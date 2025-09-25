HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sicarios asesinan a un hombre en La Victoria y son capturados minutos después: cámaras captaron el brutal crimen

El ataque ocurrió mientras la víctima, padre de tres menores, desayunaba en la vía pública. Según información policial, los detenidos pertenecerían a una banda delincuencial denominada Los Fríos de La Victoria.

Víctima fue atacada mientras tomaba el desayuno junto a su esposa en plena vía pública. Foto: Composición LR / RPP
Víctima fue atacada mientras tomaba el desayuno junto a su esposa en plena vía pública. Foto: Composición LR / RPP

Un violento crimen conmocionó esta mañana a los vecinos de La Victoria. Un hombre de 32 años fue asesinado a balazos mientras tomaba desayuno en la vía pública, en el cruce de los jirones Humboldt y Parinacochas. Las cámaras de seguridad registraron el brutal ataque, que se habría perpetrado bajo la modalidad de sicariato.

La víctima fue identificada como José Manuel Estrada Gonzales, un vendedor de repuestos y padre de tres menores. Según las imágenes, alrededor de las 7:30 a.m. un sujeto lo interceptó y le disparó repetidas veces en la cabeza y el cuerpo, mientras un cómplice lo esperaba a bordo de una motocicleta. Tras consumar el crimen, ambos huyeron por la misma vía de ingreso, generando pánico entre los transeúntes. En la escena se hallaron al menos diez casquillos de bala, lo que evidencia la ferocidad del ataque.

La FISCALÍA de cabeza y censura a SANTIVÁÑEZ | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Justicia paraguaya dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo' en celda de máxima seguridad

Capturan a sicarios minutos después del ataque

Gracias al aviso inmediato de un policía de tránsito que presenció la fuga, la Policía Nacional del Perú (PNP) activó el plan cerco y logró detener a los presuntos responsables en apenas tres minutos, en la intersección de la avenida México con Parinacochas.

En diálogo con La República, el coronel Frank Chang Campos, jefe de la División de Emergencias (Diveme), informó que los detenidos pertenecerían a una banda delincuencial denominada Los Fríos de La Victoria. Los sujetos fueron identificados como José William Peña Zapata (23), ciudadano venezolano y conductor de la motocicleta, y Richard Espinoza Medina (18), de nacionalidad peruana, señalado como autor de los disparos. A este último se le registran antecedentes por hurto agravado a los 16 años y, más recientemente, por tráfico ilícito de drogas.

PUEDES VER: Transportistas convocan nuevo paro este 27 y 28 de septiembre tras ataques extorsivos: “Nosotros somos los blancos”

Policía no descarta un posible ajuste de cuentas

Durante la intervención se incautaron un arma de fuego, una cacerina, una munición y la motocicleta utilizada en el crimen. Ambos sujetos quedaron a disposición de la División de Investigación de Homicidios para las diligencias correspondientes.

“No se descarta un posible ajuste de cuentas, pero eso lo determinarán las investigaciones. Hasta el momento, los detenidos están guardando silencio, suponemos que es una estrategia de defensa”, añadió el coronel Chang.

Por su parte, Luis Guillen Polo, gerente de Seguridad Ciudadana del distrito, señaló que el hecho fue registrado por las cámaras de videovigilancia de la municipalidad, de las cuales el 90 % se encuentran operativas. También precisó que, a diferencia de otros crímenes, en este caso no se produjo robo alguno, lo que refuerza la hipótesis de un ataque por encargo.

Familiares de la víctima aseguraron que Gonzáles Estrada no tenía problemas con terceros ni antecedentes policiales, y que se dedicaba al comercio de repuestos en la avenida México. Su muerte deja en la orfandad a tres hijos menores de edad.

