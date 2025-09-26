HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Incendio consume Mercado de Artesanías en av. 28 de julio, Cercado de Lima: 10 unidades de bomberos en la emergencia

La emergencia comenzó alrededor de las 6 a.m. y ha generado gran preocupación entre comerciantes y vecinos por las pérdidas materiales.

Voraz incendio en Cercado de Lima
Voraz incendio en Cercado de Lima | Composición LR

Un incendio de gran magnitud se desató esta mañana en la intersección de la avenida 28 de Julio con Garcilaso de la Vega, en pleno Cercado de Lima. La emergencia se reportó poco antes de las 6 a.m., activando una rápida respuesta del Cuerpo General de Bomberos, que desplazó al menos 10 unidades para controlar el siniestro. El fuego habría iniciado en el conocido mercado de artesanías ubicado en la zona, donde comerciantes iniciaban sus actividades diarias.

Hasta el momento no se ha reportado ninguna víctima. Varios comerciantes ingresaron al lugar para retirar su mercadería, lo que incluía, en algunos casos, objetos inflamables y hasta balones de gas. Las causas del incendio aún están por determinarse, pero las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

PUEDES VER: Comerciante pierde su mercadería tras voraz incendio en puesto de ventas en Trujillo

Reportan incendio en Cercado de Lima

Las llamas se propagaron con rapidez y habrían alcanzado parte del Hotel Internacional, que colinda directamente con el mercado. A esta hora, la zona permanece cercada por la Policía Nacional y agentes de serenazgo, quienes han restringido el acceso para facilitar las labores de los bomberos y evitar mayores riesgos.

¿Qué hacer ante un incendio?

  • De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.
  • Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
  • En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.
  • Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.
  • Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

Lo más visto
Lo último
