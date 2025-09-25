HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     ¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     ¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     
Sociedad

'El Monstruo' y la PNP intercambiaban detenidos por secuestrados en 2021: niña Valeria y empresaria Jackeline Salazar entre las víctimas

La conversación reveló que el 'Monstruo' continuó secuestrando tanto a menores como empresarios, pese a un acuerdo con la Policía Nacional.

Las conversaciones entre el 'Monstruo' y la Policía Nacional del Perú. Foto: Composición LR/Canal N
Las conversaciones entre el 'Monstruo' y la Policía Nacional del Perú. Foto: Composición LR/Canal N

Erick Moren Hernández, alias el 'Monstruo', habló con la Policía Nacional del Perú tras ser detenido por las autoridades paraguayas en la ciudad de San Lorenzo, en Asunción, Paraguay. Su conversación reveló que el líder de los Injertos del Cono Norte negociaba con las autoridades los intercambios entre víctimas secuestradas y detenidos vinculados a la organización de Moreno.

"Secuestrador de secuestradores, se acabó tu tiempo. No hiciste caso en lo que uno te dijo en el 2021 cuando hablé contigo. Cuando te quité un secuestrado que tú tenías y te lo intercambié con un detenido", se le oye decir al coronel Franco Morena Panta, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri.

TE RECOMENDAMOS

La FISCALÍA de cabeza y censura a SANTIVÁÑEZ | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Justicia paraguaya dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo' en celda de máxima seguridad

lr.pe

La conversación entre la Policía y el 'Monstruo'

El 'Monstruo' se encuentra bajo custodia policial tras ser capturado en Paraguay. Imágenes difundidas por Canal N muestran a Moreno con su chaleco policial junto aoficiales peruanos, en donde el criminal asegura que tenía una gran suma de dinero en su vivienda de San Lorenzo.

En la conversación, los agentes policiales le recordaron que en 2021 se le advirtió que no vuelva a secuestrar personas, luego del intercambio de rehenes. No obstante, al 'Monstruo' se le atribuye haber estado involucrado en los secuestros de la niña Valeria Vásquez y de la empresaria Jackeline Salazar. "Te dije: 'Bótame un secuestrado y te doy un detenido'. Hablamos y te dije que no vuelvas a secuestrar", sostuvo el coronel Franco Morena.

Pese a este trato con la policía, el 'Monstruo' habría continuado delinquiendo. "Sin embargo, volviste a secuestrar a la niña Valeria y a la empresaria Jackeline. Ya pues", sostiene el efectivo policial tras mencionar nombres de criminales ligados a la organización de Erick Moreno.

PUEDES VER: 'El Monstruo' busca permanecer en Paraguay, pero ni sus problemas de salud frenará extradición o expulsión al Perú, según abogada

lr.pe

Intentó sobornar a la policía paraguaya con $ 1 millón de dólares

El titular del Departamento de Investigación de la Policía de Paraguay, en una reciente declaración, informó que Erick Moreno Hernández ofreció un millón de dólares a cambio de su libertad cuando fue detenido en Paraguay. "Él se encontraba alquilando una vivienda desde hace cinco días. El operativo fue exitoso, con la participación de 35 efectivos policiales", detalló.

Además, el jefe policial destacó que la institución había estado monitoreando de cerca los movimientos de Moreno tras un primer intento de captura que resultó fallido. "No hemos cesado en la búsqueda de información. Ayer recibimos datos cruciales sobre su ubicación, lo que nos permitió planificar un operativo que se llevó a cabo alrededor de las 21.30 horas en San Lorenzo", explicó.

¿De qué se le acusa a 'El Monstruo'?

Erick Moreno Hernández fue incluido en la lista de "Los más buscados" del Ministerio del Interior desde el pasado 28 de diciembre del 2023. Él fue condenado a 32 años de prisión por la Octava Sal Superior Penal de Lima por los siguientes delitos:

  • Delito contra la libertad.
  • Secuestro.
  • Hurto.
  • Homicidio y Sicariato.
  • Microcomercializacion de droga.

Del mismo modo, el Ministerio del Interior había actualizado su portal del Programa de Recompensas e incrementó a S/ 1.000.000 el beneficio económico por brindar información que permita la captura de Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo'.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
El 'Monstruo' habla tras su captura en Paraguay y apunta a 'Jorobado' como enemigo: "Le pagan a la Policía"

El 'Monstruo' habla tras su captura en Paraguay y apunta a 'Jorobado' como enemigo: "Le pagan a la Policía"

LEER MÁS
El 'Monstruo' contradice a la PNP tras asegurar que nunca estuvo en Brasil: "(Huí) a Paraguay por mi vida"

El 'Monstruo' contradice a la PNP tras asegurar que nunca estuvo en Brasil: "(Huí) a Paraguay por mi vida"

LEER MÁS
El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Transportistas de la Línea 41 bloquean Panamericana Norte como protesta contra las extorsiones

Transportistas de la Línea 41 bloquean Panamericana Norte como protesta contra las extorsiones

LEER MÁS
Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

LEER MÁS
Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

LEER MÁS
Ranking Sunedu 2025: Las mejores universidades privadas del Perú que lideran el top 10

Ranking Sunedu 2025: Las mejores universidades privadas del Perú que lideran el top 10

LEER MÁS
Sunedu publica nuevo ranking de las mejores universidades públicas en Perú: este es el top 5

Sunedu publica nuevo ranking de las mejores universidades públicas en Perú: este es el top 5

LEER MÁS
Diego Londoño, colombiano desaparecido hace 2 años y que se volvió viral en TikTok, apareció en Trujillo: "No sabía que mi familia me buscaba"

Diego Londoño, colombiano desaparecido hace 2 años y que se volvió viral en TikTok, apareció en Trujillo: "No sabía que mi familia me buscaba"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Sociedad

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota