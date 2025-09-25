HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Extorsionadores arrojan explosivo dentro de juguería en Piura: exigen pago de más de 20.000 soles

Negocio vivió un atentado pese a encontrarse a pocos metros de la municipalidad distrital de Castilla. Los atacantes se identificaron como "Los Injertos del Norte".

El hecho ocurrió en el distrito de Castilla. Foto: Composición LR / Almendra Ruesta, La República
El hecho ocurrió en el distrito de Castilla. Foto: Composición LR / Almendra Ruesta, La República

"No puedo ni siquiera salir", señaló una emprendedora que vive momentos de angustia luego de que unos sujetos en una motolineal lanzarán un explosivo contra su juguería, ubicada a pocos metros de la municipalidad distrital de Castilla, en la región de Piura.

Los delincuentes, que se hacen llamar "Los Injertos del Norte", le piden más de 20.000 soles para no atentar contra su negocio. "No sé de dónde quieren que saque ese dinero", acotó, Verónica, la víctima.

El incidente se produjo la noche de este martes 24 de septiembre, cuando Verónica C. O. ya se encontraba cerrando su negocio "Naranjadas". Los malhechores habrían esperado a que el último cliente saliera del local para lanzar una dinamita, que generó el pánico de la propietaria y su familia.

"Dos se estacionaron en una motocicleta fuera del negocio. Vi al pasajero intentar encender el explosivo y lo tiró por la ventana. Fui a ver a mi nieto y nos metimos al fondo de la casa", contó la afectada.

Amenazas

La madre de familia detalló que los mensajes extorsivos comenzaron a llegar a mediados de agosto. Los sujetos amenazaban con atentar contra su familia. Ante esta situación, el 16 de agosto hicieron una denuncia en la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura.  

"Dijeron que iban a venir, que no me preocupara, pero hasta ahora no han hecho nada. También estoy cerca de la municipalidad, donde debería haber más protección para todos", criticó la emprendedora.

En esa línea, Castillo acotó que luego de hacer su denuncia en la Divincri Piura los sujetos la volvieron a contactar, advirtiéndole que tenían conocimiento de que había ido a denunciar.

Inseguridad ciudadana

La madre de familia aseveró que, pese a que su negocio ubica casi frente a la comuna distrital, en más de una ocasión ha sido víctima del robo de las cámaras de seguridad, reflectores, etc. Ahora se suma este nuevo delito.

