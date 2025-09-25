Erick Moren Hernández, alias el 'Monstruo', habló con la Policía Nacional del Perú tras ser detenido por las autoridades paraguayas en la ciudad de San Lorenzo, en Asunción, Paraguay. Su conversación reveló que el líder de los Injertos del Cono Norte negociaba con las autoridades los intercambios entre víctimas secuestradas y detenidos vinculados a la organización de Moreno.

"Secuestrador de secuestradores, se acabó tu tiempo. No hiciste caso en lo que uno te dijo en el 2021 cuando hablé contigo. Cuando te quité un secuestrado que tú tenías y te lo intercambié con un detenido", se le oye decir al coronel Franco Morena Panta, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri.

La conversación entre la Policía y el 'Monstruo'

El 'Monstruo' se encuentra bajo custodia policial tras ser capturado en Paraguay. Imágenes difundidas por Canal N muestran a Moreno con su chaleco policial junto aoficiales peruanos, en donde el criminal asegura que tenía una gran suma de dinero en su vivienda de San Lorenzo.

En la conversación, los agentes policiales le recordaron que en 2021 se le advirtió que no vuelva a secuestrar personas, luego del intercambio de rehenes. No obstante, al 'Monstruo' se le atribuye haber estado involucrado en los secuestros de la niña Valeria Vásquez y de la empresaria Jackeline Salazar. "Te dije: 'Bótame un secuestrado y te doy un detenido'. Hablamos y te dije que no vuelvas a secuestrar", sostuvo el coronel Franco Morena.

Pese a este trato con la policía, el 'Monstruo' habría continuado delinquiendo. "Sin embargo, volviste a secuestrar a la niña Valeria y a la empresaria Jackeline. Ya pues", sostiene el efectivo policial tras mencionar nombres de criminales ligados a la organización de Erick Moreno.

Intentó sobornar a la policía paraguaya con $ 1 millón de dólares

El titular del Departamento de Investigación de la Policía de Paraguay, en una reciente declaración, informó que Erick Moreno Hernández ofreció un millón de dólares a cambio de su libertad cuando fue detenido en Paraguay. "Él se encontraba alquilando una vivienda desde hace cinco días. El operativo fue exitoso, con la participación de 35 efectivos policiales", detalló.

Además, el jefe policial destacó que la institución había estado monitoreando de cerca los movimientos de Moreno tras un primer intento de captura que resultó fallido. "No hemos cesado en la búsqueda de información. Ayer recibimos datos cruciales sobre su ubicación, lo que nos permitió planificar un operativo que se llevó a cabo alrededor de las 21.30 horas en San Lorenzo", explicó.

¿De qué se le acusa a 'El Monstruo'?

Erick Moreno Hernández fue incluido en la lista de "Los más buscados" del Ministerio del Interior desde el pasado 28 de diciembre del 2023. Él fue condenado a 32 años de prisión por la Octava Sal Superior Penal de Lima por los siguientes delitos:

Delito contra la libertad.

Secuestro.

Hurto.

Homicidio y Sicariato.

Microcomercializacion de droga.

Del mismo modo, el Ministerio del Interior había actualizado su portal del Programa de Recompensas e incrementó a S/ 1.000.000 el beneficio económico por brindar información que permita la captura de Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo'.

