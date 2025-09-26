La llegada de 'El Monstruo' al Perú podría postergarse hasta por 60 días, alerta INTERPOL Paraguay

El futuro de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', aún se encuentra en proceso de definición en Paraguay, Julio Maldonado, jefe de la INTERPOL en dicho país, informó que la extradición solicitada por el Gobierno peruano podría demorar hasta 60 días, aunque señaló que también existe la alternativa de una expulsión, procedimiento que se ejecutaría de manera más rápida.

Según Maldonado, tras la captura de Moreno Hernández, este fue puesto de inmediato a disposición de las autoridades judiciales. “Posterior a su detención, él ya fue puesto a disposición del juzgado y se procedió a su audiencia, por vía telemática, con el juzgado, quien posteriormente analizando el caso dispuso que la persona pueda ser trasladada próximamente a un centro penitenciario de alta seguridad”, explicó en Canal N.

TE RECOMENDAMOS Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

Tres exhortos en proceso de análisis

El jefe de la INTERPOL Paraguay precisó que actualmente existen tres exhortos provenientes de los juzgados del Perú que deben ser revisados por las autoridades paraguayas. Estos documentos forman parte del expediente que sustenta el pedido de extradición y son evaluados con detalle para cumplir con las formalidades internacionales.

“El caso de la extradición es un procedimiento más largo de entre 60 días (pueden ser más, pueden ser menos). También existe la posibilidad de que la persona detenida sea expulsada, el cual es un proceso administrativo rápido”, señaló Maldonado, dejando abierta la opción de que el retorno de Moreno Hernández a territorio peruano se concrete en un tiempo mucho menor al estipulado en la vía judicial.

Seguridad reforzada en penal de máxima seguridad

Mientras se define el proceso de retorno, Erick Moreno permanecerá recluido en un centro penitenciario de alta seguridad en Paraguay, donde se toman medidas estrictas para evitar cualquier intento de fuga. Su figura ha cobrado notoriedad no solo en Perú, sino también en el ámbito internacional, debido a las acusaciones de extorsión y sicariato que pesan en su contra y que lo vinculan con organizaciones criminales como Los Injertos del Cono Norte.

Tras su llegada se espera que sea retenido en la Base Naval del Callao para que inicie su juicio. Según especialistas, este afrontaría una condena de 35 años o de cadena perpetua.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.