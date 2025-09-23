HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     
Sociedad

Crimen en el Callao: asesinan en un solo día a tres personas en la vía pública y gobernador evita dar declaraciones

En lo que va del año, se ha registrado 205 denuncias por homicidio en la región Callao, 50% más respecto al 2024. A pesar del alarmante incremento, el gobernador Ciro Castillo hace caso omiso a la problemática.

Asesinatos en el Callao aumentó en un 50% con respecto al 2024, a pesar de la alarmante cifra, Castillo Rojo evita dar declaraciones.
Asesinatos en el Callao aumentó en un 50% con respecto al 2024, a pesar de la alarmante cifra, Castillo Rojo evita dar declaraciones. | Composición LR | Jazmín Ceras

A vísperas del inicio de la primavera, la región Callao se ensombreció con los tres asesinatos ocurridos el lunes 22 de septiembre en la vía pública. Alrededor del medio día, un hombre fue acribillado al interior de su vehículo en calle Huantajaya en la urbanización Tarapacá. Vecinos de la zona denunciaron y exigieron a las autoridades mayor presencia policial.

Horas más tarde, alrededor de las nueve de la noche, un colectivero que cubría la ruta Colonial fue asesinado por desconocidos a la altura del mercado Trabajadores Unidos, cerca al cruce de las avenidas Óscar Benavides y Santa Rosa. Tras el ataque, la víctima fue trasladada al Hospital Nacional Alcides Carrión, pero llegó sin vida. Asimismo, comerciantes del sector indicaron que transportistas constantemente son atacados en la zona.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD
Acribillaron a hombre de 36 años de edad cuando se encontraba realizando colectivo en la av. Óscar Benavides en el Callao. Testigos señalaron que sujetos desconocidos descendieron de dos vehículos y dispararon contra la víctima.

Acribillaron a hombre de 36 años de edad cuando se encontraba realizando colectivo en la av. Óscar Benavides en el Callao. Testigos señalaron que sujetos desconocidos descendieron de dos vehículos y dispararon contra la víctima.

Una hora después, a las 10:21 p. m. un hombre fue acribillado en la puerta de su casa en el pasaje Mendoza, en la zona de San Judas Tadeo, Callao. Según información policial, el agraviado había sido víctima de tentativa de homicidio en el 2023 y 2024. Efectivos de la Policía Nacional (PNP) presume un ajuste de cuentas. De acuerdo con información local, los crímenes han desbordado el accionar policial en la región del Primer Puerto.

PUEDES VER: ¿Alejandra Argumedo puede ir a la cárcel tras frases racistas en el Metropolitano? Esto dice el código penal sobre actos de discriminación

lr.pe

Homicidios aumentan en el Callao

El Sistema de Información de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional registró que de enero a agosto de 2025 se presentaron 205 denuncias por homicidios en la Provincia Constitucional del Callao. Esta cifra refleja un 50.7% más en la variación acumulada respecto al 2024.

Asimismo, el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) señaló que en lo que va del mes, se ha registrado ocho asesinatos en diferentes zonas de la región chalaca. Los últimos tres asesinatos ocurridos el último lunes 22 de septiembre se dieron a kilómetros de instancias policiales y de justicia.

PUEDES VER: EsSalud levanta huelga nacional tras 14 días de movilizaciones: gremios alcanzan acuerdos clave con autoridades

lr.pe

Criminalidad desborda el Callao a vista y paciencia del gobernador

La promoción de seguridad en el país, principalmente, está a cargo de la PNP junto con los planes del Ministerio del Interior. Estas políticas también alcanzan a los gobiernos regionales y locales, quienes deben trabajar conjuntamente en programas de seguridad que reduzcan el crimen y la delincuencia con las autoridades encargadas.

En ese sentido, La República se contactó con el área de prensa del gobernador Ciro Castillo, para que pueda brindar declaraciones sobre qué acciones se ha tomado para combatir la ola de criminalidad que cada vez crece en su región. Sin embargo, su personal señaló que la máxima autoridad del Primer Puerto no brindará pronunciamiento alguno, a pesar de las denuncias de sus vecinos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Línea 4 del Metro de Lima y Callao inicia el 5 de octubre: conoce rutas alternas y desvíos del transporte público

Línea 4 del Metro de Lima y Callao inicia el 5 de octubre: conoce rutas alternas y desvíos del transporte público

LEER MÁS
Dos hermanas son captadas en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez con droga: una casi muere tras ingerir cerca de un kilo de cocaína rumbo a España

Dos hermanas son captadas en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez con droga: una casi muere tras ingerir cerca de un kilo de cocaína rumbo a España

LEER MÁS
Un nuevo asesinato en las últimas 24 horas

Un nuevo asesinato en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

LEER MÁS
Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por presunta discriminación en Metropolitano

Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por presunta discriminación en Metropolitano

LEER MÁS
¿Alejandra Argumedo puede ir a la cárcel tras frases racistas en el Metropolitano? Esto dice el código penal sobre actos de discriminación

¿Alejandra Argumedo puede ir a la cárcel tras frases racistas en el Metropolitano? Esto dice el código penal sobre actos de discriminación

LEER MÁS
Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 5,8 remeció Caraveli según IGP

Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 5,8 remeció Caraveli según IGP

LEER MÁS
La Tinka reventó el 21 de septiembre: ganador se llevó pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

La Tinka reventó el 21 de septiembre: ganador se llevó pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Suspensión de clases en esta región del Perú el miércoles 24 de septiembre: conoce la razón oficial

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora ocurrió el último sismo registrado en Lima, según el IGP?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota