Asesinatos en el Callao aumentó en un 50% con respecto al 2024, a pesar de la alarmante cifra, Castillo Rojo evita dar declaraciones. | Composición LR | Jazmín Ceras

Asesinatos en el Callao aumentó en un 50% con respecto al 2024, a pesar de la alarmante cifra, Castillo Rojo evita dar declaraciones. | Composición LR | Jazmín Ceras

A vísperas del inicio de la primavera, la región Callao se ensombreció con los tres asesinatos ocurridos el lunes 22 de septiembre en la vía pública. Alrededor del medio día, un hombre fue acribillado al interior de su vehículo en calle Huantajaya en la urbanización Tarapacá. Vecinos de la zona denunciaron y exigieron a las autoridades mayor presencia policial.

Horas más tarde, alrededor de las nueve de la noche, un colectivero que cubría la ruta Colonial fue asesinado por desconocidos a la altura del mercado Trabajadores Unidos, cerca al cruce de las avenidas Óscar Benavides y Santa Rosa. Tras el ataque, la víctima fue trasladada al Hospital Nacional Alcides Carrión, pero llegó sin vida. Asimismo, comerciantes del sector indicaron que transportistas constantemente son atacados en la zona.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

Acribillaron a hombre de 36 años de edad cuando se encontraba realizando colectivo en la av. Óscar Benavides en el Callao. Testigos señalaron que sujetos desconocidos descendieron de dos vehículos y dispararon contra la víctima.

Una hora después, a las 10:21 p. m. un hombre fue acribillado en la puerta de su casa en el pasaje Mendoza, en la zona de San Judas Tadeo, Callao. Según información policial, el agraviado había sido víctima de tentativa de homicidio en el 2023 y 2024. Efectivos de la Policía Nacional (PNP) presume un ajuste de cuentas. De acuerdo con información local, los crímenes han desbordado el accionar policial en la región del Primer Puerto.

Homicidios aumentan en el Callao

El Sistema de Información de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional registró que de enero a agosto de 2025 se presentaron 205 denuncias por homicidios en la Provincia Constitucional del Callao. Esta cifra refleja un 50.7% más en la variación acumulada respecto al 2024.

Asimismo, el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) señaló que en lo que va del mes, se ha registrado ocho asesinatos en diferentes zonas de la región chalaca. Los últimos tres asesinatos ocurridos el último lunes 22 de septiembre se dieron a kilómetros de instancias policiales y de justicia.

Criminalidad desborda el Callao a vista y paciencia del gobernador

La promoción de seguridad en el país, principalmente, está a cargo de la PNP junto con los planes del Ministerio del Interior. Estas políticas también alcanzan a los gobiernos regionales y locales, quienes deben trabajar conjuntamente en programas de seguridad que reduzcan el crimen y la delincuencia con las autoridades encargadas.

En ese sentido, La República se contactó con el área de prensa del gobernador Ciro Castillo, para que pueda brindar declaraciones sobre qué acciones se ha tomado para combatir la ola de criminalidad que cada vez crece en su región. Sin embargo, su personal señaló que la máxima autoridad del Primer Puerto no brindará pronunciamiento alguno, a pesar de las denuncias de sus vecinos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real