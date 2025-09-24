HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Siete crímenes en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 22 de septiembre iban 5.263 homicidios, a los cuales se suman siete víctimas más en el gobierno de Dina Boluarte: 5.270.


Crímenes ocurrieron en el Callao, La Libertad y Ayacucho.
Crímenes ocurrieron en el Callao, La Libertad y Ayacucho. | Fuente: Maribel Mendo y Melissa Landa / La República. | Créditos: composición LR.

Criminalidad sin freno. En las últimas horas, tres hombres han sido acribillados en el Callao, otras tres fueron asesinadas en La Libertad, y una séptima víctima se registra en Ayacucho. Mientras continúa el derramamiento de sangre, la población exige medidas de seguridad urgentes.

Con los recientes hechos, la cifra de homicidios se incrementa a 5.270 en lo que va del año, según el conteo diario que realiza La República.

Víctima de tentativas de homicidio fue acribillada en el Callao

Hombre fue acribillado en la puerta de su casa. Fue identificado como Octavio Robles Otero, de 60 años. Según información policial, Robles Otero fue víctima de tentativa de homicidio en el 2023 y 2024. Además, tiene antecedentes por Tráfico Ilícito de Drogas (TIC) y hurto agravado en el 2013, delito por el cual estuvo requisitoriado. El hecho ocurrió el lunes 22 de septiembre alrededor de las 9:20 p.m. en el pasaje Mendoza, en Callao.

El hecho ocurrió cuando Robles Otero se dirigía a su domicilio. Según la información policial, un sujeto de sexo masculino, provisto de un arma de fuego, se le acercó y disparó varias veces contra su integridad física, causándole la muerte de manera inmediata. El presunto autor se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Callao: asesinan a colectivero en plena ruta con pasajeros a bordo

Acaban con la vida de Michael Alva Reyes, de 36 años, mientras se encontraba en ruta, realizando el servicio de colectivo en el vehículo con placa C2W-154. El ataque ocurrió alrededor de las 9:00 p. m., en la intersección de las avenidas Óscar Benavides y Santa Rosa, a escasos metros del Poder Judicial. Según testigos, dos autos interceptaron el vehículo de transporte informal y de ellos descendieron sicarios que abrieron fuego contra el conductor, impactándolo al menos con cuatro disparos. Los pasajeros que se encontraban a bordo resultaron ilesos.

Tras el ataque, Alva Reyes fue trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, pero los médicos solo confirmaron su deceso. La División de Investigación Criminal (Depincri) de Bellavista asumió las pesquisas e inició la revisión de cámaras de seguridad de la zona para dar con los responsables. De momento, la Policía no descarta que el crimen esté vinculado a un ajuste de cuentas, aunque mantiene abiertas otras líneas de investigación.

Callao: asesinan a conductor en plena vía pública

Un conductor fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en la urbanización Tarapacá, Callao. Según testigos, la víctima se encontraba dentro de un vehículo de color claro cuando fue interceptada por desconocidos, quienes dispararon en reiteradas ocasiones, generando pánico entre los vecinos de la zona.

La Policía no ha confirmado aún las circunstancias del ataque, aunque no se descarta un ajuste de cuentas. La escena fue especialmente dramática cuando la madre del fallecido llegó a reconocer el cuerpo, provocando gran conmoción entre los presentes.

Acribillan a padre de familia que era víctima de extorsión

Se dirigía a su trabajo, pero la delincuencia le arrebató la vida en el camino. Como todos los días, Alexander Cárdenas Vega, de 40 años, caminaba rumbo a iniciar su faena agrícola; sin embargo, fue acribillado en el sector Los Colonos del anexo Santa Clara, en la región La Libertad.

Un grupo de pobladores lo halló tendido sobre un charco de sangre aferrándose a la vida. Inmediatamente, alertaron a las autoridades, quienes lo trasladaron hasta el hospital más cercano, pero, lamentablemente, falleció en el trayecto.

Según su familia, el trabajador habría sido asesinado por rehusarse a pagar un cupo extorsivo que recientemente le exigieron. Se conoció que la víctima deja a dos menores en estado de orfandad. Ante ello, la familia exige justicia.

Asesinan a joven frente a su enamorada en Pataz

Edwin Arias Benites, de 33 años, fue asesinado la noche del último domingo en La Libertad. Él junto a su enamorada salían de una fiesta en el anexo Pueblo Nuevo, en Pataz, cuando fueron interceptados por un sicario que le disparó a la cabeza. Su pareja narró que el sujeto los abordó por detrás y abrió fuego sin mediar palabra.

Tras observar que su objetivo se desplomó sin vida, el atacante huyó con rumbo desconocido. Hasta el lugar llegó personal de Criminalística y del Ministerio Público para disponer el levantamiento del cuerpo. Por el momento se presume que se trate de una confusión por parte de los delincuentes, pero no se descartan otras hipótesis.

Delincuentes acribillan a hombre frente a una bodega en Pataz

En paralelo, un segundo hombre, identificado como Ezwin Kleysson Polo Riveros, de 26 años, fue asesinado de varios disparos mientras bebía junto a un amigo también en el anexo Pueblo Nuevo, en Pataz. Su acompañante declaró a la Policía que un sujeto desconocido se acercó a Polo y le disparó a quemarropa sin previa palabra.

El joven logró sobrevivir al ataque y fue rápidamente trasladado hasta la posta materno-infantil de la localidad; sin embargo, su situación se complicó en el camino y falleció.

En un primer momento, la Policía sospechaba de alguna relación entre estos dos últimos crímenes; sin embargo, deudos de ambas víctimas negaron conocerse entre ellos. La Policía aún investiga el presunto móvil del hecho.

Asesinan a tiros a hombre a plena luz del día en Ayacucho

La mañana de este martes 23 de setiembre, un hombre fue asesinado a tiros en el sector Alalaylla, en Andahuaylas, región Ayacucho. Tras ser atacado por presuntos sicarios, el hombre quedó tendido sobre la vía a pocos metros del vehículo en el que iba como pasajero, causando conmoción entre los transeúntes.

De acuerdo a los testigos, dos sujetos, que se desplazaban en una camioneta color plomo, interceptaron a su víctima y, sin mediar palabra, le dispararon en reiteradas ocasiones. Aunque el hombre intentó huir, fue alcanzado por las balas y falleció. Hasta el momento, no hay identidad confirmada.

Hasta el lugar llegó personal de la Policía Nacional, quienes acordonaron la zona e iniciaron la investigación del caso. Según los testigos el hecho tendría como móvil un intento de asalto; sin embargo, no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas, pues los delincuentes no se llevaron el vehículo.

