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado podrán realizar la recarga de sus tarjetas a través del aplicativo Plin. Esta nueva opción de pago permitirá agilizar el proceso y facilitar el acceso al servicio, permitiendo que los usuarios ahorren valiosos minutos al realizar la recarga desde su celular o computadora. Según la información proporcionada, el monto mínimo para recargar será de S/1, mientras que el límite máximo diario será de S/200.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció que esta medida se adopta tras la implementación de este sistema en el servicio del Metropolitano, disponible desde finales de marzo. Además, los usuarios podrán recargar cualquier tarjeta, ya sea de su propiedad o de otra persona.

Pasos para recargar una tarjeta del Metropolitano desde Plin

Paso 1 : ingresa a Plin desde el aplicativo de Interbank y selecciona “Recargar transporte”.

: ingresa a Plin desde el aplicativo de Interbank y selecciona “Recargar transporte”. Paso 2: digita el código de la tarjeta que necesitas recargar que se encuentra en la parte trasera de la tarjeta física e introduce el monto. Verifica la recarga y obtén el comprobante.

digita el que se encuentra en la parte trasera de la tarjeta física e introduce el monto. Verifica la recarga y obtén el comprobante. Paso 3: acércate a los módulos de validación ubicados en el interior de cada bus de los tres corredores complementarios.

¿Cuánto tiempo tienes para validar tu recarga con Plin?

Los usuarios que no cuenten con el aplicativo Plin podrán seguir recargando sus tarjetas del Metropolitano en los principales paraderos, taquillas, máquinas de autoservicio dentro de las estaciones y en más de 1,200 puntos de venta externa, como bodegas, farmacias y tiendas Tambo y Oxxo.

Si realizas una recarga virtual mediante Plin pero no validas tu tarjeta de inmediato, tendrás hasta 7 días para hacerlo en cualquier estación del Metropolitano. Pasado ese plazo, deberás acudir a un Centro de Atención de Tarjetas (CAT), ubicados en los terminales Chimpu Ocllo, Naranjal y Matellini, así como en las estaciones Central y Javier Prado.

