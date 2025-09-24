Un homicidio en las últimas 24 horas

La delincuencia cobró una víctima más en el país. En las últimas horas, un hombre fue asesinado en Barranca, durante la celebración de una feria patronal. Con este último crimen, la cifra de homicidios escala a 5.271 en lo que va del año, según el conteo diario que realiza La República.

Sicarios asesinan en feria patronal de Paramonga: ataque dejó un muerto y cinco heridos

La mañana de este martes, un violento ataque armado en la feria patronal de la Virgen de las Mercedes en Paramonga (Barranca) dejó un saldo de un muerto y cinco heridos. Entre las víctimas mortales se encuentra Gerson Steven Ángeles Campos, alias 'Gringacho', quien presuntamente tendría un amplio prontuario delictivo y estaría vinculado a la construcción civil. El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 a.m., cuando tres sicarios llegaron a bordo de una mototaxi y abrieron fuego contra un grupo de personas que consumía alcohol en una cantina clandestina. En la escena se hallaron al menos 20 casquillos de bala.

Los heridos fueron identificados como Gino Bravo Flores (47), Rodolfo Chumpitaz Giraldo (42), Maritere Romero Jamanca (27), Alexis Sánchez Puntillo (26) y Alexis Torres Rupay (18), quienes fueron trasladados al hospital de Barranca, donde permanecen con diagnóstico reservado, dos de ellos en estado crítico. Ante la magnitud del hecho, la municipalidad suspendió las actividades festivas y prohibió la venta y consumo de alcohol en la zona. La Policía Nacional inició las investigaciones para dar con los responsables, quienes huyeron tras la balacera.