Dina Boluarte adjudica a su gobierno la captura de 'El Monstruo' y "felicita" a la Policía

Al final del evento de clausura del 37 Convención Minera Perumin, la presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó al lugar en un helicóptero para posteriormente brindar un discurso que dio cierre a la convención. Uno de los puntos que tocó fue la captura de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', quien fue capturado en Paraguay tras estar prófugo desde el 2022.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Aunque el propio Erick Moreno y medios uruguayos señalaron que presuntas filtraciones de la Policía peruana le permitieron mantenerse prófugo durante tres años, la presidenta Dina Boluarte se atribuyó el operativo que culminó con la captura del cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte”.

TE RECOMENDAMOS Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

Dina Boluarte “felicitó a la PNP” y destacó que, “en trabajo en conjunto con la Policía de Paraguay”, se “concretó la captura de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', uno de los cabecillas más buscados de nuestra región”. Añadió que “su captura es un contundente golpe al crimen organizado transnacional” y “reafirma nuestro compromiso con la Policía en su lucha contra la delincuencia y con nuestros compatriotas para lograr un país con mejor seguridad ciudadana”.

Víctor Zanabria se pronuncia sobre captura de "El Monstruo"

El Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, se refirió a la captura de 'El Monstruo', destacándola como un golpe significativo contra el crimen organizado y fruto de una intensa colaboración internacional. Zanabria confirmó que la detención, realizada en Paraguay, representa el "cierre del círculo de su criminalidad", lo que permitirá desarticular una serie de acciones delictivas que su organización ejecutaba principalmente en Lima Norte y el Sur Chico, afectando a zonas como Ica y Chincha.

El éxito de la operación, según Zanabria, se debe a un trabajo "sostenido" de inteligencia y una fluida coordinación con sus pares policiales de Bolivia, la Policía Federal de Brasil y la Policía Nacional de Paraguay, sumado al esfuerzo de la DIRINCRI en Perú. El criminal fue localizado y luego intervenido gracias al seguimiento de sus movimientos a través de giros económicos y una línea telefónica. Además, el general precisó que la identidad de Moreno Hernández fue confirmada sin lugar a dudas mediante la verificación de sus tatuajes en el pecho y la pantorrilla, a pesar de los cambios en su apariencia física.

Por otro lado, Zanabria negó las declaraciones del detenido, quien lo acusó a él y a otros altos mandos de corrupción y de haberlo ayudado a escapar de los operativos en su contra. El general calificó estas imputaciones como una "habilidad criminal" de 'El Monstruo' para desvirtuar la acción policial y desviar el foco de su peligrosidad.