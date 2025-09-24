La primavera ha llegado al Perú con temperaturas moderadas y nuevas condiciones climáticas, según el pronóstico del Senamhi, que anticipa mañanas frías y tardes soleadas. | Composición LR

La primavera ha llegado al Perú con temperaturas moderadas y nuevas condiciones climáticas, según el pronóstico del Senamhi, que anticipa mañanas frías y tardes soleadas.

La primavera ya llegó al Perú y lo hizo con sol y calor en Lima. El lunes 22 de septiembre, exactamente a la 1:19 p. m., se dio inicio oficial a la tercera estación del año, lo que abre paso a nuevas condiciones climáticas en la costa, sierra y selva. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) compartió su pronóstico y adelantó qué se puede esperar en los próximos meses.

En Lima, habrá mañanas frías y tardes soleadas con temperaturas dentro de lo normal: entre 15,5 °C y 23,2 °C en distritos costeros y de 14,4 °C a 25,3 °C en zonas alejadas del mar, con noches frías ocasionales. El Senamhi advirtió que la radiación UV alcanzará niveles de moderado a extremadamente alto en todo el país, por lo que se recomienda protegerse.

En cuanto a las lluvias, se esperan precipitaciones entre normales e inferiores en el norte y centro, mientras que en el sur, los acumulados serán mayores a lo habitual. En la Amazonía, las condiciones estarán dentro de lo usual, aunque con friajes esporádicos. La República conversó con la ingeniera Patricia Rivera, analista de la subdirección de Predicción Climática del Senamhi, para obtener más detalles.

¿Cómo será el clima en primavera este 2025 en Lima y regiones?

En Lima, Senamhi pronostica que las temperaturas se mantendrán dentro de lo usual para la época. Para la capital, el rango estimado de temperaturas irá entre 14 °C en las noches y madrugadas, y hasta 24 °C durante el mediodía. Incluso podría subir un grado en noviembre y diciembre, llegando a los 25 °C.

Las mañanas serán más soleadas y habrá una sensación más cálida que el invierno. La analista del Senamhi, Patricia Rivera, menciona que ''durante las mañanas, mediodía y tarde iba a ser brillo solar y se iba a tener la sensación más cálida respecto al invierno. Pero en realidad este parámetro, en general para Lima, está dentro del rango normal''.

La experta menciona que la capital es una ciudad bastante húmeda, lo que hace que la sensación térmica sea ligeramente distinta, según la ingeniera: ''Si existe una condición de llovizna o vientos, podría estar por debajo de 1°, o sea, de 13 o 14 grados''.

En otras regiones, el panorama varía. En la sierra, ya se inicia la temporada de lluvias que va de septiembre a abril. ''La región andina se caracteriza porque durante el invierno tiene cielos completamente despejados. Ahora que ingresa la primavera, mientras se acercan los meses críticos, habrá mayor cobertura nubosa'', indica Rivera. En la costa central y sur, las lloviznas y cielos nublados marcarán el inicio de la temporada, aunque luego predominarán los días soleados. En conjunto, se prevén temperaturas sobre lo normal en esta zona.

En la selva también se anticipa una condición cálida, aunque estos días atraviesan un panorama particular, como explica la analista Rivera: ''Debido al friaje que propicia lluvias y nubosidad, se espera que tengan temperaturas bajas durante esta primera semana de primavera''.

La variación térmica es otra característica de la estación, pues presenta mañanas y noches frescas con días despejados y más cálidos. También es posible que ocurran lloviznas nocturnas aisladas, aunque no con la frecuencia ni intensidad del invierno.

Sobre el rol de factores externos, la funcionaria de Senamhi detalló que, al menos para la costa, no hay grandes alteraciones previstas: ''La temperatura del mar se espera que esté dentro de lo usual''. No obstante, se advirtió que los pronósticos se actualizan de acuerdo a los eventos que puedan influir en el clima.

¿Qué recomendaciones ha dado Senamhi?

En cuanto a la radiación ultravioleta, se estima que se ubique en un rango alto, con valores considerados entre ''moderado'' y ''extremadamente alto''. ''En la costa, dependiendo de la cobertura nubosa, puede estar entre 5 y 11 puntos del índice UV. En la región andina suelen ser más altos, entre 9 y 14, y en la Amazonía entre 8 y 11'', indica la ingeniera. Esto significa que se deberán reforzar medidas de protección, como uso de bloqueador, lentes oscuros y sombreros.

Finalmente, desde el Senamhi recomiendan a la población tomar precauciones ante estos cambios de clima: ''Que se abriguen todavía, durante las primeras horas de la mañana y en la noche, debido a que todavía se esperan condiciones frías. Y al mediodía, cuando está más despejado, usar protector solar y mantenerse hidratados''. Asimismo, la analista sugirió vestirse en capas: llevar una casaca abrigadora y prendas ligeras por dentro, de modo que el cuerpo se adapte mejor a los cambios de temperatura.

