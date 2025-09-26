Cuatro crímenes en las últimas 24 horas

Crímenes de la última jornada fueron en la capital y región Piura. Foto: difusión.

Crímenes de la última jornada fueron en la capital y región Piura. Foto: difusión.

La criminalidad en el Perú avanza en todas las regiones y no distingue edad ni nacionalidad: cuatro asesinatos se registraron en las últimas horas. Así, un menor de 14 años fue baleado anoche en la provincia piurana de Sullana. Mientras que, en Chosica, Lima, dos extranjeros fueron ultimados en las primeras horas del viernes 26 de septiembre. Horas después, otro varón fue hallado sin vida en un vehículo en la capital.

De esta manera, la cifra de homicidios se incrementa a 5.277 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

Chosica: asesinan a dos hombres en zona céntrica del distrito

Dos hombres fueron asesinados a balazos la mañana de este viernes en plena vía pública, cerca del restaurante turístico Rinconcito Ayacuchano, en Carapongo, Lurigancho–Chosica. Las víctimas, dos ciudadanos venezolanos que trabajaban de seguridad en un bar nocturno, quienes habrían sido atacadas mientras desayunaban en un puesto de arepas.

El crimen ocurrió en plena hora punta, generando pánico entre transeúntes y comerciantes de la zona. Agentes de serenazgo del distrito acordonaron el lugar hasta la llegada de la Policía Nacional y peritos de criminalística, quienes iniciaron las investigaciones. Aunque aún no se confirma el móvil del ataque, no se descarta un posible ajuste de cuentas.

El hecho ha causado gran alarma entre los vecinos, quienes denuncian el incremento de la violencia en la zona y exigen mayor seguridad ante el accionar impune de bandas criminales.

Asesinan a hombre dentro de su camioneta en Santa Rosa

Alrededor de la 1.20 p.m. de este viernes, un hombre fue hallado sin vida dentro de una camioneta negra en el asentamiento humano Las Brisas, ubicado en el distrito limeño de Santa Rosa.

De acuerdo con información policial, el crimen se habría producido tras una discusión entre dos hombres al interior del vehículo. Luego del disparo, el vehículo retrocedió unos metros hasta impactar contra otro auto, donde finalmente se detuvo. La víctima aún no ha sido identificada por las autoridades.

Sullana: adolescente es acribillado cuando caminaba con amigo

Un menor de 14 años murió baleado la noche del 25 de septiembre en la provincia de Sullana, región Piura. El crimen ocurrió en el asentamiento humano Nuevo Horizonte cerca de las 11 p. m. cuando el adolescente caminaba junto a un amigo. Entonces habrían sido interceptados por dos sujetos bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego.

Según vecinos de la zona, la víctima fue acribillada por cerca de diez disparos. Su amigo no fue herido, pero quedó en estado de shock tras el asesinato.

Familiares del menor protestaron por la demora del personal del Ministerio Público en llegar a la zona y recoger el cadáver. Mientas que los vecinos criticaron a las autoridades por el estado de inseguridad que se vive en la zona.