‘El Monstruo’ y su grave error que permitió a las autoridades rastrearlo y atraparlo en Paraguay

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, considerado uno de los delincuentes más peligrosos del Perú, fue detenido en Paraguay tras varios años de fuga. La captura del cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte se concretó luego de una larga investigación internacional en la que un descuido tecnológico terminó siendo decisivo.

Según fuentes policiales, uno de los factores que permitió ubicar al fugitivo fue el uso reiterado de un mismo celular con distintos chips. Aunque Moreno intentaba despistar a las autoridades cambiando de número telefónico, todos los dispositivos mantenían la misma clave IMEI, lo que permitió a los equipos de inteligencia rastrear su ubicación con precisión. Esta falla fue determinante para realizar una geolocalización que condujo directamente a su escondite.

TE RECOMENDAMOS La FISCALÍA de cabeza y censura a SANTIVÁÑEZ | Sin Guion con Rosa María Palacios

Comunicaciones con Los Injertos del Cono Norte

Durante su tiempo en la clandestinidad, Moreno continuaba comunicándose con miembros de su red criminal para dar órdenes y coordinar el movimiento de dinero ilícito. Sin embargo, los investigadores sospechan que sus recursos económicos comenzaron a agotarse, lo que limitó su capacidad de seguir adquiriendo nuevos equipos telefónicos, exponiéndolo cada vez más.

Paralelamente, especialistas en criminalística revelaron que la cooperación de personas cercanas a otros delincuentes permitió estrechar el cerco. Testimonios confidenciales indicaron posibles paraderos del prófugo e incluso lo vincularon con un personaje de menor rango dentro del mundo criminal, con quien habría buscado refugio.

Finalmente, agentes paraguayos lograron ubicarlo y detenerlo en un operativo silencioso que culminó con su reclusión en un penal de máxima seguridad. Posteriormente, un juez dictó prisión preventiva en su contra mientras avanza el proceso de extradición al Perú.

Extradición al Perú y reclusión en la Base Naval del Callao

Se espera que, en los próximos días, Moreno sea trasladado a Lima para su internamiento en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, un establecimiento diseñado para albergar a reos de alta peligrosidad. No obstante, durante las primeras diligencias, el detenido intentó retrasar su entrega al Estado peruano alegando supuesta corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y presentando excusas legales que buscan frenar su traslado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.