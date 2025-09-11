Día Mundial de la Arepa 2025: así se celebrará en Perú el ‘Arepazo’ y cuál es su origen

Cada segundo sábado de septiembre se celebra mundialmente el Día de la Arepa, un evento creado para reunir a los venezolanos en el extranjero y mantener viva su cultura culinaria a través de este platillo. El Perú no es ajeno a esta fiesta gastronómica y por cuarto año consecutivo se realizará el 'Arepazo', donde se buscará repartir un total de 2.000 arepas de forma gratuita, gracias a la cooperación de diversas marcas, emprendedores y empresas.

Con la fiebre culinaria a tope por la final del Mundial de Desayunos entre Perú y Venezuela, el Día Mundial de la Arepa representa una gran oportunidad para degustar este manjar tradicional que adapta innumerables combinaciones de ingredientes, además de cumplir con el principal objetivo de compartir lo mejor de la cultura venezolana a través de la comida.

¿Cómo se celebrará el Día Mundial de la Arepa 2025 en Perú?

El Día Mundial de la Arepa se celebrará el sábado 13 de septiembre, día en el que también se llevará a cabo en Lima el 'Arepazo' 2025, donde se repartirán 2.000 arepas gratis entre todos los presentes a partir de las 7.00 a. m. El lugar de encuentro será en Muriel Restaurante, espacio liderado por el chef venezolano Luis Muriel y Rotjer Rondón, que se ubica en Antonio De La Guerra 455, en el distrito de La Victoria.

Bajo el lema de "Trae a un hermano", el cuarto 'Arepazo' en nuestro país unirá nuevamente a la comunidad venezolana junto a los ciudadanos peruanos para degustar este platillo relleno de diversos sabores, como jamón con queso, perico, de Ají de Gallina o la famosa reina pepeada, con la cual Venezuela llegó a la gran final del torneo creado por Ibai Llanos.

¿Cómo se originó el Día Mundial de la Arepa?

El Día Mundial de la Arepa nació en julio de 2012, impulsado por la organización venezolana VenMundo (Venezolanos en el Mundo), con el objetivo de unir a los migrantes a través de un símbolo compartido: la arepa. La iniciativa, liderada por Rafael Muorad, Luisana La Cruz y Tony De Viveiros, tomó fuerza gracias al llamado ‘Arepazo Mundial’, un evento que congregó a miles de venezolanos en distintas ciudades del mundo.

A raíz del éxito de esta primera edición, en 2013 se institucionalizó oficialmente la fecha como una conmemoración global que se celebra cada segundo sábado de septiembre. Desde entonces, el Día Mundial de la Arepa se ha convertido en una manifestación cultural de alcance internacional, que en 2024 registró más de 80 ciudades participantes y millones de interacciones en redes sociales.

¿Cómo se prepara la arepa?

La arepa es un alimento ancestral que ha perdurado en la mesa venezolana desde tiempos precolombinos. Su receta básica requiere solo tres ingredientes: harina de maíz precocida, agua y sal. La mezcla se amasa hasta obtener una textura suave, se forma una esfera que luego se aplana y se cocina en una plancha hasta lograr una corteza dorada por ambos lados.

El secreto de su popularidad radica en su capacidad para adaptarse a cualquier paladar. Puede comerse sola, con mantequilla, o rellena con una infinidad de ingredientes, tanto salados como dulces. En Venezuela, los rellenos más tradicionales son:

Reina Pepiada : pollo desmenuzado, aguacate y mayonesa.

: pollo desmenuzado, aguacate y mayonesa. Dominó : caraotas (frijoles negros) con queso blanco.

: caraotas (frijoles negros) con queso blanco. Perico : mezcla de huevos revueltos con tomate, cebolla y pimiento.

: mezcla de huevos revueltos con tomate, cebolla y pimiento. Pelúa : carne mechada con queso amarillo.

: carne mechada con queso amarillo. Catira: pollo deshilachado con queso.

Hoy en día, chefs y aficionados innovan con opciones que van desde mariscos hasta ingredientes veganos, haciendo de la arepa un verdadero lienzo gastronómico.