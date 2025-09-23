Emiten alerta por activación de quebradas en Lima: cinco provincias podrían estar en riesgo de huaicos
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del INDECI informó que activación de quebradas podrían ocurrir en las próximas 24 horas siguientes.
El Servicio Nacional de Metereología e Hidrológia del Perú (Senamhi) emitió un alerta nivel naranja ante la posible activación de quebradas en las provincias de Huarochiri, Canta, Huaral, Oyón y Huaura, en la región Lima. Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del INDECI, comunicó que este evento natural se podría producir ante el incremento de lluvias.
La alerta climática también se extiende para las regiones de Junín, La Libertad, Cajamarca y Pasco. De acuerdo con el aviso meteorológico del Senamhi, estos incrementos en las cuencas de ríos y otros, se debe a la acción pluvial que presenta la sierra central y norte del país.
Alertan intensas lluvias en la sierra central
El Senamhi informó que desde el martes 23 al jueves 25 de septiembre, la sierran central presentará precipitaciones de intensidad moderada a fuerte. También se espera ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m.s.n.m y nevadas en localidades sobre los 3800 m.s.n.m. Asimismo, la entidad no descartó que este fenómeno se extienda hacia la costa central.
Las regiones más afectadas por el evento pluvial serán Huarochirí, Oyón, Huaura, Canta, Yauyos, Huaral y Cajatambo. Ante ello, se recomienda a la población mantenerse informada sobre el desarrollo de la situación climática y cumpla con las instrucciones de las autoridades.
Áncash en riesgo muy alto, según CENEPRED
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) informó que existe 308 distritos de la sierra en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa ante la ocurrencia de lluvias intensas en la sierra central hasta el 25 de septiembre.
De acuerdo con el escenario probable de riesgo del CENEPRED, Áncash sería uno de los departamentos con riesgo muy alto por la cantidad de distritos que serían afectados por desastres naturales. Por ello, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales revisar las rutas de evacuación y señalización para dirigir a la población en zonas seguras alejadas del cauce de ríos o quebradas.
