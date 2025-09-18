HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Arde Troya con Juliana Oxenford
Arde Troya con Juliana Oxenford     Arde Troya con Juliana Oxenford     Arde Troya con Juliana Oxenford     
Sociedad

En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

Pese a que el Ejecutivo observó autógrafa de ley por no contar con sustentos técnicos, el Pleno ratificó, por insistencia, abrir universidades en 15 regiones. Medida es populista y electorera, según especialistas.

Continúa el populismo en el Pleno del Congreso.
Continúa el populismo en el Pleno del Congreso.

La noche del miércoles, mientras la ciudadanía esperaba que se viabilizara un nuevo retiro de su AFP, el Pleno del Congreso aprobó, por insistencia, la autógrafa de ley que crea 20 universidades públicas de un solo zarpazo. Esto, pese a que había sido observada por el Poder Ejecutivo por no contar con sustentos técnicos.

Al promediar las 7:30 de la noche, con 74 votos a favor, 5 en contra y 30 abstenciones, el presidente del Congreso, José Jerí formalizó la aprobación de esta iniciativa inviable, populista y electorera, en opinión de especialistas.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Minutos antes, entre las 5:30 y 6:30 de la tarde, el Pleno había aprobado también la apertura de otras dos universidades nacionales en Huaycán (Lima) y Kimbiri (Cusco), por lo que en menos de tres horas creó 22 nuevas casas de estudios.

PUEDES VER: Caos en avenida Grau: MML ordenó su cierre total pese a que ATU recomendó que sea parcial y por etapas

lr.pe

La fiebre por estas 22 nuevas casas de estudio se extiende por 15 regiones del país. En Puno, pretenden que se abran cuatro: las universidades de Sandia, de Huancané, de Ayaviri y de Azángaro. En Lambayeque, plantean dos: las universidades autónomas de Chiclayo y de Olmos. Y en Junín también dos: las universidades de Pangoa y de Jauja.

Las otras 14 futuras universidades son las de Coracora (Ayacucho); de Camaná (Arequipa); de Padre de Abad (Ucayali); de Chincheros (Apurímac); de Chumbivilcas, de Kimbiri (Cusco); de Nasca (Ica); así como de Juan Vélez de Moquegua; de Alto Mayo (San Martín); de Nuevo Occoro (Huancavelica); de La Esperanza (La Libertad), la del Ejército y la de Huaycán (Lima).

Los congresistas más entusiastas en proponer la creación de estas universidades sin presupuesto fueron Wilson Quispe, Waldemar Cerrón, Guido BellidoJosé BalcázarJorge MarticorenaPaul Gutiérrez. Según ellos, la propuesta “contribuirá al cierre de brechas socioeconómicas, educativas y culturales, que impulsará el desarrollo de la competitividad de las regioness y al desarrollo de la ciencia y tecnología”.

Este no es un hecho aislado. Desde julio del 2021 hasta setiembre del 2025, según pudo comprobar La República, ya se ha promulgado la creación de 20 universidades públicas en 10 regiones del país.

El Ejecutivo, en su observación, respondió que no cuenta con presupuesto porque, para viabilizar la propuesta, se necesitan recursos para la construcción, ampliación y adecuación de la infraestructura de las universidades; además de los sueldos de los docentes y trabajadores administrativos, los gastos de servicios básicos y de mantenimiento.

“Irresponsables y populistas”

Al respecto, tres exministros de Educación han mostrado su rechazo. Idel Vexler consideró que los congresistas están en una carrera irresponsable en la búsqueda de su reelección. “Es una decisión populista e inviable en el corto plazo. No se puede jugar con las ilusiones de los jóvenes”.

El extitular del Minedu, Ricardo Cuenca, sostuvo que esta es una muestra más de la falta de conocimiento que tienen los legisladores. “Crear una universidad de cero toma entre 7 y 8 años, y eso es porque depende de la infraestructura, la plana docente, el presupuesto”, aseveró.

Cuenca lamentó que se piense en esas iniciativas en vez de dotar de mayor presupuesto a las 49 universidades públicas existentes para que abran filiales.

La exministra Miriam Ponce afirmó que, de aprobarse 50 universidades, se necesitarían S/5.000 millones solo para el año cero, sin considerar los gastos del licenciamiento. Este monto representaría casi la cuarta parte del presupuesto del sector Educación en el 2025.

“Según un estudio del Minedu, para abrir una sola universidad con tres carreras y sin laboratorios se requieren S/105 millones, ya que el 90% va para infraestructura. Eso se debe tomar en cuenta”, explicó.

Ponce agregó que los proyectos de ley contienen artículos sobre presupuesto, carreras y plazos de adecuación que son competencia del Minedu. “He visto algunas en lugares bastante lejanos donde va a ser difícil que tengamos profesores con maestrías y doctorados”.

Lista de 22 universidades recién aprobadas por el Pleno

  • U. de Sandia (Puno)
  • U. de Huancané (Puno)
  • U. de Ayavirí (Puno)
  • U. de Azángaro (Puno)
  • U. Autónoma de Chiclayo
  • U. Autónoma de Olmos
  • U. Intercultural de Pangoa
  • U. de Jauja (Junín)
  • U. de Coracora (Ayacucho)
  • U. de Camaná (Arequipa)
  • U. de Padre Abad (Ucayali)
  • U. de Chincheros (Apurímac)
  • U. de Chumbivilcas (Cusco)
  • U. de Nasca (Ica)
  • U. Juan Vélez de Moquegua
  • U. de Uctubamba (Amazonas)
  • U. de Alto Mayo (San Martín)
  • U. de Nuevo Occoro (Huancavelica)
  • U. La Esperanza (Trujillo)
  • U. del Ejército (Lima)
  • U. de Kimbiri (Cusco)
  • U. de Huaycán (Lima)

Lista de 20 universidades creadas

  • U .de Cutervo (Cajamarca)
  • U. San Ignacio (Cajamarca)
  • U. de Huancabamba (Piura)
  • U. de Sechura (Piura)
  • U. de Carabaya (Puno)
  • U. de Yunguyo (Puno)
  • U. de Vilcanota (Cusco)
  • U. del Vraem (Cusco)
  • U. de Chincha (Ica)
  • U. de Chupaca (Junín)
  • U. de Bellas Artes (Lima)
  • U. del Folklore (Lima)
  • U. de Arte Escénico (Lima)
  • U. Aimara Ilave Collao (Puno)
  • U. de San Marcos de Áncash
  • U. de Artes de Trujillo
  • U. de Desaguadero (Puno)
  • U. Luis Duncker Lavalle (Arequipa)
  • U. de Ballet (Lima)
  • U. de Música de Puno


Notas relacionadas
Doce peruanos ya han sido evacuados desde Israel a una zona segura de Egipto, según Cancillería

Doce peruanos ya han sido evacuados desde Israel a una zona segura de Egipto, según Cancillería

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
El invierno recién empieza y ya hay cerca de 1.200 adultos mayores fallecidos por neumonía

El invierno recién empieza y ya hay cerca de 1.200 adultos mayores fallecidos por neumonía

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Línea 1 del Metro de Lima: reportan demora de trenes y largas colas por fallas técnicas

Línea 1 del Metro de Lima: reportan demora de trenes y largas colas por fallas técnicas

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
Resultados La Tinka del 17 de septiembre: revisa el sorteo y números ganadores del Pozo Millonario

Resultados La Tinka del 17 de septiembre: revisa el sorteo y números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS
Generación Z: ¿podría la juventud peruana replicar las protestas de Nepal en las marchas de este 20 y 21 de septiembre?

Generación Z: ¿podría la juventud peruana replicar las protestas de Nepal en las marchas de este 20 y 21 de septiembre?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Sociedad

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

Sorteo de La Tinka del miércoles 17 de septiembre: revisa aquí el resultado y los números ganadores del Pozo Millonario

Corte de agua en Lima hoy, 17 de septiembre: horarios de Sedapal y zonas afectadas según distritos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota