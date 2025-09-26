Lima se encuentra en la época primaveral, pese a eso se han reportado diversas garúas y sensación de frío en diversos distritos. En ese sentido, la ingeniera Raquel Loayza, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), informó a La República que Lima experimentará un fin de semana con condiciones climáticas frías y cielos mayormente cubiertos. Para el sábado se mantendrá la humedad alta, presencia de neblina en los distritos costeros y posibilidad de lloviznas.

Según Loayza, el incremento de los vientos en la costa central, registrado en las últimas horas, ha favorecido la sensación de frío. En el reciente Aviso 342 del Senamhi, se advierte sobre el aumento de vientos del sur entre el 26 y 27 de septiembre, un factor determinante para la persistencia de la neblina y la baja temperatura.

¿Cuál será el clima este fin de semana según Senamhi?

Para este sábado, se esperan temperaturas mínimas de 14 °C y máximas de 18 °C en la zona este de Lima, mientras que en los distritos cercanos al mar, como Barranco, Callao o Miraflores, la temperatura oscilará entre los 16 °C y 18 °C, acompañada de neblina y posibles lloviznas.

El domingo se prevé una ligera mejora con algunas horas de brillo solar, principalmente en la zona este de la capital. Sectores como Santa Anita, San Juan de Lurigancho o Carabayllo registrarían temperaturas de hasta 20 °C, con mayor presencia de sol hacia el mediodía. En contraste, los distritos costeros continuarán amaneciendo con neblina y cobertura nubosa.

Las mediciones recientes muestran caídas abruptas en los termómetros. En La Molina, la temperatura máxima pasó de 24 °C a 17,9 °C en solo un día, una variación de seis grados que intensificó la sensación de frío. En distritos como Jesús María, la máxima apenas alcanzó 16,5 °C, con una humedad superior al 80 %.

Primavera aún fría en Lima

La especialista recordó que, aunque astronómicamente ya se ingresó a la primavera, el clima tardará en mostrar características propias de la estación. “La tierra aún se encuentra fría tras el invierno, por lo que las mañanas con neblina y llovizna continuarán hasta octubre. El calor propio de la primavera se sentirá de manera gradual hacia fines de ese mes”, explicó.

En ese sentido, Loayza precisó que los limeños deberán seguir afrontando mañanas frías y días nubosos durante las próximas semanas, hasta que la superficie terrestre acumule suficiente calor para elevar las temperaturas. El verano, que inicia el 22 de diciembre de manera astronómica, alcanzará sus picos más altos recién en febrero y marzo.

