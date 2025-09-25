HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tras dos décadas capturan a hombre que quemó vivo a poblador en Puno

El crimen ocurrió en 2005, cuando la víctima fue atada a un asta y rociada con gasolina. El asesino permaneció prófugo durante 20 años.

El detenido estuvo prófugo durante 20 años. Foto: PNP
Tras 20 años de permanecer en la clandestinidad, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de Andrés Illachura Chambilla, de 67 años, quien era intensamente buscado por haber quemado vivo a un poblador en Puno en 2005. El hombre figuraba entre los prófugos más buscados del país y estaba incluido en el programa de recompensas del Ministerio del Interior, que ofrecía S/ 20 mil por información sobre su paradero.

El crimen que se le atribuye ocurrió en junio de 2005 en el centro poblado de Chichillapi, distrito de Santa Rosa, provincia de El Collao, Puno. En aquella ocasión, Illachura participó junto a otros pobladores en el brutal ataque contra dos hombres acusados de incendiar una vivienda. Las víctimas fueron atadas en la plaza principal, rociadas con gasolina y prendidas fuego. Uno de ellos, Duberli Chambilla Mandamiento, murió, mientras que Wilber Aduviri Jaliri sobrevivió con graves quemaduras.

Estuvo prófugo durante 20 años

Desde entonces, Illachura permaneció prófugo, evadiendo la justicia durante 20 años. Su captura se concretó la noche del 21 de septiembre en inmediaciones del sector Faruyo, en un operativo conjunto de la Divincri Arequipa y la unidad de Requisitorias de la PNP Puno, bajo el Plan de Operaciones N.° 57-2025.

La noticia de su detención ha generado impacto en Santa Rosa y comunidades cercanas, donde el caso de 2005 dejó una profunda huella en la memoria colectiva.

Tras su arresto, Andrés Illachura fue puesto a disposición de las autoridades competentes y se espera que enfrente juicio por el asesinato que conmocionó a toda la provincia de El Collao hace 20 años.

