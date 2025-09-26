HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     
Sociedad

De frío intenso y lloviznas a horas con brillo solar: así cambiará el clima el fin de semana en Lima, según Senamhi

A pesar de la llegada de la primavera, según el Senamhi, se mantendrán mañanas frías y encapotadas en Lima este 27 y 28 de septiembre. El clima cálido se manifestará gradualmente hacia fines de octubre.

Clima en Lima según Senamhi. Foto: composición LR
Clima en Lima según Senamhi. Foto: composición LR | composición LR

Lima se encuentra en la época primaveral, pese a eso se han reportado diversas garúas y sensación de frío en diversos distritos. En ese sentido, la ingeniera Raquel Loayza, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), informó a La República que Lima experimentará un fin de semana con condiciones climáticas frías y cielos mayormente cubiertos. Para el sábado se mantendrá la humedad alta, presencia de neblina en los distritos costeros y posibilidad de lloviznas.

Según Loayza, el incremento de los vientos en la costa central, registrado en las últimas horas, ha favorecido la sensación de frío. En el reciente Aviso 342 del Senamhi, se advierte sobre el aumento de vientos del sur entre el 26 y 27 de septiembre, un factor determinante para la persistencia de la neblina y la baja temperatura.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Emiten alerta por activación de quebradas por intensas lluvias en Lima: cinco provincias podrían estar en riesgo de huaicos

lr.pe

¿Cuál será el clima este fin de semana según Senamhi?

Para este sábado, se esperan temperaturas mínimas de 14 °C y máximas de 18 °C en la zona este de Lima, mientras que en los distritos cercanos al mar, como Barranco, Callao o Miraflores, la temperatura oscilará entre los 16 °C y 18 °C, acompañada de neblina y posibles lloviznas.

El domingo se prevé una ligera mejora con algunas horas de brillo solar, principalmente en la zona este de la capital. Sectores como Santa Anita, San Juan de Lurigancho o Carabayllo registrarían temperaturas de hasta 20 °C, con mayor presencia de sol hacia el mediodía. En contraste, los distritos costeros continuarán amaneciendo con neblina y cobertura nubosa.

Las mediciones recientes muestran caídas abruptas en los termómetros. En La Molina, la temperatura máxima pasó de 24 °C a 17,9 °C en solo un día, una variación de seis grados que intensificó la sensación de frío. En distritos como Jesús María, la máxima apenas alcanzó 16,5 °C, con una humedad superior al 80 %.

Primavera aún fría en Lima

La especialista recordó que, aunque astronómicamente ya se ingresó a la primavera, el clima tardará en mostrar características propias de la estación. “La tierra aún se encuentra fría tras el invierno, por lo que las mañanas con neblina y llovizna continuarán hasta octubre. El calor propio de la primavera se sentirá de manera gradual hacia fines de ese mes”, explicó.

En ese sentido, Loayza precisó que los limeños deberán seguir afrontando mañanas frías y días nubosos durante las próximas semanas, hasta que la superficie terrestre acumule suficiente calor para elevar las temperaturas. El verano, que inicia el 22 de diciembre de manera astronómica, alcanzará sus picos más altos recién en febrero y marzo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
China descubre 28 huevos de dinosaurio de 86 millones de años que revelan una adaptación inédita al clima

China descubre 28 huevos de dinosaurio de 86 millones de años que revelan una adaptación inédita al clima

LEER MÁS
Alerta en Lima y otras regiones del Perú por peligroso fenómeno de 61 horas, según Senamhi

Alerta en Lima y otras regiones del Perú por peligroso fenómeno de 61 horas, según Senamhi

LEER MÁS
Nuevo fenómeno peligroso afectaría Lima y otras 7 regiones del Perú: Senamhi alerta por incremento de velocidad del viento

Nuevo fenómeno peligroso afectaría Lima y otras 7 regiones del Perú: Senamhi alerta por incremento de velocidad del viento

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Transportista encara a policía por muertes de choferes a causa de extorsión: "¿Por qué no nos cuidas? Van gratis en nuestros carros"

Transportista encara a policía por muertes de choferes a causa de extorsión: "¿Por qué no nos cuidas? Van gratis en nuestros carros"

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO 26 de septiembre: conductores en Lima se movilizan al Congreso en protesta contra extorsiones

Paro de transportistas EN VIVO 26 de septiembre: conductores en Lima se movilizan al Congreso en protesta contra extorsiones

LEER MÁS
El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

LEER MÁS
La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

LEER MÁS
Capturan a falso estudiante por presunto abuso sexual a menor en universidad, en Chiclayo: un tatuaje fue clave para identificarlo

Capturan a falso estudiante por presunto abuso sexual a menor en universidad, en Chiclayo: un tatuaje fue clave para identificarlo

LEER MÁS
Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Sociedad

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota